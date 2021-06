WWDC 2021 geruchten: nieuwe privacy features, multitask opties en een Mind-app

Het WWDC 2021 is hét grote software-event van Apple. Het event start vandaag. Voordat het spektakel losbarst, is er al het nodige gelekt over wat we kunnen verwachten van het evenement. Reken onder meer op iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en meer.

Een van de meest interessante onthullingen is afkomstig van ontwikkelaar Khaos Tian op Twitter (via 9to5Mac). Hij heeft in de Apple App Store een code gespot die wijst op de verschijning van nieuwe apps voor de Apple Watch met de komst van watchOS 8.

De code refereert naar de Tips en Contacten-apps voor het horloge. Dat wekt de indruk dat je binnenkort meer informatie over je contacten kunt zien via de smartwatch, en wel direct op het Apple Watch-display.

Verder zien we een verwijzing naar een nieuwe Mind-app. Het is niet meteen duidelijk wat voor soort app dit is, maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met meditatie en/of welzijn. Het is in ieder geval niet hetzelfde als de Breathe-app, welke primair al op de Apple Watch te vinden is.

Privacy, multitasken en meer

De doorgaans betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg heeft enkele andere upgrades op een rijtje gezet die we kunnen verwachten op WWDC 2021. Zo mag je onder meer rekenen op betere privacy-controle en een nieuwe privacy bedieningspaneel. Hierdoor moeten gebruikers meer controle krijgen over hun data op iPhone en iPad.

Gurman vermeldt ook dat er verbeteringen moeten komen op het vlak van multitasking bij de iPad, waardoor het makkelijker moet worden om diverse apps tegelijkertijd te gebruiken. iPadOS geeft gebruikers al de optie om schermen te splitsen tussen twee apps, of een app over een andere applicatie heen te leggen. Dit zou dus nog verder uitgebreid worden, mits we de geruchten moeten geloven.

In iOS 15 moet het ook mogelijk worden om automatisch meldingen te behandelen, op basis van verschillende scenario's (denk aan slapen of eten), terwijl iPadOS 15-widgets meer vrijheid krijgen op het display. Dit is informatie die dateert uit april.

Grote updates worden ook verwacht voor de Berichten-app, alsook Safari, Gezondheid en Kaarten. Dit alles wordt op 7 juni onthuld op het WWDC. TechRadar zal je zeker op de hoogte brengen van de gebeurtenissen daar.