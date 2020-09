Huawei Watch GT 2 Pro review

Huawei blijft dingen toevoegen aan de Watch GT-reeks in de vorm van kleine, maar betekenisvolle updates. De laatste iteratie combineert een premium ontwerp met draadloos opladen en de vlotste software-ervaring die de reeks ooit heeft gekend. Hij is niet perfect: de GT 2 Pro ondersteunt geen third-party apps, noch presteert hij altijd heel vlot, maar met een verbeterde iOS-compatibiliteit, een uitgewerkte reeks oefeningen en accurate tracking zijn we toch blij om een middelmatige reeks producten zo te zien evolueren naar iets geweldigs.

Review in twee minuten

De Huawei Watch GT 2 Pro ziet eruit als een fantastische smartwatch, met een titanium behuizing, schermoppervlak van saffierglas en een keramische achterkant. Huawei heeft al enkele knappe wearables gemaakt in het verleden, maar de GT 2 Pro zou wel eens de mooist ogende smartwatch kunnen zijn die er is.

Aan de binnenkant loopt het op een door Huawei ontworpen interface, LiteOS, die zowel een deel is van de oplossing als het probleem in de GT 2-reeks. De interface is licht en verbleekt bij die van andere smartwatches die lopen op third-party apps.

LiteOS is dan weer wel efficiënt als het op de batterij aankomt en vraagt geen extra downloads waardoor je er direct volledig mee aan de slag kan. In dat opzicht hoeven deze beperkingen je dus niet tegen te houden.

Het horloge toont notificaties van je telefoon en loopt voor een keertje eens lekker met iPhones, wat niet zo was bij zijn voorganger, de Watch GT 2. Verzamelde data zal worden doorgestuurd naar Apple Health, Google Fit, of MyFitnessPal, maar je zal ze niet kunnen gebruiken in andere third-party applicaties zoals Strava.

Bij het toestel zitten zowel een bandje van leder als siliconen, beide voorzien van een gesp in tegenstelling tot de houders van de Apple Watch of Oppo Watch. Ondanks de behuizing van titanium vonden we niet dat het horloge zwaar aanvoelde, en we konden erop slapen zonder enige problemen of gebrek aan comfort.

Het 1,39 inch OLED-scherm van de Watch GT 2 Pro is scherp, diep, heeft de nodige uitstraling, en wordt meer dan helder genoeg. De automatische helderheid is een beetje donker binnenskamers, maar van zodra je buiten bent, gaat deze hoog genoeg om de interface duidelijk uit te laten zien.

Onze favoriete functie die aan de reeks werd toegevoegd is de ondersteuning voor draadloos opladen van de Watch GT 2 Pro. Dit neemt alle kopzorgen weg als het aankomt op het zoeken naar een bruikbare lader en werkte met de vier Qi-opladers die we hebben gebruikt, inclusief de achterkant van onze Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Als het aankomt op lichaamsbeweging en trackingfuncties heeft Huawei een versnelling hoger geschakeld, met een 'route back'-tool, dus zelfs zonder mobiele data kan je dan nog makkelijk thuis raken. Er is ook een Outdoor Assistant voorzien, die tijd van zonsopgang en zonsondergang weergeeft, samen met getijden, de maanfasen, en informatie over slecht weer en mogelijk bijkomstige alarmeringen.

De hartslagmeter van de Watch GT 2 Pro is ook opgewaardeerd, met een betere lichtoverdracht zoals beloofd, wat op zijn beurt een meer accurate tracking oplevert. Tijdens onze testperiode lagen de resultaten veel dichter bij onze meting van de hartslag via de borstband dan de twee andere wearables die we erbij hadden gehaald voor de vergelijking, de Nubia Watch en de Xiaomi Mi Band 5.

Een goede batterijduur is hoe dan ook moeilijk voor een smartwatch, maar de Huawei Watch GT 2 Pro houdt het tussen de 5-6 dagen vol met het 'always-on'-scherm actief, en 10 tot 14 dagen zonder. Ook al is het niet zo vlot als een Apple Watch, swipen voelt toch veel sneller aan dan op de oude Watch GT's.

Het resultaat is een fitness tracker met een geweldige bouwkwaliteit en een heel ruime hoop functies. Dat gezegd zijnde komt het toestel niet zonder beperkingen, dus hij zal fitness-enthousiastelingen die werken met third-party apps niet warm kunnen maken.

Huawei Watch GT 2 Pro prijs en releasedatum

Prijs: €299

Release: oktober 2020

Na twee minuten met de Huawei Watch GT 2 Pro is het al duidelijk dat je een premium smartwatch in je handen hebt, dus we waren dan ook niet verbaasd om te horen dat de prijs was opgeklommen naar €299.

In de loop van oktober zal de smartwatch beschikbaar zijn in de Benelux.

Ontwerp en display

Titanium behuizing

Saffieren schermglas

1,39-inch, 454x454 OLED scherm

Smartwatches komen van ver - denk maar terug aan de Pebble en de Samsung Gear S. Het waren allemaal rechthoeken die de grote voorlopers waren van de alomtegenwoordige Apple Watch. Nu is de cirkel terug rond, met veel van de beste wearables die er terug uitzien als hun analoge voorouders.

De Huawei Watch GT 2 Pro is een van de meest aantrekkelijke smartwatches die we tot nu toe hebben gebruikt. Het saffieren schermglas met gebogen randen loopt perfect over in de behuizing van titanium. De vastberaden, doch klassieke stijl combineert mooi met de subtiel contrasterende afwerkingen en vormt zo een rijke, samenhangende esthetiek.

Indien je ooit de kans krijgt om er eentje vast te kunnen pakken, dan raden we dit enkel aan. Veel smartwatches voelen onhandig aan, maar de Watch GT 2 Pro vindt een perfecte balans tussen een afgewogen, traditioneel uitziende smartwatch en een groot, aanwezig display.

Het 1,39 inch scherm wilt zeggen dat het geen klein horloge is, wat er op zijn beurt voor zorgt dat het niet aantrekkelijk of subtiel oogt voor mensen met meer sierlijke polsen. Er zou een kleinere versie met een scherm van 42mm aan zitten komen, maar momenteel wachten we nog op meer informatie van deze release.

Zoals bij de meeste smartwatches is het scherm van de Watch GT 2 Pro OLED, en het wordt helder genoeg voor een comfortabel zicht. De automatische helderheid van het toestel kan soms wat overmoedig worden van zodra je ergens binnen zit en te donker lijken. Buiten hebben we hier geen problemen mee ondervonden en bleef de zichtbaarheid goed.

De twee buitenste knoppen zien eruit als draaiknoppen, maar dat zijn ze niet. De bovenste brengt je naar de lijst met applicaties en de onderste is aanpasbaar naar jouw wensen.

Het horloge komt met een bandje van leder en eentje van siliconen, beide met eenvoudige gespen, en je kan er ook standaard-bandjes van 46mm van andere fabrikanten opzetten, dus je kan hier zo origineel zijn als je maar wenst.

We hebben de Watch GT 2 Pro een week lang gebruikt, ook tijdens het slapen en sporten. Ondanks het nogal grote frame voelde het niet log of oncomfortabel aan, en de keramische onderkant zorgde er niet voor dat onze polsen zweterig aanvoelden, in tegenstelling tot sommige goedkopere smartwatches.

Het ontwerp van de Watch GT 2 Pro krijgt bijna een perfecte scorekaart als je op zoek bent naar een groot, klassiek horloge en het laat zien hoe ver Huawei met dit ontwerp is gekomen.

Prestaties en software

Loopt op Huawei’s Lite OS

32MB RAM + 4GB opslag

Vlotste Watch GT tot nu - maar niet zo vlot als een Apple/OPPO Watch

Het is een wonder dat de Huawei Watch GT 2 Pro zo vlot loopt als hij doet, gezien het feit dat de interne specificaties wat achterlopen op die van de Apple Watch of de nieuwste Galaxy Watch 3 van Samsung.

Met slechts 32MB RAM en een low-power, Kirin A1 CPU van de vorige generatie is dit niet de smartwatch voor jou als je uit bent op third-party applicaties en een maximaal gebruik van de 'smarts' op jouw pols. Huawei weet echter wel waar ze mee bezig zijn, aangezien de software op de Watch GT 2 Pro goed is geoptimaliseerd. Ondanks de nodige hardware voelt de gebruikersinterface minstens even vlot als ervoor.

Waarom zou je een smartwatch willen met weinig kracht? Geen enkel toestel van Apple, Samsung of Wear OS heeft een geweldige batterijduur, dat is meestal voorbehouden voor fitnesstrackers zoals de Xiaomi Mi Band 5. De eerste Watch GT van Huawei wist dit op te lossen, maar had op zijn beurt geen vlotte interface.

De Watch GT 2 wist dit te verbeteren, en de Watch GT 2 Pro deed er dan nog eens een schepje bovenop. Het gebrek aan vlotheid van de Apple Watch is dus niet ideaal, maar de Apple Watch haalt dan ook nooit twee dagen op slechts één enkele laadbeurt.

Er zijn compromissen die je moet maken voor de low-power route die Huawei hier heeft genomen. De Watch GT 2 Pro ondersteunt geen third-party apps. Het bevat een grote lijst met gekende issues, maar je zal daar moeten wachten tot er updates voor het OS worden uitgerold om die 'out of the box'-ervaring aan te vullen.

Bovendien ondersteunt het geen interactieve notificaties. Net zoals bij een fitness tracker toont het informatie van je smartphone, maar je kan niet direct antwoorden op berichten vanop je pols.

Nu we het toch over notificaties hebben kunnen we wel melden dat de Watch GT 2 Pro bijna identiek werkt met Android en iOS als het op bruikbaarheid aankomt, iets waar de vorige generaties van de GT hard mee worstelden. Als je in het bezit bent van een iPhone en op zoek bent naar een rond horloge, dan moet je zeker eens een kijkje nemen naar dit toestel.

Je kan contacten direct opbellen vanop jouw GT 2 Pro, met de smartwatch als een Bluetooth-ontvanger. Het resultaat zijn de meest heldere telefoongesprekken die we ooit met een smartwatch hebben kunnen voeren en het bereik is uitzonderlijk. Onze telefoon lag ook op een andere verdieping in een traditioneel gebouwd huis uit de jaren '30 en we konden zonder moeite een gesprek opnemen en voeren via de smartwatch.

Als het op de gebruikersinterface aankomt is het een eenvoudig systeem; swipe naar links en rechts om door menu's te gaan - slaap, hartslag, stressniveaus, weer en activiteiten. Celia, de spraakassistent van Huawei zal ook verschijnen op de GT 2 Pro, al was dat nog niet het geval bij ons testtoestel. Er is een menu dat je naar beneden kan swipen van bovenaan het scherm, en de notificaties zijn zichtbaar als je van beneden naar boven sleept.

Gelukkig is de Huawei Health app ook een goede optie op zowel iOS als Android, met een dashboard waar je al je gezondheidsgegevens kan terugvinden en instellingen voor het beheren van je horloge. Hier kan je kiezen uit verschillende thema's voor jouw horloge, wat ook met het horloge zelf gedaan kan worden, favoriete contacten vastzetten, het stresstracking instellen en meer.

Fitness

Accurate hartslagmeting

Uitgebreide ondersteuning voor workouts

Integratie met Apple Health en Google Fit

De Huawei Watch GT 2 Pro laadt zelf data op naar drie hoofddiensten - Google Fit en MyFitnessPal als je met een Android-telefoon werkt, en Apple Health bij een iPhone. Deze diensten staan direct in verbinding met de hartslagmeter, slaap- en workout tracker en stappenteller van de Watch, wat voor een meer geconnecteerde ervaring zorgt dan de eerste generatie van de Watch GT.

Druk op de bovenste fysieke knop voor een lijst met applicaties gevuld met hoogtepunten van jouw fitnessroutine. Workouts staan helemaal bovenaan op de eerste plaats. In deze lijst kan je ook data terugvinden van jouw fitness-sessies, je hartslag opvolgen, SPO2 en stressniveaus op eender welk moment, of gewoon kalmeren met wat ademhalingsoefeningen.

De Watch GT 2 Pro verzorgt alle gebruikelijke uurwerkfuncties, zoals een alarm, timer en een stopwatch, samen met nog enkele handige functies voor tijdens het wandelen, zoals een barometer en kompas.

We gaan niet in detail gaan van de meer dan honderd workouts die je erop kan terugvinden, maar moeten wel even kwijt dat dankzij de 5ATM water- en stofbestendigheid de Watch GT 2 Pro gebruikt kan worden voor zwemmen in zowel een zwembad als open water, en dat er ook een triatlon-modus in zit. Je kan er zelfs mee gaan skiën.

De laatste versie van Lite OS van Huawei geeft gebruikers de optie om shortcuts naar workouts toe te voegen of te verwijderen, zodat je minder lang op zoek bent naar de juiste workout in een extensieve lijst. Als je graag buiten op stap gaat, dan is de offline navigatiehulp hier een geweldige toevoeging, zodat je makkelijk terug thuis raakt als verloren loopt.

Gedurende onze tijd met het horloge was de nauwkeurigheid van de GPS steeds uitstekend. De smartwatch hoeft hier niet onder te doen aan een smartphone of een duurdere wearable, en dat geldt ook voor de hartslagmeter die slechts een klein beetje afweek van een meter die rond je borst hangt.

We hebben nog wel één probleem met de Watch GT 2 Pro, los van het gebrek aan third-party apps zoals Strava en Spotify. Elke keer als je een workout start vertelt een ongelofelijk luide en vervelende stem dat je bezig bent met een training.

Op verschillende mijlpalen doorheen jouw training springt deze stem dan telkens terug op. Na verschillende generaties willen we toch vriendelijk vragen aan Huawei om de stem van de coach aan te passen, want nu klinkt ze als nagels op een krijtbord. Gelukkig is het wel eenvoudig om deze coaching af te zetten.

Batterijduur

Draadloos oplaadbaar

10-14 dagen batterij bij licht gebruik

5-7 dagen batterij bij gemiddeld gebruik

De Watch GT 2 Pro blijft gaan, net zoals de vorige GT's. Huawei stelde dat 14 dagen realistisch is als je de helderheid beperkt en jouw workouts tot een minimum houdt. Bij regelmatig gebruik kom je er meestal tussen de 5 en 10 dagen ver mee.

Voor ons is de batterijduur voor een smartwatch die er zo geweldig uitziet als deze veruit uitzonderlijk. Wat de Watch GT 2 Pro nog beter maakt, is het feit dat dit de eerste Watch van Huawei is die draadloos opladen aanbiedt. Het beste hieraan is dat, in tegenstelling tot de nieuwste smartwatch van Samsung, de GT 2 Pro werkte met niet minder dan 4 van onze Qi-opladers, en zich kon opladen in slechts een half uur.

Moet ik een Huawei Watch GT 2 Pro kopen?

Koop hem als...

Je op zoek bent naar een strakke smartwatch die eruitziet als een horloge De Huawei Watch GT 2 Pro ziet er fantastisch uit met een ontwerp van titanium, saffierglas en de keramische achterkant - daar valt gewoon niet aan te twijfelen.

Je jouw smartwatch niet zo vaak wilt opladen als je telefoon Met een batterijduur die tussen de 5 en 14 dagen ligt, is de Huawei Watch GT 2 Pro een van de best presterende spelers die er momenteel is.

Jouw telefoon draadloos oplaadt Het kan natuurlijk niet makkelijker zijn om de Watch GT 2 Pro op te laden: leg hem op een draadloos laadstation en na een half uur kan je er weer helemaal mee aan de slag.

Koop hem niet als...

Je apps nodig hebt Third-party apps zoals Strava en Spotify worden niet ondersteund op de Huawei Watch GT 2 Pro. Dat zal zonder twijfel frustrerend zijn voor mensen die frequent apps van derden gebruiken.

Je een rechthoekig scherm zoekt De Apple Watch en Oppo Watch kunnen je daar ongetwijfeld verder helpen, maar de Huawei Watch GT 2 Pro is een van de mooiste ronde horloges op de markt.