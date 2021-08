iPhone 13 verschijnt mogelijk sneller dan verwacht

Er wordt al maanden gespeculeerd over de lancering van de iPhone 13. In coronajaar 2020 kregen we de jaarlijkse onthulling pas in oktober. Maar in 2019 en alle voorgaande jaren was september altijd de iPhone-maand.

Er duiken stilaan meer geruchten op over wat er ons dit jaar te wachten staat. Analist Daniel Ives zei aan MyDrivers dat hij de nieuwe iPhones in de derde week van september verwacht. En aangezien Apple zijn grote aankondigingen graag op dinsdagen doet, lijkt 14 september een grote kanshebber.

Het is niet voor het eerst dat Ives voorspellingen doet over de volgende iPhone, al had hij het niet altijd bij het rechte eind. Zijn nieuwe rapport voegt ook heel wat nieuwe geruchten toe.

Ives zegt dat de twee Pro-modellen van de iPhone 13s een groter intern geheugen van wel 1TB krijgen. Dat is het dubbele van de huidige iPhones. Die extra opslag zal vooral van pas komen voor professionelen of mensen die gigantische cloud-back-ups willen maken.

Als de iPhone 13 inderdaad op 14 september voorgesteld wordt, dan zal hij mogelijk een week later, de 21ste, in de verkoop gaan. Het is ook mogelijk dat enkel toestellen dan verschijnen en dat de rest een week of twee later in de rekken ligt.

Analyse: geen twee hoogdagen voor Apple?

Ook al lanceerde Apple de iPhone 12 in 2020 later dan verwacht, liet de techreus ons niet op onze honger zitten. In september organiseerde Apple al vroeger een event waarbij de iPad 10.2, iPad Air 4, Apple Watch SE en Apple Watch 6 de show stalen. Voor Apple bleek die tactiek een win-winsituatie. Zo raakten Apple-fans minder gefrustreerd door het wachten en kregen de iPhones de volle aandacht bij hun voorstelling in oktober.

Als de iPhone 13 nog in september gelanceerd wordt, dan is de kans klein dat er eerder al een event zal plaatsvinden als opwarmertje. Was dat het geval, dan had het al moeten plaatsvinden.

De kans bestaat dat de iPhone 13 samen met nog één tablet of smartwatch zal voorgesteld worden. Vermoedelijk gaat het dan om de iPad 10.2 (2021) of de Apple Watch 7. Apple gaat zijn handen vol hebben, dus het lijkt er niet op dat we ons snel mogen verwachten aan de Apple Watch SE 2 of iPad Air 5.