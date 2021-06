'Samsung Galaxy S22 krijgt geen in-screen camera'

De Samsung Galaxy S22 krijgt waarschijnlijk geen in-screen camera (een camera die onder het scherm wordt verwerkt). Volgens een blogbericht op de Zuid-Koreaanse website Naver is de productieopbrengst van de camera momenteel te laag om er genoeg te voorzien voor de populaire Samsung Galaxy S22. Daarnaast zou de beeldkwaliteit niet goed genoeg zijn en is de camera nog ietwat zichtbaar onder het scherm.

Dit nieuws komt niet als een verrassing. De ZTE Axon 20 5G was de eerste smartphone met een in-screen camera. Hierbij was de selfiecamera echter nog lichtelijk zichtbaar. Bovendien had het ook geen geweldige fotokwaliteit. Het is dus een logische zet van Samsung om te wachten met het uitbrengen van een dergelijke in het scherm verwerkte camera totdat de problemen zijn opgelost.

Komt wel naar de Z Fold 3

De bron zegt echter dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 dit jaar wel met in-screen camera zal verschijnen. Dit gerucht is al meerdere malen de revue gepasseerd, waardoor we het aannemelijk achten. Omdat de Z Fold 3 waarschijnlijk over een tweede selfiecamera zal beschikken, zijn de zorgen omtrent de camerakwaliteit van de in-screen camera wat minder significant. Ook is dit toestel iets minder populair dan de Galaxy S22, waardoor de mindere productiecapaciteit geen probleem zal zijn.

Zoals altijd moeten we dit nieuws met een korrel zout nemen. De bewering klinkt in elk geval overtuigend, vooral aangezien @UniverseIce (een doorgaans betrouwbare leaker) de bewering ondersteund.

Via SamMobile