Smartwatch, sconti e offerte

Gli smartwatch in offerta presenti in questa lista dimostrano che essenzialmente non c'è mai stato momento migliore in cui scegliere di acquistare uno di questi dispositivi. La quantità di scelte possibili sembra essere sconfinata, le opzioni spaziano da smartwatch per lo sport a quelli ideati per l'utilizzo quotidiano. La cosa certa è che con l'avanzamento tecnologico anche gli smartwatch più economici stanno dimostrando una potenzialità che finora è stata sottovalutata da molti utenti.

In questo articolo potrete trovare i migliori smartwatch in offerta in questo momento, oltre a tutte le specifiche tecniche e i dettagli principali relativi ai dispositivi.

Amazon Prime Day 2020 si sta avvicinando. Anche se con un po' di ritardo, il periodo dedicato alle grandi offerte di Amazon arriverà a breve. Vi terremo aggiornati su tutti gli sconti e le migliori offerte Amazon Prime Day.

Le migliori offerte sui migliori smartwatch del 2020

(Image credit: Apple)

Apple Watch 5

L’Apple Watch 5 è uno smartwatch di lusso, ma non è un grande aggiornamento rispetto al Watch 4, a parte l’apprezzabile novità dello schermo always-on. Il prezzo però non è aumentato, e c’è più memoria disponibile.

Leggi la nostra recensione completa: Apple Watch 5

Apple Watch 4

(Image credit: Apple)

Apple è sempre più convinta che gli smartwatch siano i dispositivi del futuro e l’Apple Watch 4 ne è la dimostrazione. E non ci riferiamo solo ai miglioramenti nel design, con un display più grande e leggibile del suo predecessore, quanto a quelli del settore “Salute” che potranno impattare sempre di più sulla vita delle persone.

Se solo avesse una autonomia maggiore, in modo da poter regolarmente controllare il sonno, Watch 4 sarebbe lo smartwatch perfetto.

Leggi la nostra recensione completa: Apple Watch 4

Apple Watch 3

(Image credit: Apple )

L’ Apple Watch 3 è rimasto in testa alla classifica dei migliori smartwatch fino a quando non è stato scalzato dall'Apple Watch 4.

Apple Watch 3 è essenzialmente Apple Watch 2 con alcune novità che fanno però la differenza. Inoltre, con l'uscita dei modelli successivi il prezzo è diminuito rendendolo più interessante.

Completamente impermeabile, è un perfetto smartwatch per nuoto e naturalmente anche per fare jogging sotto la pioggia. Si tratta di uno smartwatch con GPS, e può essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo watchOS 5.

Leggi la recensione completa: Apple Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch è il più recente fra gli smartwatch Tizen commercializzati da Samsung. Questa new entry del 2020 sfoggia una cornice rotante migliorata e una finitura più elegante e sottile. Le funzionalità di fitness sono simili al Samsung Galaxy Watch 2, ma qui abbiamo ben 8 GB di spazio di archiviazione anziché 4. Un aumento notevole, specialmente se volete memorizzare un po' di musica direttamente sullo smartwatch.

Questa nuova versione , in sostanza, si concentra sulle funzioni di fitness, rifinisce alcuni aspetti e introduce qualche nuova funzione interessante, migliorando al contempo l'estetica della scocca. Inoltre, cala anche il prezzo, dato che potrete portarvi a casa questo nuovo modello con poco più di €200!

Samsung Galaxy Watch Active 2

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Watch Active 2 non porta grandi novità nella serie aggiungendo una ghiera digitale rotante, una versione leggermente più grande, funzionalità LTE ed ECG (anche se non ancora disponibile in tutti i mercati).

Si tratta quindi di una piccola evoluzione rispetto al modello precedente, che non ha apportato cambiamenti particolarmente degni di nota.

Leggi la nostra recensione completa: Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active

(Image credit: samsung)

Il Galaxy Watch Active è una versione più compatta ed economica del Samsung Galaxy Watch che è più adatto all'utilizzo per il fitness. Mancano la ghiera ruotabile e l'altoparlante, non è quindi utilizzabile per ricevere notifiche o effettuare chiamate.

Senz'altro uno smartwatch per sport, che può fare al caso vostro se siete alla ricerca di dispositivo per tenere traccia dei progressi durante i vostri allenamenti.

Samsung Galaxy Watch

(Image credit: samsung)

Il Galaxy Watch è lo smartwatch più avanzato di Samsung, grazie alle funzioni migliorate per lo sport e l’autonomia fino a quattro giorni, se scegliete la versione da 46 millimetri che vi consigliamo.

Il design circolare è moderno ed elegante, e la ghiera ruotabile permette di navigare nei menu facilmente. Attenzione però, mancano applicazioni di terze parti e la compatibilità con dispositivi iOS è limitata. Ideale per i fan Samsung che cercano uno smartwatch per Android.

Leggi la nostra recensione completa: Samsung Galaxy Watch

Fitbit Versa 2

(Image credit: Fitbit)

Con Versa 2, Fitbit dimostra che less is more. Il marchio di fitness ha preso tutto ciò che ha reso Fitbit Versa uno smartwatch di successo, migliorandone le funzioni e aggiungendo un assistente vocale.

Nel complesso, Versa 2 è un fitness tracker quasi perfetto con alcuni vantaggi da smartwatch. È uno dei migliori orologi fitness di Fitbit, ma la mancanza di un chip GPS ne pregiudica l'utilità.

Leggi la nostra recensione completa: Fitbit Versa 2

Fitbit Versa Lite

(Image credit: Fitbit)

Si tratta di un modello molto simile al Versa, ma con alcune caratteristiche in meno che hanno permesso a Fitbit di abbassare il prezzo. In realtà consigliamo di controllare eventuali offerte sul Versa che potrebbe perciò essere disponibile a prezzi simili se non inferiori.

Le funzionalità disponibili sono inferiori rispetto agli altri smartwatch Fitbit così come il prezzo, per cui questa versione potrebbe costituire comunque un'opzione accessibile per chi voglia possedere uno smartwatch Fitbit.

Leggi la recensione completa: Fitbit Versa Lite

Fitbit Ionic

(Image credit: fitbit)

Se state cercando uno smartwatch Fitbit non potete tralasciare il suo primo modello. Il Fitbit Ionic non è stato il successo che molti si aspettavano, ma va bene se cercate uno smartwatch per sport che vi permetta di tenere sotto controllo la corsa, il sollevamento pesi, il nuoto e molti altri sport.

Non è uno dei più economici, ma se siete appassionati di running, Ionic farà per voi visto che grazie al GPS integrato non sarete costretti a portarvi dietro lo smartphone.

Leggi la recensione completa: Fitbit Ionic

Fossil Gen 5

(Image credit: Fossil)

Il Gen 5 è un buon smartwatch Fossil, ma non è neanche lontanamente all'altezza del modello al primo posto in classifica. Il Gen 5 è più costoso ma non ha niente che lo contraddistingua. Al massimo potreste preferire il suo stile classico rispetto a un design più sportivo.

Il Gen 5 è disponibile in una versione Carlyle più grande oppure nella versione più piccola Julianna. Entrambe hanno le stesse funzioni: un display luminoso, il GPS, il cardiofrequenzimetro, 1 GB di RAM e l'ultimo chipset Snapdragon Wear 3100, veloce e reattivo.

Le modalità per il risparmio energetico sono davvero utili ed è resistente all'acqua fino a una profondità di 30 metri, il che lo rende un perfetto smartwatch per nuoto, ma è più costoso di altri smartwatch Wear OS e l'altoparlante non è abbastanza potente.

Leggi la recensione completa: Fossil Gen 5

Fossil Sport

(Image credit: Fossil)

Negli ultimi anni Fossil ha acquisito molta esperienza nel settore dei wearable, e questo l’ha portata a realizzare quello che a oggi è il suo miglior smartwatch.

Fossil Sport è un modello di fascia alta a un prezzo più basso rispetto ai due modelli che lo precedono in classifica. Integra il GPS, una struttura leggera ma di qualità e l’autonomia sufficiente per funzionare due giorni.

Non vanta caratteristiche uniche, ma nel complesso è uno smartwatch equilibrato, soprattutto per chi cerca un modello per il fitness con Wear OS e che doni un certo stile.

Leggi la recensione completa: Fossil Sport

Garmin Vivoactive 4

(Image credit: Garmin)

Il Garmin Vivoactive si contraddistingue per la sua versatilità. La durata della batteria, la riproduzione musicale e il GPS sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un ottimo smartwatch, adatto ad essere utilizzato anche come fitness tracker.

Il prezzo di questo smartwatch potrebbe senz'altro far desistere qualcuno, ma possiamo assicurarvi che le funzionalità di questo dispositivo valgono il denaro richiesto.

Garmin Forerunner 35

(Image credit: Garmin)

Cercate uno smartwatch sotto i 100 euro? Il Garmin Forerunner 35 è uno smartwatch per sport entry-level adatto al running, e con l'offerta giusta il prezzo è davvero vantaggioso.

Questo dispositivo ci permette di tenere traccia dei vostri pogressi durante le sessioni di running più intense, grazie al sistema Garmin Connect i dati relativi al vostro allenamento vengono caricati automaticamente per poter essere consultati successivamente. La durata della batteria è veramente eccellente, con una durata massima di 9 giorni che si riduce a 13 ore se si mantiene il GPS acceso.

Amazfit Bip

(Image credit: Amazfit)

Cercate uno smartwatch a meno di 50 euro? Amazfit Bip è uno smartwatch a poco prezzo che si rivolge soprattutto agli amanti del fitness. Il design è stato sicuramente influenzato dall’Apple Watch e integra molte funzioni come il GPS, un preciso sensore dei battiti e le funzioni per rilevare il VO2 Max, il tutto a un prezzo decisamente vantaggioso.

Se state cercando una via di mezzo tra smartwatch e fitness tracker, Amazfit Bip è quello che fa per voi. È molto leggero, ha uno schermo sempre attivo e un’autonomia che può arrivare a un mese se non si usa troppo il GPS.

Se queste caratteristiche vi stuzzicano vi consigliamo di non lasciarvelo scappare. L’unico suo vero limite è la disponibilità che non è sempre garantita.

Leggi la recensione completa: Amazfit Bip