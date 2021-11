Beste draadloze oplader: laad jouw iPhone of Android toestel op zonder kabel

De beste draadloze opladers van 2021 gebruiken vrijwel allemaal de Qi-standaard, aangezien deze standaard wordt ondersteund door tal van fabrikanten, waaronder Apple, Samsung, OnePlus en meer.

Lastiger is om te bepalen welke van al die duizenden adapters het meest geschikt zijn voor jou. De ontwerpen, prijzen en laadsnelheden lopen immers nogal uiteen. We hebben de beste producten van dit moment getest om de plussen en minnen te achterhalen, met als gevolg dat we onderstaande lijst hebben kunnen creëren.

Iedereen die wel eens een smartphone heeft gekocht met Qi-ondersteuning, weet dat fabrikanten geen draadloze opladers meeleveren. In plaats daarvan moet je er zelf een aanschaffen. Buiten Samsung en Apple vind je vrijwel geen bekende smartphonefabrikanten die zelf draadloze adapters maken.

Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden is dat Apple-smartphones vrijwel altijd gelimiteerd zijn tot snelheden van 7,5W als de oplader niet gemaakt is door Apple zelf.

Het merendeel van draadloze opladers werken niet zo snel als bekabelde alternatieven, maar ze zijn zeker handig als je geen zin hebt om je telefoon ergens op aan te sluiten, of voor als je een hekel aan kabels hebt.

We hebben alle apparaten getest met diverse smartphones, smartwatches zoals de Apple Watch 7 en andere draadloos oplaadbare producten om te zien of ook deze artikelen opgeladen worden. Het blijkt dat niet elke draadloze oplader dat kan. We meten ook de wattage van elk product, aangezien dat nogal kan verschillen.

Als laatste raden we je aan om te kijken of jouw smartphone ook echt draadloos opladen ondersteunt. Budgetsmartphones en oudere high-end smartphones zijn vaak niet draadloos oplaadbaar.

Hieronder vind je onze lijst met de beste draadloze opladers van dit moment.

Tip: De maand november is van start en dat betekent dat Black Friday 2021 eraan komt! Het jaarlijkse kortingsfestijn begint officieel op vrijdag 26 november, maar in de dagen ervoor verzamelen we ook al mooie deals voor jou!

(Image credit: Belkin)

De Belkin Boost Up Wireless Charging Stand is een 10W draadloze oplader die zowel qua design als prestaties een boost heeft gekregen ten opzichte van zijn voorganger. Onze iPhone XS Max wist in 30 minuten er 16 procentpunten bij te schrijven.

De Belkin Boost Up Wireless Charging Stand is voorzien van glimmend plastic en mat rubber. Je kunt je smartphone zowel verticaal plaatsen alsook horizontaal op de 'armpjes' die Belkin eraan heeft gemaakt. De oplader voelt kwalitatief zeer degelijk aan, en in de solide zwarte kleur ziet hij er verfijnder uit dan menig concurrent.

Of je van pads of van stands houdt is een persoonlijke keuze, maar wij vinden de Belkin Boost Up Wireless Charging Stand en zijn vorm erg prettig in gebruik. Houd er wel rekening mee dat de oplader alleen smartphones oplaadt, en dus niet je smartwatch of tablet.

(Image credit: Apple)

De Apple MagSafe Charger ken je het best als de nieuwe aanbevolen oplaadmethode voor de nieuwe iPhone 12. MagSafe gebruikt de magneten van de smartphone om het product zo te plaatsen dat de best oplaadsnelheid behaald wordt.

Het voelt volledig draadloos aan, omdat je product min of meer vastzit via de magnetische strips. Toch is het een stuk minder benauwend vergeleken met een daadwerkelijke kabel.

Hoewel je de beste prestaties behaalt met een van de nieuwe iPhones, werkt het ook met oudere Apple-toestellen, én zelfs met Android-smartphones. Wil je de officiële oplossing voor je laadprobleem als Apple-fan, dan is dit hét product voor jou.

(Image credit: Apple)

De MagSafe Duo behoort tot een van de betere draagbare laders. Het product is niet alleen relatief klein, maar ook nog eens makkelijk op te vouwen. Je kunt er zowel je iPhone als Apple Watch of AirPods mee opladen. Het is mogelijk om maximaal twee apparaten tegelijkertijd op te laden.

De MagSafe Duo is echter een prijzig apparaat met een adviesprijs van 149 euro. Bij die prijs zit geen adapter inbegrepen. Bovendien is de laadsnelheid niet je van het; afhankelijk van de adapter die je gebruikt, bedraagt het maximum 11W of 14W.

Is draagbaarheid een belangrijk punt voor jou, en ben je fan van Apple's design, dan is de MagSafe Duo zeker het overwegen waard.

(Image credit: Belkin)

Draadloos opladen in stijl, het kan met de Belkin BoostCharge Dual Wireless Charging Pads. Deze stijlvolle oplader is gemaakt van kunststof en voelt zeer degelijk aan. Het belangrijkste verkoopargument is zonder meer dat je twee apparaten tegelijkertijd kunt opladen met deze pad.

De oplaadsnelheid bedraagt maximaal 10W. Daarvoor dien je wel een smartphones van Apple of Samsung te gebruiken, want toestellen van andere fabrikanten laden mogelijk niet zo snel op. De meegeleverde adapter moet ervoor zorgen dat bij het juiste toestel de 10W oplaadsnelheid ook gehaald kan worden.

Een ander voordeel van deze draadloze oplader is dat je er ook de oplaadcase van je draadloze oortjes mee kunt opladen, mits het product dit ondersteunt natuurlijk.

(Image credit: Anker)

De Anker 15W is een van de snellere laders op onze lijst voor deze lage prijs. De oplader heeft iets meer een industriële uitstraling dan de meeste van zijn soortgenoten, met een metalen behuizing en een rubberen voet. Het is een van de weinige op onze lijst die plastic vervangt voor verfijnd materiaal, wat een mooiere esthetiek is voor op je bureau.

Net als andere pads moet je het toestel plat laten liggen om het te laten opladen. De oplader is vergeleken met zijn concurrenten vrij goedkoop. Wellicht heeft dat te maken dat er geen officiële Qi-licentie aanwezig is. Wees echter gerust: hij kan overweg met alle draadloos oplaadbare smartphones die Qi ondersteunen.

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Wireless Charger Stand 15W Zeer snel draadloos opladen voor je Samsung Specificaties Wattage: 15W DE BESTE DEALS VAN VANDAAG € 49,95 Bekijken bij Bol.com Netherlands € 64,99 Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + Razendsnel Samsung smartphones opladen + Stijlvol design Redenen om te vermijden - Prijzig - Niet Apple- of Samsung-smartphones laden trager op

De Samsung Wireless Charger Stand 15W is een draadloze oplader die afkomstig is van de fabrikant zelf. Het grote voordeel van deze oplader is dat Samsung-smartphones zoals de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 10- en Note 20-serie met 15W opgeladen kunnen worden.

Ook de iPhone opladen via dit apparaat is mogelijk, maar dan met een snelheid van 7,5W, wat nog altijd het maximum is voor opladers die niet afkomstig zijn van Apple zelf.

De vorm van de oplader maakt hem uitermate geschikt voor iedereen die tijdens het opladen nog gebruik wil maken van zijn smartphone.

(Image credit: Belkin)

7. Belkin Boost Up Wireless Charging Dock Mooi gecombineerd dock voor iPhone- en Apple Watch-gebruikers Specificaties Wattage: 7,5W (smartphone) DE BESTE DEALS VAN VANDAAG € 149,99 Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Mooi design + Handige optie voor Apple Watch-gebruikers Redenen om te vermijden - Duur

De Belkin Boost Up Wireless Charging Dock is een zeldzaamheid in de draadloze oplaadwereld: het kan zowel je telefoon als je Apple Watch tegelijkertijd opladen. De meeste laders ondersteunen de smartwatch van Apple niet, en als kers op de taart kun je er ook gewoon je smartphone mee opladen.

De standaard is in stijlvol wit, iets wat we gewend zijn. van Belkin. De pilvormige basis heeft een matte afwerking en de ronde, rechtopstaande telefoonstandaard aan de linkerkant heeft een lip om je apparaat in te laten rusten. De ronde horlogeknobbel lijkt veel op de oplader die bij de Apple Watch wordt geleverd, inclusief de magneet die de smartwatch op zijn plaats klemt.

Terwijl het Apple Watch gedeelte oplaadt met 5W/1A, de snelheid van de officiële Apple lader, laadt het telefoongedeelte slechts op met een snelheid van 7,5W. Heb je geen Apple Watch, dan zijn er snellere en goedkopere alternatieven op de markt te vinden.

(Image credit: Rapoo)

De Rapoo XC100 Wireless Charging Pad is verre van opvallend, maar dat maakt niet uit. Deze goedkoop draadloze oplader staat vanwege zijn lage prijs toch mooi in onze lijst. De oplader biedt alles wat de doorsnee gebruiker verwacht van een draadloze pad. Een lampje toont aan of de oplaadpad aan het werk is, en er is bescherming voor oververhitting inbegrepen.

Het is een simpele draadloze oplader die qua design thuis past in de huidige moderne huisstijlen. Verwacht echter niet dat je de snelste draadloze oplader hiermee in huis haalt.