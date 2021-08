Nieuwe details iPhone 13, Apple Watch 7 en nieuwe iPads duiken op

We naderen met rasse schreden het moment waarop de iPhone 13 gelanceerd wordt. Dit toestel staat zo goed als zeker gepland voor september, alsook enkele andere producten. Denk hierbij aan de Apple Watch 7 bijvoorbeeld. Het is niet verrassend dat we al het nodige hebben gehoord over deze toestellen, maar de geruchtenstroom weet van geen ophouden.

Mark Gurman (een Bloomberg-journalist met een sterk track record voor Apple-gerelateerde zaken) komt in zijn Power On-nieuwsbrief met enkele interessante nieuwe weetjes over diverse Apple-producten.

De meeste informatie uit zijn nieuwsbrief is al bekend, maar er zijn ook diverse nieuwigheden te vinden. Zo claimt Gurman dat de Watch 7 met een Time to Run-functie komt, waarschijnlijk vergelijkbaar met Time to Walk, maar dan gericht op hardlopers. Audiomeditatie maakt waarschijnlijk onderdeel van deze nieuwe functie.

Over de iPhone 13 herbevestigt Gurman zijn eerdere claim dat de nieuwe serie vasthoudt aan dezelfde schermgroottes als de iPhone 12-serie, en dat er een nieuwe A15-chipset onder de motorkap zit. De verversingssnelheid van het scherm op de Pro-modellen moet 120Hz bedragen, en dit zijn mogelijk always-on displays.

De iPhone 13-serie wordt verder naar verluidt voorzien van een nieuwe 'Cinematic Video-functie' voor portretmodus, een filtersysteem op basis van kunstmatige intelligentie, en hogere opnamekwaliteit voor de Pro-modellen in Apple's ProRes-formaat.

De notch moet een stuk smaller zijn dan voorheen. De upgrades moeten groot genoeg zijn om de naam iPhone 13 te kunnen rechtvaardigen (in plaats van iPhone 12S). Echte insider informatie over de naam lijkt Gurman echter niet te hebben.

Als laatste claimt Gurman dat de iPad Mini 6 dunnere randen en een compleet redesign krijgt. Een slankere en snellere nieuwe iPad (2021) moet eveneens binnenkort verschijnen.

Komt er na de Pixel 6 geen Android-vlaggenschip meer dit jaar? (Image credit: Google)

Analyse: eind 2021 is dé plek van Apple

Hoewel veel van Gurmans informatie niet nieuw is, ligt het wel in lijn met wat we al hebben gehoord van de te verschijnen Apple-producten. Mochten al deze artikelen op de markt komen, dan zou Apple zomaar eens vrij spel kunnen hebben; er staan voorlopig geen grote releases meer op de planning in de laatste paar maanden van 2021.

Van de concurrentie verwachten we tot dusver de Google Pixel 6-serie, Google Pixel 5a en wellicht de Pixel Fold, alhoewel over die laatste vrijwel geen informatie te vinden is.

Samsung heeft al vrijwel alles van zijn line-up voor 2021 bekendgemaakt, met foldables in de plaats van de Galaxy Note 21. Wellicht dat de Samsung Galaxy S21 FE nog verschijnt, om naast de niche ook de reguliere markt aan te doen. Dan hebben we nog OnePlus, wat waarschijnlijk met een T-model in september of oktober op de proppen komt.

Op tabletgebied heeft Apple zowaar nog minder competitie; alleen de Tab S8 kan het Apple nog enigszins moeilijk maken, al is een release in 2022 niet uitgesloten.

Kortom: Apple lijkt het laatste deel van 2021 nu al gewonnen te hebben, aangezien de concurrentie minimaal is.