iOS 14.8: nieuws, leaks en alles wat we weten

De grote iOS 15-update verschijnt binnenkort. De flinke herziening van de software wordt in september verwacht, naast de release van de iPhone 13. Voor de komst van iOS 15 brengt Apple mogelijk nog één versie van iOS 14 naar iPhones. iOS 14.8 is naar verluidt onderweg.

Het is een interessante situatie, gezien het totaal aantal versies van iOS 14. Er is nog nooit een .8-versie van iPhone-software uitgebracht. Als het om timing gaat, ligt de update bovendien dicht bij de komst van iOS 15.

Desalniettemin is de naam iOS 14.8 opgedoken in Xcode (Apples ontwikkelaarsomgeving). Brendan Shanks ontdekte dit en deelde de info op Twitter.

Daarnaast wijst ook 9to5Mac op de verschijning van de software met nog meer verwijzingen naar iOS 14.8. Of de software-update er daadwerkelijk komt, is niet honderd procent zeker. Ook onduidelijk is wat de update precies brengt. We hebben enkele ideeën, die je hieronder kunt lezen.

In het kort

Wat is het? De volgende kleine iOS-update

De volgende kleine iOS-update Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk binnenkort

Waarschijnlijk binnenkort Wat kost het? Het is compleet gratis

iOS 14.8: releasedatum

Het is nog niet bekend wanneer iOS 14.8 verschijnt, maar we verwachten logischerwijs dat dit in elk geval voor de komst van iOS 15 is. Die software verschijnt waarschijnlijk in september, naast de iPhone 13-reeks. Dit suggereert dat iOS 14.8 elk moment kan verschijnen.

Er is echter geen garantie dat iOS 14.8 daadwerkelijk voor de komst van iOS 15 verschijnt. Het is ook mogelijk dat Apple gebruikers in staat stelt om nog langer bij iOS 14 te blijven door een extra beveiligingsupdate te voorzien. iPhone-gebruikers willen mogelijk wachten met updaten naar iOS 15 totdat alle eventuele bugs eruit zijn gehaald. Als bovenstaande het geval is, verschijnt iOS 14.8 mogelijk op hetzelfde moment als iOS 15 (of zelfs later).

iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Functies

Op het moment van schrijven hebben we geen goed beeld van wat iOS 14.8 zal brengen. Het kan mogelijk enkel om wat beveiligingsupdates gaan.

Op zijn minst verschijnen er wat patches voor enkele bugs, zoals bijvoorbeeld voor het probleem in iOS 14.7.1 waarbij sommige iPhone-gebruikers geen telefoonverbinding meer hebben.

Als het echter enkel om bug fixes en beveiligingsupdates gaat, is de naam iOS 14.7.2 een logischere keuze. iOS 14.8 suggereert dat het om wat meer gaat.

Apples geplande Child Safety-functie (Image credit: Apple)

Het is mogelijk dat er ook enkele nieuwe functies verschijnen of wat aanpassingen voor bestaande functies komen. Een mogelijkheid is de komst van Apples Child Safety-functie, waarbij iPhones worden gescand op de aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal.

Hoewel we deze functie verwachten in iOS 15, is het mogelijk dat Child Safety ook naar iOS 14 wordt gebracht, aangezien het is bedoeld om schade te voorkomen.

Het zou ook om andere functionaliteiten kunnen gaan, maar vooralsnog hebben we daar geen goed beeld van. We kunnen enkel afwachten om te zien wat iOS 14.8 brengt.