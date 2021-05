iOS 15 user interface wijziging gelekt

Apple heeft eerder deze week een aantal nieuwe toegankelijkheidsfuncties aangekondigd, waarmee je onder andere een inkomende oproep kunt beantwoorden door een vuist te maken.

Op de screenshots van het persbericht is een vreemde user interface op de iPhone te zien, wat de vraag oproept of deze functies eigenlijk naar iOS 15 komen.

Het gebeurt niet vaak dat Apple functies aankondigt zonder daarbij een versie van het besturingssysteem waarop het verschijnt te noemen. Het gaat vaak om een aankondiging van nieuwe emoji's met daarbij de versie waarin ze worden geïntroduceerd.

In dit geval is dat anders. De user interface toont bovendien een iets andere vorm dan dat we tot nu toe kennen van iOS.

Kijkend naar het persbericht van Apple, zien we een collectie aan screenshot van drie toegankelijkheidsfuncties die binnenkort verschijnen. Het beeld hieronder toont de aankomende functie Background Sounds. Hierbij kun je verschillende geluiden laten afspelen die je helpen met focussen in bepaalde situaties.

De lay-out die hier gebruikt wordt, is niet eerder vertoond in iOS. Ook niet in third-party apps. De vakken van instellingen staan hier namelijk los van elkaar, en dat is iets wat we tot nu toe enkel in iPadOS hebben gezien. Het is een handige functie voor de gebruiker, aangezien je verschillende instellingen op één scherm makkelijker uit elkaar kunt houden.

(Image credit: Apple)

WWDC 2021

Het gaat niet om een hele grote verandering, maar het lijkt erop dat we een subtiele vernieuwing krijgen binnen de user interface van iOS. Het lijkt er ook op dat die vanaf iOS 15 het geval is.

Nu de WWDC van dit jaar nog maar enkele weken van ons verwijderd is, kunnen we mogelijk meer verbeteringen verwachten in de manier waarop ontwikkelaars meer functies voor hun apps in de user interface kunnen gebruiken.

Er is zeker hoop op meer functies in voornamelijk iPadOS 15. Het WWDC zou volgende maand echter zo propvol kunnen zitten dat Apple geen andere mogelijkheid zag om de toegankelijkheidsfuncties al wat eerder aan te kondigen.

We verwachten echter dat deze verbeteringen hoe dan ook van iPadOS worden overgenomen, om meer eenheid te brengen naar zowel de besturingssystemen als de ontwikkelaars die apps voor beide platforms ontwikkelen.