Apple Mac Mini 2021 met M1X-chip mogelijk onderweg

Het lijkt erop dat we dit jaar nog een Apple-apparaat mogen verwachten. Nieuwe leaks stellen dat er in de komende maanden een nieuwe Mac Mini verschijnt. Dit betekent dat we naast de iPhone 13, Apple Watch 7 en nieuwe Airpods mogelijk een nieuwe Apple-pc mogen verwachten.

In de laatste nieuwsbrief van Power On, suggereert Mark Gurman van Bloomberg dat de M1X Mac Mini "in de aankomende paar maanden" kan verschijnen. Het is mogelijk dat de aankondiging plaatsvindt tijdens een Apple Event in september, maar het zou ook kunnen dat er later in 2021 nog een evenement volgt.

De leaks van de Mac Mini impliceren dat het om een nog krachtiger apparaat gaat dan de voorgaande modellen. Dat komt doordat de Mac Mini zou draaien op Apples nieuwe en verbeterde M1X-chip. Naar verluidt zou deze ook naar de nieuwe MacBook Pro-reeks komen.

De Mac Mini is doorgaans een budgetvriendelijkere optie in vergelijking met andere apparaten van Apple. Het is echter niet duidelijk wat de prestatie-upgrade voor de prijs betekent.

Analyse: is de M1X Mac Mini een aanzienlijke upgrade?

Iedereen die in 2020 een nieuwe Mac Mini heeft gekocht, is mogelijk teleurgesteld dat er binnenkort een nóg betere versie zal verschijnen. Is de aankomende upgrade het geld waard?

Op dit moment is er nog vrij weinig over het M1X-model bekend. Leaks suggereren dat er een paar upgrades naar de Mac Mini komen, naast de chipset zou het gaan om de toevoeging van twee nieuwe Thunderbolt-poorten. Dit brengt het totaal op vier.

De chipset zou naar verluidt over twee keer zoveel performance cores beschikken als de M1-chip (van vier naar acht). Daarnaast hebben we vernomen dat de geïntegreerde graphics moeten kunnen concurreren met de Nvidia GeForce RTX 3070 die in high-end gaming laptops te vinden is. Dit zou betekenen dat Apples pc een betere optie voor gamers wordt.

Ongeacht hoe geweldig de prestatieverbetering van de M1X ook is ten opzichte van de M1-chip, we zijn er vrij zeker van dat de Mac Mini hierdoor een prijsverhoging zal krijgen. De Mac Mini uit 2020 ging vanaf 799 euro over de toonbank. De verwachten is dat de geüpgradede versie zo'n 999 euro zal bedragen. In dat geval zou de Mac Mini zijn status als budgetvriendelijke Apple-pc verliezen.