iPhone 13-leak: 'Apple probeert Face ID te laten werken met mondkapje op'

Een nieuw iPhone 13-leak stelt dat de nieuwe selfiecamera-set-up van de smartphone Face ID kan laten werken terwijl je als gebruiker een mondkapje draagt.

Hoewel de bron spreekt over de nieuwe camera-set-up die mogelijk in de iPhone 13 terechtkomt, bevat de afbeelding een gerenderde versie van een hoesje dat om de iPhone 12 heen zit. De informatie werd gedeeld door prominent leaker Jon Prosser via Twitter en Front Page Tech:

EXCLUSIVE: Apple Testing New iPhone 13 Face ID Hardware That Works With Masks + Foggy GlassesFascinating story 👇https://t.co/i2CMAfBLTd pic.twitter.com/GY2WAb3aA0August 25, 2021

Volgens het bericht heeft de camera-set-up dezelfde afmetingen als die van een CAD-render van de iPhone 13. Deze werd door Prosser in juni getoond in een video .

De leaker beweert dat daarnaast dat Apple-werknemers de nieuwe lay-out van de camera testen terwijl ze een mondkapje of bril dragen, met verschillende varianten van elk. De gerendere afbeelding werd gemaakt door RendersBylan, die vaker met Prosser samenwerkt. De renders zijn naar verluidt gebaseerd op 75 Apple-prototypes.

Analyse: veel gelekte functies getest, maar weinig daadwerkelijk aanwezig

Zoals altijd is het raadzaam om sceptisch te blijven over leaks. Het zijn voorspellingen gebaseerd op bewijs die niet altijd in de uiteindelijke modellen van een iPhone terechtkomen.

De premium iPhone 13 Pro-reeks zou volgens geruchten over verbeterde fotografiecapaciteiten beschikken dankzij een geavanceerde LiDAR-scanner en machine learning. Aangezien vrijwel alle geruchten stellen dat de iPhone 13 slechts een kleine upgrade van de iPhone 12 wordt, denken we dat dit gerucht waarschijnlijk is.

Minder waarschijnlijk is een nieuwe functionaliteit dat nieuwe hardware zou vereisen, zoals Touch ID in het scherm verwerkt of een USB-C-aansluiting in plaats van een Lightning-poort.

We denken dat Apple wel experimenteert met deze dingen, zoals door middel van patenten, maar we verwachten dat deze uiteindelijk niet in de iPhone 13 zullen verschijnen. Het is zelfs mogelijk dat ze nooit in een iPhone terecht zullen komen.