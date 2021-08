Google Pixel 5a leak toont herkenbaar uiterlijk

Door de hype rond de Google Pixel 6 zou je zomaar kunnen vergeten dat de zoekreus ook de Pixel 5a in de pijplijn heeft zitten. De release van de betaalbare versie van de Pixel 5 nadert met rasse schreden.

Android Police bericht over gelekte beelden van Pixel 5a-onderdelen. Blijkbaar worden die al verscheept naar Amerikaanse herstellers van smartphones. Google wil zo klanten die vlak na hun aankoop tegen problemen aanlopen meteen kunnen helpen.

Van wat we uit deze beelden kunnen afleiden, ziet de smartphone er gewoon net hetzelfde uit als de Google Pixel 4a 5G en Pixel 5 van vorig jaar. Aan de achterzijde zien we een heel gelijkaardig camera-eiland met twee lenzen en daaronder een vingerafdrukscanner.

Ook de hoofdtelefoonjack van 3,5 mm en volumeknoppen zitten op dezelfde plaats als bij de vorige smartphones. "Het enige noemenswaardige verschil is de geribde powerknop", merkt ook Android Police op. Er is dus bitter weinig veranderd.

Ook de capaciteit van de batterij is gelekt: die bedraagt 4.680mAh. Dat is meer dan degelijk voor een Androidtelefoon. Hoe lang hij effectief meegaat, zal eerder afhangen van software-optimalisaties.

Volgens de website moet de Google Pixel 5a op 17 augustus verschijnen. Of dat het geval is, zullen we dus snel weten.

Analyse: Google zit zonder inspiratie

Als de Pixel 5a 5G effectief zo sterk zal lijken op de Pixel 4a 5G en Pixel 5, dan heeft Google toch nog wat werk voor de boeg. De drie smartphones die vorig jaar verschenen, konden niet helemaal overtuigen en sprongen er niet echt uit tegenover de concurrentie.

De camera's scoorden ook maar een voldoende. Hun ontwerp voelde vrij goedkoop aan en de prestaties overtroffen die van de rechtstreekse concurrenten niet. Ook de batterijduur kon gewoon veel beter.

Het ging dan wel over goedkopere toestellen die qua prijszetting beter scoorden dan de vorige Pixel-telefoons. Voor budgettoestellen kan je je verwachtingen ook wat temperen. Maar in dit geval waren ze niet betaalbaarder dan rivalen met vergelijkbare specificaties.

Toen bekend raakte dat Google zijn focus ging verleggen naar middenmoters en budgettelefoons, ontstond er wel wat opwinding. Maar nu we de drie eerste toestellen (en binnenkort dus een vierde) te zien gekregen hebben, kijken we liever uit naar de Pixel 6.

De Pixel 6, die al gedeeltelijk onthuld werd door Google, wordt wellicht een toptoestel met een beestachtige custom chipset. Ook de camera's krijgen een stevige upgrade.

Al met al weten we nog maar weinig over de Pixel 6 en zijn grotere Pro-broer. Het enige dat we echt moeten weten is misschien wel dat die het dus over een totaal andere boeg gooit dan de Pixel 4a, 4a 5G, 5, en 5a. En daar zitten we nu dus wel op te wachten.