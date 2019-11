I migliori fitness tracker impermeabili

I fitness tracker sono uno dei modi migliori per monitorare la vostra salute, l’attività e molto altro, ma non tutti sopravviveranno a un tuffo in piscina, a una doccia o persino a un temporale particolarmente violento.

Ecco perché abbiamo messo insieme un elenco di fitness tracker che oltre ad essere fantastici nel tracciare tutti i parametri fisici sono anche impermeabili.

Non tutti i dispositivi in questo elenco possono tracciare le vostre statistiche del nuoto, ma sono tutti progettati per accompagnarvi in piscina e resistere alla pressione dell’acqua combinata ai vostri movimenti.

Questa classifica è dedicata solo ai fitness tracker, quindi non vedrete altri dispositivi water-ready come Fitbit Versa, Apple Watch 4 o Samsung Galaxy Watch in questo elenco: vi consigliamo perciò la nostra pagina sui migliori smartwatch .

Ora facciamo un tuffo per testare i nostri fitness tracker impermeabili, tutti già disponibili per essere acquistati.

1. Moov Now

Potete restare in acqua con questo tracker economico

Impermeabilità: Fino a 30m | Schermo: No | Rilevatore della frequenza cardiaca: No | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì, tramite telefono | Durata della batteria: Sei mesi | Compatibilità: Android/iOS

Autonomia

Prezzo basso

Poche funzionalità

Manca lo schermo

Adoriamo Moov Now e non solo per il suo prezzo super basso. È un braccialetto economico, ma è anche abbastanza capace con un sacco di funzioni di fitness tracking e un design impermeabile.

Non ha uno schermo, quindi dovrete guardare all'interno dell'app per avere una ripartizione di tutte le vostre statistiche, e non c'è il GPS per fare jogging, ma la durata della batteria di sei mesi lo compensa in parte.

In piscina, il Moov Now sarà in grado di tracciare i vostri giri, i tempi, la distanza, il ritmo e le bracciate... la mancanza di uno schermo da guardare tra i giri è però frustrante.

Il fatto che sia impermeabile rende Moov Now un'opzione attraente come vostro prossimo fitness tracker.

2. Fitbit Charge 3

Prendetevi cura della vostra forma fisica

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì, monocromatico | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì, tramite telefono | Durata della batteria: fino a 7 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Ampio schermo

Leggero

No GPS

Schermo in bianco e nero

Fitbit Charge 2 era un buon tracker ma non era sicuro per il nuoto, così la società ha risolto il problema con Fitbit Charge 3, resistente all'acqua fino a 50 metri.

E non è l'unico motivo per apprezzare Fitbit Charge 3, poiché il dispositivo indossabile ha anche uno schermo molto più grande, sebbene sia in bianco e nero, che ne rende piacevole l'interazione.

Il design è elegante per questo modello e sono rimasti tutti i tipi di funzionalità generali di salute e fitness, tra cui calcolo della frequenza cardiaca, esercizi di respirazione guidata, monitoraggio del sonno e monitoraggio degli esercizi.

Anche la durata della batteria è buona, ma non c'è ancora nessun GPS a bordo, rendendo questo fitness tracker una scelta peggiore per i runner.

3. Garmin Vivosmart 4

Ti dice quanta energia hai (o non hai)

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì, monocromatico | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: No | Durata della batteria: Fino a 7 giorni | Compatibilità: Android/iOS

"Batteria corporea"

Autonomia

Schermo piccolo

No GPS

Garmin Vivosmart 4 si distingue principalmente per il suo calcolo della “Batteria corporea”, che indica con un numero il vostro livello energetico.

Ci sono un cardiofrequenzimetro, una stima di quanto sport avete bisogno in base all’età, il monitoraggio automatico dell'esercizio, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dello stress ed è impermeabile fino a 50 metri.

Tutto ciò, oltre alla batteria che dura una settimana, lo rende un tracker ideale, specie se consideriamo il prezzo.

Complessivamente siamo rimasti colpiti dal Vivosmart 4, ma non c'è il GPS e lo schermo è piccolo e a volte non risponde - specie quando è bagnato.

4. Huawei Band 2 Pro

Sottile e con una durata della batteria impressionante

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì | Durata della batteria: 21 giorni in standby | Compatibilità: Android/iOS

Prezzo

Misurazioni accurate

App non all'altezza

Aspetto classico"

Ha un design sottile ed è comodo al polso, è ricco di funzioni tra cui un cardiofrequenzimetro, monitoraggio VO2 Max, GPS, monitoraggio dei passi e del sonno. Tutto questo è abbinato ad un’ottima durata della batteria per un tracker che vanta uno schermo, circa una settimana.

Durante i nostri test, abbiamo riscontrato che Band 2 Pro non offre i risultati più precisi, ma è comunque comodo, economico e adatto alla piscina.

5. Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsung arriva al quinto posto

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì, AMOLED da 1,5 pollici | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì, tramite telefono | Durata della batteria: 3 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Design

Supporto a Spotify offline

Installazione

Prezzo

Il Samsung Gear Fit 2 Pro è costoso, ma è uno dei migliori fitness tracker sul mercato in questo momento e, ovviamente, è impermeabile. Abbiamo adorato il design di Gear Fit 2 con il suo display AMOLED curvo e luminoso che ritroviamo qui sul modello Pro insieme a un design impermeabile.

Potete portarlo in piscina o semplicemente indossarlo sotto la doccia quando avete gli occhi annebbiati, di mattina, e non vi farete prendere dal panico quando noterete che è ancora al polso.

Gear Fit 2 Pro ha anche una buona durata della batteria e la possibilità di sincronizzarsi al vostro account Spotify, in modo da poter ascoltare la musica che avrete già scaricato sul tracker collegando un paio di cuffie Bluetooth.

6. Honor Band 3

Tracciamento di base a un buon prezzo

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì, monocromatico | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: No | Durata della batteria: 30 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Autonomia

Prezzo

Feature di base

App d'accompagnamento

Honor Band 3 è molto economico ma offre molto per la cifra richiesta: è impermeabile, monitora l’allenamento in piscina, il sonno, ha un cardiofrequenzimetro, e la durata della batteria è di un mese.

L’aspetto e le sue capacità di tracciamento sono di base e, come in molti tracker fitness impermeabili, non esiste un GPS, ma è difficile lamentarsi troppo dato il prezzo.

7. Garmin Vivosport

Vuoi qualcosa di sportivo? Prova questo Garmin

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì, touchscreen a colori | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì | Durata della batteria: 7 giorni | Compatibilità: Android/iOS

GPS incluso

Autonomia

Design

No modalità per nuoto

Il secondo Garmin impermeabile dell’elenco è più costoso ma viene fornito con GPS integrato.

Il design di Garmin è molto simile su tutti i suoi dispositivi e ci piace molto il suo aspetto. La batteria dura un'intera settimana con una singola carica nonostante sia pieno di funzionalità di fascia alta, il che è impressionante.

È impermeabile, ma nella nostra recensione completa riportiamo che non eccelle nel monitoraggio del nuoto ed è molto meglio per altri allenamenti tra cui ciclismo e jogging.

8. Garmin Vivofit 4

L'ultimo dispositivo di Garmin è economico e impermeabile

Impermeabilità: Fino a 50m | Schermo: Sì, LCD a colori | Rilevatore della frequenza cardiaca: No | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: No | Durata della batteria: 1 anno | Compatibilità: Android/iOS

Elevata autonomia

Piccolo display a colori

No GPS o cardiofrequenzimetro

No notifiche smartphone

Anche se abbiamo incluso Garmin Vivofit 4 in questo elenco, non è il dispositivo più completo. Non viene fornito con GPS o tracker per la frequenza cardiaca, ma ha un design sottile e accattivante e si adatta bene al polso.

È impermeabile e ci sono modalità di tracciamento del nuoto integrate nel tracker. Vivofit 4 non è costoso, inoltre la sua batteria – sostituibile – dura oltre un anno, quindi potrete tranquillamente dimenticarvi di ricaricarlo.

È dotato di uno schermo a colori, il che è incredibile considerando che alcuni tracker monocromatici fanno fatica a durare per una settimana.

9. TomTom Spark 3

Musica, fitness tracking e navigazione al polso

Impermeabilità: Fino a 40m | Schermo: Sì, monocromatico | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì | Durata della batteria: Due settimane | Compatibilità: Android/iOS

Musica da telefono

GPS

Menu caotico

Qualità audio

In nona posizione abbiamo TomTom Spark 3, che adoriamo per la sua integrazione musicale che consente di ascoltare la musica mentre si è in movimento senza telefono.

C'è anche il GPS, un cardiofrequenzimetro, la specializzazione TomTom per il tracciamento del percorso e, ovviamente, è impermeabile. Il monitoraggio del nuoto su Spark 3 non è fenomenale, ma funziona

10. Polar M430

Un orologio da corsa progettato per la pioggia

Impermeabilità: Fino a 30m | Schermo: Sì, monocromatico | Rilevatore della frequenza cardiaca: Sì | Tracciamento dell'attività: Sì | GPS: Sì | Durata della batteria: 20 giorni | Compatibilità: Android/iOS

Autonomia

Affidabilità, accuratezza

Aspetto

Ricarica

Sebbene Polar M430 sia stato pensato principalmente per la corsa, questo prodotto si adatta anche per una varietà di altre attività come il conteggio dei passi giornalieri, oltre al monitoraggio del sonno.

Il design impermeabile vi permette di indossarlo sotto la pioggia o mentre fate la doccia. Può tracciare la vostra posizione tramite GPS, c'è un cardiofrequenzimetro e siamo rimasti colpiti anche dalla durata della batteria.

Abbiamo anche riscontrato che le statistiche di andatura, distanza, velocità e cadenza durante la corsa sono molto precise.

