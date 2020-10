Xiaomi Mi Band 5 gelanceerd: groot scherm en veel wijzerplaten

De Xiaomi Mi Band 5 is zojuist aangekondigd en heeft een paar grote upgrades in petto met behoud van de lage prijs van zijn voorganger, de Xiaomi Mi Band 4.

Tot nu toe is de Mi Band 5 alleen aangekondigd in China, maar XDA Developers heeft alle details al in handen. Daaruit blijkt dat de wearable een 1,2-inch AMOLED kleurenscherm heeft tegenover 0,95 inch op de Mi Band 4. Dat maakt de Xiaomi Mi Band 5 20% groter.

Het bedrijf heeft die ruimte optimaal benut door het een selectie van meer dan 100 geanimeerde wijzerplaten te maken met personages uit populaire series zoals SpongeBob SquarePants, Neon Genesis Evangelion, en Hatsune Miku. Daarnaast zijn er ook horlogebandjes in verschillende kleuren en patronen beschikbaar.

De andere grote update hier is een wijziging van het oplaadsysteem, waarbij een magnetisch dock wordt gebruikt in plaats van een laadstation. Bij de oude methode moest je de tracker uit de horloge band halen en dat hoeft nu niet meer.

De chipset is blijkbaar ook sneller in de Xiaomi Mi Band 5 dan in de Mi Band 4, en de activiteiten worden zogenaamd nauwkeuriger gemeten. Er zijn 11 fitnessopties, evenals een hartslagmeter, menstruatiecyclusregistratie en een PAI-score (Personal Activity Intelligence) om je een duidelijker idee te geven of je wel actief genoeg bent.

Slaapregistratie is ook aanwezig en is verbeterd met de toevoeging van REM-tracking, zodat je kunt zien hoe lang je in die fase van de slaap hebt doorgebracht. Hetzelfde wordt ook gedaan voor lichte en diepe slaap.

De Xiaomi Mi Band 5 geniet ook van de mogelijkheid om te werken als een camera-ontspanner voor je smartphone en van een ingebouwde barometer (voor het meten van de luchtdruk). Tot slot heeft hij een 125mAh-batterij en is hij tot 30 minuten lang waterbestendig tot een diepte van 50 meter.

Zelfs met al die upgrades kost het maar 189 Chinese yuan (20 euro) voor een versie zonder NFC (voor contactloze betalingen), of 229 Chinese yuan (30 euro) voor een versie met NFC.

Het valt nog te bezien wanneer de Xiaomi Mi Band 5 in andere regio's aankomt, wat hij kost en of beide versies beschikbaar zijn. Maar gezien het feit dat de Xiaomi Mi Band 4 slechts 39,99 euro kost, zal de richtprijs van zijn opvolger ongeveer gelijk zijn.