'Apple M1X MacBook Pro gepland voor augustus 2021'

Apple brengt mogelijk nog twee nieuwe MacBook Pro-modellen uit, als we de geruchten van de afgelopen tijd mogen geloven. Naar verluidt zouden deze MacBooks beschikken over een krachtigere M1X-chip (of M2-chip). We hebben niets over deze laptops gehoord tijdens WWDC 2021 op 7 juni, maar nieuwe informatie suggereert dat we misschien niet veel langer hoeven te wachten op de nieuwe MacBooks.



LeaksApplePro voorspelt dat ten minste één van de nieuwe MacBook Pro-modellen in week 31 (augustus) zou kunnen arriveren, al is het niet duidelijk om welke van de twee modellen het gaat.

14 en 16 inch MacBook Pro

Zowel de 14 inch MacBook Pro als de 16 inch variant zullen naar verwachting beschikken over een mini-LED-display. Deze zou veel weg hebben van het scherm uit de nieuwe iPad Pro 12.9 (2021), die als eerste Apple-tablet over een M1-chip beschikt.

Voorheen werd er gesteld dat de belangrijke componenten voor de MacBook Pro-displays niet eerder dan Q3 2021 verscheept zouden kunnen worden. Daarom was het de verwachting dat de modellen pas in 2022 zouden verschijnen.



LeaksApplePro benoemt dat de vermoedelijke data onderhevig kunnen zijn aan verandering, gezien de aanhoudende productievertragingen voor belangrijke componenten, waaronder de mini-LED-schermen. Wccftech stelt echter dat LeaksApplePro het lang niet altijd bij het rechte eind heeft als het aankomt op betrouwbare informatie. Neem dit nieuws daarom vooralsnog met een korrel zout.