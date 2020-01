Oppo's smartwatch heeft veel weg van de Apple Watch

Oppo hintte eerder al op een wearable en vandaag vangen we een eerste glimp op van hoe de smartwatch eruit komt te zien.

De Vice President van Oppo heeft de eerste render gedeeld van de tot dusver naamloze smartwatch op het Chinese sociale netwerk Weibo, die je hierboven kunt zien. We weten eigenlijk nog niets over de specificaties of de prijs van het apparaat, maar dit is een duidelijk beeld van het design.

Het lijkt sterk op de Apple Watch serie met een vierkante wijzerplaat en ronde hoeken. Zelfs de band heeft wat weg van de siliconen bandjes die je krijgt bij een Apple Watch.

We zien duidelijk dat er twee knoppen op de rechterkant van de watch zitten. We weten niet wat er aan de linkerkant zit, maar daar zou wellicht een kroontje geplaatst kunnen zijn.

Er lijkt een gat te zijn tussen de twee knoppen, wat misschien een microfoon is, maar het is onduidelijk wat het zou kunnen doen.

Oppo is waarschijnlijk ook aanwezig bij het Mobile World Congress in februari, en we verwachten daar meer te horen over hun nieuwe smartwatch. Misschien dat het bedrijf de watch dan wel officieel aankondigt.

In het display van de smartwatch in de de render staat 'Fri 06' en de volgende vrijdag die in de zesde van de maand valt is in maart. Dat betekent wellicht dat dit de lanceringsdatum is voor de nieuwe watch, maar dat weten we pas zeker over een paar weken.

Via GSMArena