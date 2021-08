Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel onthuld

Google heeft de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro uit de doeken gedaan. Het ziet ernaar uit dat de geruchten over het ontwerp kloppen. De smartphone komt inderdaad met een camerablok dat zich over de hele breedte van de achterzijde van de smartphone strekt. De toestellen zijn tevens vergezeld van de eerste eigen chipset van Google: de Google Tensor. De release van de smartphone vindt ergens in de 'herfst' (Q3 2021) plaats.

Het ontwerp van de Google Pixel 6 wijkt duidelijk af van dat van de Google Pixel 5, zoals je op de officiële beelden hieronder kan zien. De nieuwe smartphone vervangt de metalen matzwarte afwerking met een camerablok dat de achterzijde in twee delen met verschillende kleuren splitst.

Here's a sneak peek at the newest Google Phones powered by Google Tensor - the brand new chip designed by Google, custom-made for Pixel. Meet:📱 #Pixel6📱 #Pixel6 ProBoth are coming later this year.We’ll tell you a little about them in this 🧵 👇(1/13) pic.twitter.com/SRhzvRA7WCAugust 2, 2021 See more

In tegenstelling tot andere fabrikanten is Google nogal vrijgevig met zijn details. De bovenstaande tweet is de eerste uit een reeks van dertien geplande berichten. Dit is wat je moet onthouden:

- De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zullen elk in drie verschillende kleurencombinaties verschijnen. De Pro-versie heeft meer ruimte boven de camerabalk, zoals weergegeven in de drie centrale toestellen in de onderstaande afbeelding.

- De Pixel 6 komt met twee camera's. We vermoeden dat het een hoofdcamera en groothoeklens betreft. De Pixel 6 Pro krijgt er drie dankzij de toevoeging van een 4x optische telefotocamera.

- Op vlak van grootte lijken de toestellen niet veel te verschillen.

- Beide Pixel 6 smartphones worden door de Google Tensor-chipset aangedreven, wat de eerste SoC (system-on-a-chip) van Google is.

We made a chip!#Pixel6 is powered by our first ever smartphone SoC: meet Google Tensor(5/13) pic.twitter.com/0Kts53TfqmAugust 2, 2021 See more

- De AI en machine learning-processen van Tensor zullen de camera, spraakherkenning en andere features verbeteren. De chip zal voornamelijk een impact hebben op stemcommando's, vertalingen, het voorzien van ondertitels en noteren van spraak, wat altijd al een sterk punt was van Pixel smartphones

- Google stelt ook dat de Material You UI-upgrade die we op Google IO 2021 te zien kregen het beste presteert op de nieuwe Pixel 6-smartphones

Daarnaast weten we dat de twee camera's van de Google Pixel 6 bestaan uit een hoofd- en groothoekcamera, en dat de selfiecamera bovenaan in het midden van het scherm terecht komt. Die informatie is afkomstig van een nieuwe video van Marques Brownlee waarin hij stelt met de nieuwe smartphone aan de slag te zijn geweest.

Brownlee onthulde ook enkele andere feiten. Zo komt de Pixel 6 Pro met een schermgrootte van ongeveer 6,7 inch. De bovenste en onderste randen van de camerabalk zullen een glossy zilveren afwerking hebben op de Pro-versies, en een matzwarte bij de gewone toestellen.

Hij sprak daarna even over de Tensor-chipset. De YouTuber verklaarde dat de nieuwe processor Google de kans geeft om de fotosensor die het sinds de Pixel 2 gebruikt te vervangen door een die beter is afgestemd op de nieuwe hardware. Brownlee benadrukt ook hoe Tensor de Pixel 6-smartphones in staat stelt om sneller stemmen te decoderen en verwerken op het toestel zelf in plaats van de servers van Google, om zo snellere responstijden te krijgen van de Google Assistant.

Hoe zit het met de Pixel 5a?

Google koos er tijdens Google IO 2021 voor om de Google Pixel 6 nog niet te onthullen, wat logisch is. De lancering van zijn vlaggenschip zou in oktober plaatsvinden. Het bedrijf wil dus nog wat informatie achter de hand houden. Wat ons wel verbaast, is dat we nog geen officiële informatie hebben opgevangen over de middenklasse Google Pixel 5a, aangezien zijn voorganger in 2020 ongeveer in deze periode verscheen.

Een bericht van Bloomberg suggereert dat Google de Pixel 5a in augustus zou vrijgeven, dus hopelijk horen we er binnenkort meer over. Google liet al wel weten dat de Pixel 5a 5G enkel in de Verenigde Staten en Japan zal verschijnen. De kans bestaat dus dat de smartphone veel minder breed wordt uitgerold dan de Google Pixel 4a, of dat Google voor de rest van de wereld enkel een 4G LTE-versie uitbrengt.

Daarnaast vragen we ons af wat de andere functies op de smartphone worden. Komt de Pixel 5a bijvoorbeeld ook met een Tensor-chip? We zullen nog even moeten wachten op meer informatie.