De Huawei Watch 3 is de eerste wearable van Huawei die met Harmony OS komt. Hij komt met zowel de voordelen van zijn voorgangers, waaronder een batterijduur van 14 dagen (dankzij een uitgewerkte energiebesparende modus), maar brengt ook apps die je kan installeren, eSIM-ondersteuning en een mooie nieuwe interface. Het is de eerste smartwatch met een temperatuursensor, en het apparaat komt ook met een stemassistent en 16GB opslag. Is dit allemaal voldoende om te kunnen concurreren met Apple en Samsung? Dat is misschien nog wat te vroeg om te kunnen zeggen.

De Huawei Watch 3 is een nieuwe stap voor Huawei, omdat het noch op Wear OS draait, noch op Lite OS van het bedrijf zelf.

De Huawei Watch en Huawei Watch 2 werkten op Android Wear, vergezeld van de afgrijselijke batterijduur van het besturingssysteem. Voor de Watch GT en Watch GT 2-reeks werd er echter gebruik gemaakt van Lite OS. Dit besturingssysteem gaf de voorkeur aan batterijduur in plaats van speciale functies.

Voor zijn vlaggenschip wearable van 2021 laat Huawei beide besturingssystemen vallen. Het introduceert een nieuw systeem dat het beste van beide werelden biedt: ondersteuning voor apps, evenals een batterijbesparende modus waardoor de Watch 3 Pro het wel 21 dagen kan uitzingen. Maak kennis met Harmony OS 2.0.

Huawei Watch 3 prijs en releasedatum

Beschikbaarheid nog niet bekend

Prijs nog niet bekend

De prijs van de Huawei Watch 3 is nog niet bevestigd. We verwachten dat het toestel in de gebruikelijke regio's waar Huawei zijn toestellen uitgeeft wordt gelanceerd. Dit zijn Azië, Australië, Europa, het Midden-Oosten, Nieuws-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

(Image credit: Future)

Ontwerp en display

Groot 1,43 inch scherm met 466 x 466 resolutie

Bandjes met optionele fluorescerende, lederen en metalen bevestiging

Gewicht: 63 gram, afmetingen bestaan uit 46,2 x 46,2 x 12,15 mm

Huawei blinkt uit in het maken van wearables die er ook uitzien als horloges. Ze zijn groot met een rond oppervlak, beperkte schermranden en knoppen aan de rechterzijde. Bij de Huawei Watch 3 heb je bij de knoppen ook de bekende ronddraaiende kroon, wat je dezelfde scrolopties geeft als een Apple Watch, maar dan zonder de vierkante watchOS-vibes. Het horloge komt ook zonder een roterende bezel, net als bij de smartwatches van Samsung, voor een ervaring die goed werkt.

(Image credit: Future)

De Watch 3 is beschikbaar in veel verschillende kleuren. Het is beschikbaar met een zilveren of zwarten behuizing, en een zacht of lederen bandje. Als je voor de Pro-versie kiest, dan krijg je een titanium behuizing en een bandje met metalen bevestiging.

Het heldere en scherpe AMOLED-display van de Huawei Watch 3 gaat tot 1.000 nits, waardoor je er buiten zeker mee aan de slag kan, zelfs bij fel zonlicht. Daar komt een automatische helderheidsinstelling bij, die bij ons goed werkte, samen met een 60Hz scherm dat veel vlotter voelt dan de Watch GT-modellen als je door menu's scrolt. Met 326 ppi ziet het 1,43 inch AMOLED-scherm er enorm goed uit, en het glazen oppervlak is heel comfortabel in gebruik.

Software

Loopt op Harmony OS 2.0

Slimme, batterijbesparende modi volgen je gezondheid op

Ondersteuning voor third-party apps in slimme modus

Zodra je de Huawei Health-app op jouw iPhone of Android-toestel installeert, zal de Watch 3 verbinding maken via bluetooth, met verscheidene niveaus van functionaliteit.

Eerdere wearables van Huawei werkten op ofwel Android Wear of Lite OS, maar de Watch 3 draait op beide. In deze vermomming heeft hij iets dat op een vernieuwde versie van Android Wear lijkt, met volledige ondersteuning voor apps met de AppGallery van de smartwatch, interessant uitziende menu's en een app-grid in dezelfde stijl als een Apple Watch. Als je overschakelt naar de energiebesparende modus van het horloge, maken deze slimme functies plaats voor een langere batterijduur. Het resultaat is een breed besturingssysteem genaamd Harmony OS 2.0.

(Image credit: Future)

In de slimme modus vind je functies zoals 4G-ondersteuning middels een eSIM, waardoor je ermee kunt bellen, third-party apps kunt installeren, van online muziekstreaming kunt genieten en veel meer. Het navigatiesysteem van Huawei, Petal Maps, komt naar verluidt ook naar de Watch 3 vanaf juli.

Wat is er Pro aan de Watch 3 Pro?

Dual GPS voor betere locatiebepaling

Titanium behuizing met saffierglas

Grotere batterij met tot wel 21 dagen batterijduur

De Huawei Watch 3 Pro zorgt voor een upgrade van de materialen, en vervangt ze met saffierglas en een kwalitatieve titanium behuizing met een keramische feel achterop. Het horloge komt ook met een dual-channel GPS, zodat het steeds weet waar je bent als je ermee gaat sporten.

Op vlak van het bandje laat de Pro ook het leder en siliconen achterwege voor premium metalen schakels. Deze zijn minder geschikt om mee te sporten, maar vormen wel een iets stijlvoller alternatief. De Watch 3 Pro is vrij groot, dus als de Pro-functies je niet aanspreken en je op zoek bent naar een kleiner alternatief, blijf je het beste bij de standaardoptie.

Gezondheid

Nieuwe temperatuursensor

Meer dan 100 workouts

Valdetectie met optie om veiligheidsdiensten te bellen

De Huawei Watch 3 kan niet competitief zijn zonder een focus op gezondheid. Het is de eerste mainstream smartwatch met een temperatuursensor, wat je nieuwe opties geeft om je gezondheid op te volgen.

De nieuwe wearable leent ook een bekende functie van de Apple Watch, namelijk automatische valbescherming met een mogelijkheid om iemand te contacteren indien je valt. Daar komt ook het opvolgen van SpO2, meer dan 100 work-outs, hartslagmeter, stressbeheer en slaaptracking bij. In tegenstelling tot andere wearables werken ze allemaal zelfs in de batterijbesparende modus.

(Image credit: Future)

Batterijduur en bijkomende specificaties

Watch 3 houdt het drie dagen uit in slimme modus

Watch 3 Pro kan wel vijf dagen mee in slimme modus

Beide laden draadloos op

De Huawei Watch 3 en Watch 3 Pro laden draadloos op met Qi-laden. De Watch 3 belooft drie dagen in de slimme modus en 14 in de energiebesparende modus. De Pro gaat dan weer vijf dagen mee in de slimme modus en 21 dagen in de energiezuinige modus.

Het horloge komt met een door Huawei gemaakte dual-processor die beide modi aanstuurt. Verder is het toestel voorzien van 16GB opslag en 2GB RAM-geheugen.

(Image credit: Future)

Vroeg oordeel

Huawei heeft het bij het rechte eind met zijn wearables. Het stond reeds bekend om zijn geweldige batterijduur in de voorgaande toestellen, maar de Watch 3 zet dit verder met zijn energiebesparende modus én zet daar een prestatiemodus naast voor zware gebruikers.

De Huawei Watch 3 ziet er goed uit, werkte vlot tijdens onze eerste test, vond onze locatie snel en heeft leuke kleuren waardoor het een interessant toestel is.

De toevoeging van een temperatuursensor is niet zo heel indrukwekkend, maar hoe dan ook welkom. De ondersteuning voor apps is ook nog niet veel soeps, maar de fundering van de ervaring zit goed. Of we deze smartwatch kunnen aanraden, hangt volledig af van de prijs van het toestel bij de lancering.