I migliori smartwatch femminili, ecco i modelli progettati per le donne

Nell’universo dei dispositivi smart indossabili, i migliori smartwatch femminili si distinguono per un design spesso più tendente all’eleganza che alla sportività, con colorazioni e linee più vicine agli orologi da donna.

Sebbene, in termini funzionali, gli smartwatch e i fitness tracker sono da considerarsi unisex, con funzioni indipendenti dal genere di chi li indossa, esistono modelli più o meno sportivi, alcuni dei quali non sfigurerebbero con un abito elegante o una mise più sofisticata, magari per un evento speciale.

In questo articolo, vogliamo focalizzarci sui modelli migliori pensati principalmente per il pubblico femminile, proponendovi smartwatch da donna di varie fasce di prezzo e mercato. Potreste trovare un’ottima idea regalo per un’occasione importante o magari solo per farvi una piccola coccola senza intaccare più di tanto sul budget.

Continuate la lettura per scoprire i migliori smartwatch femminili oggi disponibili sul mercato.

I migliori smartwatch femminili del 2021

Fossil Gen 5 Julianna HR (€297 su Amazon)

Uno smartwatch Wear OS by Google dal design raffinato ed elegante, color oro rosa e strass, con tutte le funzionalità che vi aspettate da un prodotto premium. Certo, è uno smartwatch costoso, ma a parte l’autonomia che a nostro avviso potrebbe essere migliorabile, ci ha colpito l’altoparlante molto chiaro così come il microfono, che consentono di effettuare e ricevere chiamate dallo smartphone. Il dispositivo offre 8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM, ottimo per utilizzare tutte le vostre app preferite.Vedi offerta

Fitbit Versa 3 Pink Clay/Soft Gold

Fitbit Versa 3 è un ottimo smartwatch grazie all’implementazione del GPS integrato. Come il suo predecessore, tuttavia, è più un fitness tracker che uno smartwatch: le app di terze parti sono poche. Versa 3, però, vanta un'autonomia eccellente, un display di qualità e supporta numerose attività, che lo rendono un'alternativa vincente all’Apple Watch.

Ci hanno convinto anche la sua leggerezza e comodità, anche se alcune delle sue funzionalità migliori restano disponibili solo a pagamento. hawkVedi offerta

Samsung Galaxy Watch Active 2 Pink

Questo smartwatch femminile non si discosta tanto dai modelli precedenti in termini di caratteristiche e funzionalità, tuttavia offre uno schermo touch davvero interessante, un design minimal ma bello da vedere e un’autonomia di 48 ore. La versione pink è elegante e femminile, e si adatta bene sia alle situazioni più formali che ai momenti dedicati allo sport, dato che offre tutte le funzionalità che potete aspettarvi da un prodotto indossabile della categoria. HawkVedi offerta

Amazfit GTS - Rosa

Il produttore cinese Huami, connesso al più blasonato marchio Xiaomi, propone uno smartwatch che strizza l’occhio agli Apple Watch . Lo schermo è un AMOLED da 1,65 pollici con una risoluzione da 348 x 442 pixel. Si tratta di specifiche simili a quelle di Amazfit Bip, anche se questo si propone come un modello di fascia superiore. La batteria ha una durata dichiarata di 14 giorni e un’impermeabilità di 5 atmosfere. A completare il quadro, la compatibilità completa con dispositivi Android e iOS. hawkVedi offerta

Smartwatch Liu Jo SWLJ002

Dal noto brand di moda Liu Jo, uno smartwatch femminile ed elegante, color oro rosa. Offre un display touch IPS a colori da 1,4 pollici da 320 x 320, certificazione IP68 per la resistenza all’acqua. Dispone di funzioni molto basilari, come l’avviso di chiamata e il monitoraggio dell’attività fisica. Compatibile con iOS e Android. Vedi offerta

Huawei Watch Fit

Leggero, comodo e pieno di funzionalità, Watch Fit è un tracker facile da usare e relativamente economico, dedicato a chi fa attività fisica leggere o vuole mantenere uno stile di vita attivo. La versione Pink sfoggia tutta la femminilità che questo modello può donare a chi lo indossa. Peccato solo che l’associazione dei dispositivi sia leggermente macchinosa. hawkVedi offerta

I migliori smartwatch femminili economici del 2021

Fin qui abbiamo passato in rassegna alcuni prodotti dal cartellino elevato, tutti al di sopra dei €100. Alcuni di quelli che vi abbiamo consigliato qui sopra possono rappresentare un’ottima idea regalo per occasioni speciali, o per chi dispone di un budget più consistente.

Tuttavia, esistono degli ottimi smartwatch da donna economici, per farvi un piccolo regalo o tenere d’occhio la vostra attività fisica senza grossi investimenti.

Ecco i migliori smartwatch femminili economici che abbiamo trovato per voi.

Honor Band 5 - Rosa

Un piccolo fitness tracker che offre tantissime funzionalità per i vostri esercizi fisici. Il design rosa è irresistibile, così come il suo prezzo. Il monitoraggio del sonno è uno dei migliori che abbiamo mai riscontrato su un prodotto indossabile smart e in generale si tratta di un prodotto sicuramente non perfetto, ma che vi consigliamo se volete spendere poco e tenere traccia di tutti i vostri allenamenti. hawkVedi offerta

AUKEY LS02 - Rosa

AUKEY è un marchio che si sta affermando nella fascia budget per le sue cuffie Bluetooth e altri accessori. E LS02 è il suo primo smartwatch. Nella sua colorazione rosa, si tratta di un dispositivo indossabile da donna molto interessante, con uno schermo TFT da 1,4” (320x320), Bluetooth 5.0 e fino a 20 giorni di autonomia. Presenta un sistema di ricarica con magnete ed è compatibile con iOS e Android. Offre 12 modalità sport e si appoggia allo smartphone per la funzionalità GPS. Considerato il prezzo e le funzioni offerte, potrebbe valere la pena dargli un’occhiata. hawkVedi offerta