iPhone 13 en MacBooks kampen mogelijk met voorraadtekorten

Apple meldt een algemene groei in zijn winstbespreking van Q3 2021. Leidinggevenden van het bedrijf waarschuwden wel dat voorraadtekorten de verkoop van Macs en iPads hebben beperkt. Ze stelden ook dat deze tekorten de verkoop van de nieuwe iPhone 13 in Q4 zullen beïnvloeden.

"We verwachten dat de voorraadbeperkingen tijdens het kwartaal van september groter zullen zijn dan die van het kwartaal van juni. De beperkingen zullen voornamelijk een impact hebben op iPhone en iPad", aldus Apple CFO Luca Maestri tijdens de bespreking.

Apple verwacht nog steeds een flinke groei in Q4, maar waarschuwt wel dat deze kleiner zal zijn dan die van Q3 2021, die 36 procent hoger lag dan die van Q3 2020. De problemen van Apple zijn gelinkt aan de tekorten van halfgeleiders. Ook andere smartphonemerken en -fabrikanten, waaronder die van computeronderdelen en auto's, kampen met dezelfde tekorten.

"De meerderheid van de problemen die we ervaren, zijn hetzelfde als die van andere fabrikanten. Ik zou ze classificeren als een tekort in de hele industrie", stelt Apple CEO Tim Cook tijdens de Q&A-sessie van de winstbespreking. "We hebben enkele tekorten waar de vraag zo groot is en zo ver buiten onze verwachtingen ligt, dat het moeilijk is om al onze onderdelen binnen de juiste tijdspanne te verzamelen."

Apple behaalde in Q3 2021 een omzet van 81,4 miljard dollar. De verdeling ervan was niet ongewoon: iPhones brachten 39,5 miljard dollar op en voor diensten was dat 17,5 miljard dollar, wat een stijging is van 33 procent ten opzichte van vorig jaar. De omzet van Macs bedroeg 8,2 miljard dollar, bij iPads was het 7,4 miljard dollar, en de andere producten leverden samen 8,8 miljard dollar op. De tekorten hadden dit kwartaal voornamelijk invloed op de verkoop van Macs en iPads, waardoor de omzet met 3 miljard dollar daalde.

"We voorspelden dat de tekorten tot een verlies van 3 tot 4 miljard dollar zouden leiden. We waren echter in staat om dat te verzachten en beperkten dit tot het minimum", zo zei Cook tegen CNBC. Hij gaf echter geen informatie over of de tekorten zullen blijven aanhouden voor Macs, net als bij iPads en iPhones.

Komen er tekorten van de iPhone 13?

Een onofficiële render van de iPhone 13 (Image credit: TechRadar)

Het is momenteel nog onduidelijk in welke mate de tekorten een invloed zullen hebben op de release van de iPhone 13. Het is echter wel opvallend dat Apple zijn aandeelhouders en het publiek waarschuwt over de mogelijke impact. Net zoals in Q3 van 2021 is de verkoop van iPhones elk kwartaal verantwoordelijk voor de helft van de omzet. Dat ligt zelfs nog hoger bij kwartalen die direct op de release van een nieuwe iPhone volgen.

Q1 2021 was bijvoorbeeld het kwartaal dat volgde op de lancering van de iPhone 12 in september en oktober van 2020. Apple kondigde toen aan dat de verkoop van iPhones nieuwe hoogtes had bereikt, met 65 miljard van de totale 111 miljard dollar omzet dat kwartaal. Cook stelde toen dat tijdens die drie maanden meer gebruikers dan ooit ervoor hadden gekozen om hun toestel van een upgrade te voorzien.

De verkoop van iPhones was in Q2 2021 nog altijd hoog, en zorgde voor 47 miljard dollar omzet van de totale 89,6 miljard dollar. Dat was een stijging van 54 procent ten opzichte van Q2 2020. Dat zijn nog altijd veel verkochte smartphones, ondanks een gebrek aan nieuwe toestellen.

Een tekort aan iPhones zou dus een merkbare impact kunnen hebben op de verkoop, wat zich ook vertaalt naar de waarde van de aandelen. Apple zou er net als vorig jaar voor kunnen kiezen om de iPhone 13 in twee verschillende golven vrij te geven. Het kan de gewone iPhone 13 en iPhone 13 Pro bijvoorbeeld in september aankondigen, en de iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 Mini een maand later.

Hoe dan ook, aan de tekorten van chips en halfgeleiders valt momenteel weinig te doen. Het einde is echter nog niet echt in zicht. De problemen kunnen zich tot in 2023 blijven voortzetten, wat door de CEO van Intel is bevestigd. De impact op de verkoop van de iPhone 13 kan mogelijk langer duren dan slechts één kwartaal.

