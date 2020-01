Recensione Fitbit Versa 2

Con Versa 2, Fitbit dimostra che less is more. Il marchio di fitness ha preso tutto ciò che ha reso Fitbit Versa uno smartwatch di successo, migliorandone le funzioni e aggiungendo un assistente vocale. Nel complesso, Versa 2 è un fitness tracker quasi perfetto con alcuni vantaggi da smartwatch. È uno dei migliori orologi fitness di Fitbit, ma la mancanza di un chip GPS ne pregiudica l'utilità.

All'uscita, era possibile salvare un solo quadrante per Fitbit Versa 2, ed era una delle principali pecche. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento del firmware consente di memorizzare fino a cinque quadranti nell'app Fitbit, semplificando la personalizzazione di Versa 2.

Il primo smartwatch di Fitbit, Ionic, è stato schiacciato da prodotti del calibro di Apple Watch o di Garmin Forerunner. Tuttavia, l’arrivo di Fitbit Versa ha cambiato le carte in tavola, quindi non sorprende che il colosso di San Francisco abbia proposto una più economica versione Lite e aggiornato il nuovo Versa 2 mantenendo un prezzo accessibile.

Fitbit Versa 2: Scheda tecnica Display: touchscreen 300 x 300 pixel AMOLED

Materiali: cassa dell'orologio in alluminio

Connettività: Bluetooth 4.0 e 802.11 b / g / n Wi-Fi

Impermeabilità: fino a 50 m

Sensori: accelerometro a 3 assi, cardiofrequenzimetro ottico, altimetro, sensore di luce ambientale, motore a vibrazione, NFC, microfono e relativo sensore SpO2

Autonomia: 5 giorni di utilizzo standard

Con questo wearable, Fitbit ha dimostrato ancora una volta che è possibile produrre un fitness tracker economico e completo. A differenza della maggior parte degli altri smartwatch sul mercato però, Versa 2 non consente di effettuare chiamate. E non è necessariamente una brutta cosa.

Versa 2 si rivolge per lo più agli amanti del fitness, presentandosi come degno successore dell'eccellente gamma di fitness tracker di Fitbit, ma con alcuni vantaggi extra. Il monitoraggio della salute e delle attività è al centro della scena, ma Versa 2 offre anche le notifiche dei messaggi ricevuti e del calendario, oltre ad alcune funzioni per controllare la vostra smart home e riprodurre musica dallo smartphone durante una corsa o una sessione di allenamento.

Il design di Versa 2 non sfigura davanti a uno smartwatch premium (Image credit: Future)

Prezzo e disponibilità

Fitbit ha annunciato Versa 2 il 28 agosto, e lo ha presentato ad IFA 2019 mostrandolo al pubblico per la prima volta. Versa 2 è ora disponibile per l'acquisto e potete ordinarlo dal sito Web di Fitbit o dai principali rivenditori fisici o online. Su Amazon, la versione standard è disponibile per 200 euro, ma esiste anche una versione special da 230 euro ( Mediaworld ) con varie colorazioni.

Acquistando Versa 2, potrete effettuare una prova gratuita di sette giorni con Fitbit Premium, il servizio di fitness in abbonamento dell'azienda; coloro che opteranno per l'edizione speciale di Versa 2, tuttavia, riceveranno una versione di prova gratuita di ben 90 giorni.

Il design di Versa 2 dovrebbe adattarsi alla maggior parte dei polsi (Image credit: Future)

Design e display

Design "squircle"

Nuovo display AMOLED always on

Pulsante singolo

Il design 'squircle' di Apple Watch e di Fitbit Versa sembra molto apprezzato dagli utenti, per cui Fitbit ha deciso di utilizzarlo anche su Versa 2. A prima vista, il nuovo fitness watch ricorda molto il suo predecessore, ma un'attenta ispezione rivela alcune piccole modifiche che rendono Versa 2 molto elegante.

Con uno spessore di 12 mm, l’orologio risulta leggermente più alto di Apple Watch 3, tuttavia il telaio si assottiglia verso il cardiofrequenzimetro sottostante, facendolo sembrare più sottile. Lo schermo ha un "diametro" di 40 mm in grado di e adattarsi alla maggior parte dei polsi.

Il telaio affusolato lo fa apparire più sottile di quanto non sia in realtà (Image credit: Future)

Fitbit ha rimosso il proprio marchio dalla cornice inferiore di Versa 2, aumentando così le dimensioni del display. Sebbene lo sfondo nero del display le mascheri bene, le cornici rimangono abbastanza evidenti da alcuni angoli, pur non compromettendo in alcun modo il design minimalista.

Mentre Versa aveva tre pulsanti sul telaio, due a sinistra e uno a destra, Versa 2 sfoggia un solo pulsante a sinistra che funge sia per il comando "seleziona" che "indietro"; la navigazione avviene tramite touchscreen.

Versa 2 è dotato di un solo pulsante per un look minimalista (Image credit: Future)

Lo schermo è decisamente migliorato rispetto a quello del predecessore. Versa 2 vanta un luminoso display touchscreen AMOLED protetto da Gorilla Glass 3, con una risoluzione da 300 x 300 pixel.

La luminosità massima è di ben 1.000 nits e, per assurdo, questo valore risulta fin troppo luminoso per un uso generale, per cui durante il test abbiamo deciso di abbassarlo. Anche con l'impostazione bassa, il display risulta ben visibile e, grazie al suo sensore per la luce ambientale, è in grado di regolare la luminosità in base alla luce esterna.

Il display always on non ha molte opzioni di personalizzazione (Image credit: Future)

Il display di Versa 2 vanta la funzione always-on, per impostazione predefinita, che può anche essere disattivata dalla sezione impostazioni. Sebbene sia bello poter vedere il quadrante senza dover muovere il braccio, la funzione always-on limita le opzioni di personalizzazione, imponendo un quadrante predefinito che non è possibile modificare. Inoltre, se si attiva questa impostazione, la durata della batteria viene quasi dimezzata.