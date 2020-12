I migliori caricatori wireless del 2020

A collection of the best wireless chargers

I migliori caricabatterie wireless del 2020 sono compatibili con lo standard Qi, pertanto possono ricaricare i più recenti iPhone, smartphone Samsung, Google Pixel 4 , OnePlus 8 Pro , e in generale, tutti i dispositivi mobili che supportano la ricarica wireless (Qi). Ora, non vi resta che capire quale sia il miglior caricabatterie wireless per voi: design, prezzo e potenza erogata sono i principali parametri da considerare. Abbiamo testato i migliori prodotti sul mercato per scoprirne i punti di forza e i difetti, e suggerirvi il prodotto migliore.

Purtroppo, i produttori inseriscono caricatori standard nella confezione dei propri dispositivi, quindi i modelli wireless devono essere acquistati separatamente. A parte Samsung e Apple, nessuna azienda ne produce di propri.

Nella guida, abbiamo inserito solo prodotti di marchi affidabili come Belkin, Anker, Mophie e altre note aziende. La maggior parte dei caricatori di questa guida non è efficiente come i modelli cablati, ma sono perfetti per evitare il fastidio dei cavi.

Abbiamo testato questi caricabatterie senza fili con una varietà di smartphone e smartwatch per verificarne la compatibilità; abbiamo riportato anche la potenza massima supportata da ciascun pad. Infine, assicuratevi che il vostro smartphone supporti la ricarica wireless, poiché i vecchi modelli (in particolare quelli con il pannello posteriore in metallo) non lo fanno.

(Image credit: Belkin)

1. Belkin BoostUp Wireless Charging Stand Bello, comodo e semplice Potenza: 10 W Check Amazon Gomma opaca di qualità + plastica lucida Supporto solido Non la ricarica più veloce

Belkin BoostUp è un passo avanti in termini di design e tempi di ricarica: è riuscito a riempire la batteria del nostro iPhone XS Max del 16% in 30 minuti.

Il dispositivo può erogare una potenza massima di 10 W; ha un corpo in plastica lucida, ma la superficie di ricarica è rivestita in gomma opaca. Le "braccia" impediscono allo smartphone di scivolare via dal pad di ricarica. Sembra di qualità superiore rispetto ai caricabatterie più economici e apprezziamo la possibilità di tenere lo smartphone in posizione verticale per controllare l'ora e scorrere le notifiche; purtroppo è compatibile solo con gli smartphone, non ricarica smartwatch o tablet.

(Image credit: Apple)

2. Apple MagSafe Charger Velocità elevate con un'interfaccia semplice Potenza: 15 W Prime 41,79 € Vedi Da Amazon Design Potenza erogata Non è esattamente wireless

Il caricabatterie MagSafe di Apple è stato introdotto con la gamma iPhone 12 e sfrutta i magneti dello smartphone per allineare correttamente il dispositivo. Non è il classico pad wireless, poiché è agganciato sul retro dell'iPhone, ma è comunque più comodo rispetto al tipico cavo.

La buona notizia è che è compatibile anche con i vecchi dispositivi Apple e persino con gli smartphone Android. Se volete un prodotto di “marca”, l’avete trovato.

(Image credit: Anker)

3. Anker PowerWave 15 con Quick Charge 3.0 Il classico pad di ricarica Potenza: 15 W Prime 24,99 € Vedi Da Amazon Elegante pad in metallo + cavo intrecciato Ricarica rapida da 15 W Una sola colorazione

Anker PowerWave 15 è uno dei caricabatterie più veloci della nostra guida, anche se dà il meglio di sé solo con alcuni top di gamma Android.

Il dispositivo ha un design industriale: lo chassis è in metallo e i piedini in gomma. È uno dei pochi dispositivi della nostra guida a rinunciare alla plastica per materiali più raffinati.

Come altri pad, dovrete assicurarvi che il dispositivo sia in linea con la superficie di ricarica. Costa circa 40 euro e il rapporto qualità-prezzo è ottimo.

(Image credit: Aukey)

4. Aukey 10W wireless charger Velocità elevate con il caricatore giusto Potenza: 10 W Check Amazon Design essenziale Potenza massima erogata di 10 W LED fastidioso di notte

AUKEY Fast Wireless Charger 10W è un caricabatterie wireless economico in grado di erogare una potenza massima di 10 W per gli smartphone Android compatibili con lo standard Qi, ma di 7,5 W con gli iPhone (occorre un caricatore compatibile con lo standard Quick Charge 2.0 o 3.0).

Il design della bobina in rame consente di posizionare lo smartphone come si desidera e grazie al piacevole rivestimento in TPU morbido, lo smartphone non scivolerà via.

AUKEY Fast Wireless Charger 10W si integra perfettamente sulla scrivania, un piano di cucina o un comodino, grazie al suo design sobrio; come su molti caricabatterie wireless, c'è un piccolo LED che segnala quando il dispositivo è in carica e potrebbe risultare fastidioso se ricaricate lo smartphone di notte.

(Image credit: Anker)

5. Anker 10W Wireless Charging Stand Semplice, economico e verticale Potenza: 10 W Check Amazon Prezzo basso Potete controllare lo smartphone durante la ricarica Potrebbe caricare più velocemente

Anker PowerWave 10W Stand è un modello economico e senza fronzoli; purtroppo eroga solo 5 W per la maggior parte degli smartphone:

in 30 minuti, ha ricaricato un iPhone XS Max del 15%, un risultato non impressionante considerata la batteria da 3.174 mAh del dispositivo (i moderni smartphone montano unità da almeno 4.000 mAh). Detto ciò, usando un caricatore Quick Charge 2.0 o 3.0, potete ricaricare uno smartphone Samsung più rapidamente: infatti, la percentuale di carica del Samsung Galaxy Note 10 è aumentata del 28% nello stesso arco di tempo.

Anker PowerWave 10W Stand non è il caricabatteria wireless più veloce sul mercato, ma potrebbe rivelarsi un accessorio utile per alcuni utenti.

(Image credit: Mophie)

6. Mophie Powerstation Hub Ricarica wireless in movimento Potenza: 5 W Prime 107,82 € Vedi Da Amazon Ricarica fino a quattro dispositivi contemporaneamente Prezzo Capacità di soli 6.000 mAh

Mophie Powerstation Hub è un dispositivo unico, poiché è una powerbank compatibile con la ricarica wireless. Sebbene abbia una capacità limitata, può essere portato ovunque, il che lo rende una soluzione versatile, ma molto costosa.

Powerstation Hub può erogare una potenza massima di 5 W, il che non è molto, ma ha il vantaggio di poter ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente (uno in modalità wireless e gli altri 3 via cablata tramite le porte USB 1.0, USB 3.0 e USB-C).

Il dispositivo può essere ricaricato su una presa a muro, ma durante il processo non supporta la ricarica wireless (probabilmente per motivi di sicurezza).

Powerstation non è ingombrante quanto i tipici power bank, ma non entra nemmeno in tasca, quindi è ideale per chi va in giro con una borsa. Il dispositivo è il caricabatterie più costoso in questo elenco: costa circa 100 euro ed è una soluzione di nicchia.

(Image credit: Belkin)

7. Belkin Wireless Charging Dock Un dock per i possessori di iPhone e Apple Watch Potenza: 7.5 W (iPhone) - 5 W (Apple Watch) 135,77 € Vedi Da ePrice Bel design Pratica opzione per i possessori di Apple Watch Prezzo

Belkin Boost Up Wireless Charging Dock è una rarità nel mondo della ricarica wireless: può ricaricare in modalità wireless sia l’iphone che l’Apple Watch contemporaneamente. La maggior parte dei caricabatterie può caricare un solo dispositivo per volta in suddetta modalità, inoltre nella confezione è incluso anche un caricabatterie standard.

Il prodotto vanta un design elegante ed è disponibile nelle colorazioni bianco e nero. La base presenta una finitura opaca e il supporto arrotondato e verticale sul lato sinistro ha una piccola concavità nella quale porre l’iPhone. Il piccolo pad a destra somiglia molto al caricabatterie fornito con l'Apple Watch e include un magnete per agganciare lo smartwatch.

Il pad dell’Apple Watch eroga una potenza massima di 5 W, mentre quello dell’iPhone ne eroga una massima di 7,5 W. Sì, i tempi di ricarica non fanno gridare al miracolo, ma la possibilità di ricaricare due dispositivi contemporaneamente in modalità wireless è piuttosto utile.

Chiunque navighi nell’ecosistema Apple, sarà soddisfatto da questo prodotto; purtroppo, il prezzo è salato.

(Image credit: Google)

8. Google Pixel Stand Funzionalità extra a un prezzo elevato Potenza: 10 W Check Amazon Gomma di qualità Funzionalità Pixel extra Prezzo

Pixel Stand è stato distribuito assieme a Google Pixel 3 e ha funzionalità specifiche che si attivano solo quando ricarica i modelli Pixel.

Detto ciò, funziona come qualsiasi altro caricabatterie da 10 W e ricarica la batteria di qualsiasi smartphone compatibile con Qi. È un caricatore in di tipo stand, con un supporto verticale, una concavità in cui porre lo smartphone e una base circolare; il tutto è ricoperto da gomma bianca.