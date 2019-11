I migliori smartwatch economici del 2019

Desiderate uno smartwatch che non vi svuoti il conto in banca? Date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori smartwatch economici disponibili sul mercato.

Gli smartwatch si sono rivelati ottimi gadget da polso, in grado di monitorare la salute di chi li indossa, offrendo notifiche senza dover aprire il telefono e persino eseguire app specifiche.

Con così tanta tecnologia racchiusa in dimensioni tanto compatte, non c'è da meravigliarsi che si possa pensare di non poter ottenere un buon smartwatch senza spendere molto per il suo acquisto. Questo non è del tutto vero però.

La diffusione sul mercato degli smartwatch della fascia più economica è limitata, non si può negarlo, ma ci sono anche opzioni a budget ridotto che non sono esattamente deludenti.

Abbiamo messo insieme questa guida sui migliori smartwatch convenienti in questo momento sul mercato - solo i modelli davvero a buon mercato, intendiamoci - quindi a differenza della nostra guida per i migliori smartwatch , questa non è adatta per per selezionare i migliori prodotti che il mercato possa offrire in questo momento.

Questa è più una selezione dei prodotti che costano meno di 160€ e che possono comunque vantare caratteristiche degne di nota.

I prezzi possono variare nel tempo, quindi potrebbero essercene alcuni dell'elenco appena più alti di quanto detto. Nessuno dei dispositivi in ​​questo elenco dovrebbe comunque raggiungere prezzi esorbitanti, poiché sono comunque tutti selezionati tra i modelli più convenienti. Scorrendo verso il basso è possibile vedere la nostra selezione dei migliori dispositivi economici da polso.

1. Fitbit Versa Lite

Come un Versa Fitbit, ma con caratteristiche più economiche

Sistema operativo: Fitbit | Compatibilità: Android 5+, iOS 10+ | Display: 1.34 "300 x 300 | Processore: N / A | Memoria integrata: N / A | Durata batteria: circa quattro giorni | Metodo di ricarica: Pin di collegamento magnetico | Connettività: N / A

Più economico di altri Fitbit

Piccolo e confortevole No Fitbit PayNo Fitbit Pay

Nessuna memoria integrata per la musica

Probabilmente qualcuno ha già sentito parlare di Fitbit Versa, e magari ci è incappato cercando un nuovo smartwatch, ma quello che forse non si sa è che l'azienda ha ora una versione meno ricca di funzionalità e quindi più economica. Si chiama Fitbit Versa Lite ed è ora il nostro miglior smartwatch economico in assoluto.

Non è l'esperienza smartwatch più completa, in quanto le notifiche sono limitate e non è possibile ascoltare la musica; e non c’è una soluzione di pagamento contacless. Ma se state cercando un orologio attraente che tenga traccia degli allenamenti fatti e offra alcune funzionalità di base per gli smartwatch, potrebbe essere il modello ideale.

Prima di acquistare Fitbit Versa Lite, consigliamo di controllare i prezzi per Fitbit Versa. In alcuni mercati il prezzo è simile al modello Lite, e con il modello originale si avranno a disposizione anche alcune funzionalità aggiuntive come la musica e il monitoraggio del nuoto.

In caso contrario, Fitbit Versa Lite è un ottimo compagno se si sta cercando uno smartwatch focalizzato sul fitness.

Leggi la recensione completa su Fitbit Versa Lite

2. TicWatch E2

Fondamentalmente il migliore orologio Wear OS economico

Sistema operativo: Wear OS | Compatibilità: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.39 "400 x 400 OLED | Processore: Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Durata batteria: circa 48h | Metodo di ricarica: pin di connessione magnetico | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Prezzo conveniente

Durata della batteria di due giorni

Niente pagamenti NFC

Design mediocre

Il TicWatch E2 non è un aggiornamento fenomenale rispetto al TicWatch E, ma è impermeabile e offre una migliore durata della batteria a un prezzo simile all'orologio originale.

Il design di questo orologio non è stato migliorato molto, quindi non è particolarmente allettante averlo al polso ma è comunque un oggetto tecnologico di bell'aspetto che è possibile indossare in ogni momento della giornata.

Si possono tirare fuori circa due giorni di autonomia della batteria, c'è il GPS integrato e il monitoraggio del nuoto, se a qualcuno dovesse interessare portarlo in

piscina per un tuffo.

Una delle maggiori frustrazioni è la mancanza di NFC, il che significa che non è possibile utilizzare Google Pay sull'orologio, ma per contro ci sono tutti i vantaggi di Wear OS. Questo è un’altro orologio che entra di diritto nella nostra lista.

Leggi la recensione completa su TicWatch E2 review

3. Amazfit Bip

Sembra un Apple Watch, ma non è così intelligente

Sistema operativo: Amazfit | Compatibilità: Android / iOS | Display: 1.28 "400 x 400 LCD | Processore: MediaTek N / A | Memoria integrata: solo per dati fitness | Durata batteria: fino a 45 giorni | Metodo di ricarica: Caricatore proprietario | Connettività: Bluetooth 4

Design elegante

Eccellente app di supporto

La funzione di pausa automatica non funziona

Interfaccia utente poco ergonomica

OK, questo non è lo smartwatch più innovativo che esista in commercio nel 2019, ma è uno dei più economici. In effetti, potrebbe anche essere l'orologio più conveniente che valga davvero la pena acquistare.

Sembra un Apple Watch, ma è ben sei volte più economico di un Apple Watch Series 4 di fascia alta se acquistato nuovo di zecca.

Non fa molto di quello che fa in realtà l'Apple Watch, ma offre un'incredibile durata della batteria di 45 giorni e molte funzionalità per ciclisti e corridori tra cui un sensore di frequenza cardiaca.

Leggi la recensione completa su Amazfit Bip

4. Garmin Forerunner 30

Un tracker per la corsa amatoriale che racchiude alcune funzionalità importanti

Sistema operativo: Garmin OS | Compatibilità: Android / iOS | Display: 0.93 "128 x 128 | Processore: N / A | Memoria integrata: solo per dati fitness | Durata batteria: fino a 5 giorni | Metodo di ricarica: Caricabatterie proprietario | Connettività: Bluetooth

Schermo leggibile

App fantastica

Design non eccezionale

Nessun touchscreen

Il Garmin Forerunner 30 è il primo orologio fitness dedicato che c’è in questo elenco, principalmente rivolto ai corridori. È un dispositivo che qualunque appassionato di jogging vorrebbe indossare, ma ha anche alcune caratteristiche adatte ai ciclisti.

Ha GPS integrato, un cardiofrequenzimetro - che abbiamo scoperto essere accurati nei nostri test - e alcune altre caratteristiche che lo che fanno spiccare tra gli orologi da corsa più convenienti.

Ha un monitor VO2 Max, che consente di registrare il livello di preparazione nel tempo. È una funzionalità che di solito è riservata ai dispositivi di fascia alta, e questo è uno dei dispositivi più economici ad averla.

Non si interagisce con l’orologio tramite touchscreen, ma c’è a disposizione un'app fantastica che si può usare per controllarne il funzionamento.

Leggi la recensione completa su Garmin Forerunner 30

5. Polar M200

Un altro orologio da corsa da tenere in considerazione

Sistema operativo: Polar | Compatibilità: Android / iOS | Display: diametro 26mm | Processore: N / A | Metodo di ricarica: Caricabatterie proprietario Grado di protezione IP: N / A (Polar sostiene resistente all'acqua) | Connettività: Bluetooth

GPS preciso

Buona durata della batteria

Schermo datato

Design non premium

Il Polar M200 è uno degli orologi da corsa più economici che si possano comprare, e include quasi tutte le funzioni di fitness desiderabili da uno smartwatch.

Abbiamo scoperto che il GPS potrebbe rivelarsi un po' lento talvolta, e il design non è esattamente premium come quello di alcuni degli altri dispositivi prodotti da Polar, ma a parte questo è un orologio da corsa solido con una durata della batteria eccezionale.

Non offre notifiche e app come alcuni degli altri dispositivi in



questo elenco, ma se la forma fisica è l'obiettivo principale, Polar M200 è una scelta conveniente che offre una varietà di funzioni interessanti.

Leggi la recensione completa su Polar M200

6. Fitbit Blaze

Sembra uno smartwatch, si comporta come un fitness tracker

Sistema operativo: Fitbit | Compatibilità: Android / iOS | Display: LCD a colori | Processore: N / A | Metodo di ricarica: Caricabatterie proprietario Grado di protezione IP: N / A (Fitbit sostiene resistente all'acqua) **Connettività:** Bluetooth

Design elegante

Eccellente app di supporto

La funzione di pausa automatica non funziona

Interfaccia utente poco ergonomica

OK, questo non è rigorosamente uno smartwatch. Anch’esso come già alcuni degli orologi in questa lista, non offrirà un'esperienza completa per uno smartwatch e cerca di essere molto più di un fitness tracker con un look da smartwatch.

Abbiamo deciso di includerlo poiché il prezzo è sceso negli ultimi tempi ed ora è nella fascia di prezzo da noi analizzata. Preferiamo il Fitbit Versa, che però è ancora un po’ troppo costoso per definirlo "economico", mentre il Fitbit Versa Lite si colloca nella fascia alta dei budget che stiamo esaminando in questo elenco.

Fitbit Blaze potrebbe non essere il dispositivo esteticamente più bello, ma viene fornito con un sensore di frequenza cardiaca e tutti i vantaggi dell'ecosistema Fitbit. Da tenere presente che non funzionerà con le stesse app Fitbit già viste su Fitbit Versa o Fitbit Ionic.

Questa è un'esperienza molto più ridotta, ma può adattarsi a chi sta cercando un dispositivo che assomiglia a un orologio, offre notifiche e anche alcune opzioni di monitoraggio della salute.

Leggi la recensione completa di Fitbit Blaze

