Google Pixel 5a details onthuld dankzij FCC-vermelding

Dankzij nieuwe vermeldingen van de Google Pixel 5a bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) kennen we enkele nieuwe details rond de aankomende smartphone.

Volgens Droid Life komt de Pixel 5a met sub-6GHz 5g, NFC, Bluetooth LE en een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting. Verder is er geen andere informatie uit de meldingen te halen. Enkele van deze functies, waaronder 5G, waren niet beschikbaar in de standaardversie van de Google Pixel 4a. Misschien kiest Google er hier dus voor om enkel toestellen met 5G-capaciteiten te maken.

De FCC-vermeldingen tonen drie modelnummers, waarvan er twee (G4S1M en GR0M2) reeds in mei door Droid Life werden opgemerkt. Dit is de eerste keer dat we ze bij de FCC zien opduiken. De vermelding van G1F8F is echter wel volledig nieuw.

Volgens een screenshot van de FCC-meldingen van @Cstark_27 is de G1F8F op vlak van hardware bijna identiek aan de andere toestellen. De verschillen liggen bij de netwerkmogelijkheden, zoals een uitgeschakelde CDMA en enkele beschikbare LTE-banden:

2 new Google FCC phone certifications: A4RG1F8F & A4RG4S1M (both Qualcomm SoC). "FCC ID: A4RG1F8F (original model: G1F8F) and FCC ID: A4RG4S1M (variant model: GR0M2, G4S1M) are HW identical except components depopulated for FR1 n41."

De nieuwe A4RG1F8F-certificatie duikt inderdaad in de FCC applicatiedatabase op met rond de 60 vermeldingen die allemaal op 26 april werden toegevoegd. Meer informatie kunnen we daar echter niet uithalen. We weten dus niet in welke mate het hier om een nieuw toestel binnen de reeks gaat.

Wanneer verschijnt de Google Pixel 5a?

De releasedatum van de Google Pixel 5a is voorlopig nog onbekend, dus we kunnen hier enkel speculeren. De eerste Google Pixel 3a werd op Google IO 2019 bekend gemaakt, wat in mei viel. De Google Pixel 4a werd na enkele vertragingen in augustus van 2020 onthuld. We verwachten dat dit bij de Pixel 5a ook het geval is, zeker omdat dit door geruchten wordt ondersteund.

We hebben ook al wat informatie opgevangen over de hardware die mogelijk in de Pixel 5a zit. De smartphone komt mogelijk met een Snapdragon 780G chipset, maar kan ook gebruikmaken van de Snapdragon 765 die in de Google Pixel 4a zit. Op vlak van ontwerp vermoeden we dat het toestel niet afwijkt van het design van de Pixel 4a, wat door leaks en renders wordt ondersteund.

Als we van de geruchten uit mogen gaan, dan moeten we naar verluidt niet lang meer wachten op de lancering van de Google Pixel 5a. We hopen dus snel meer te weten te komen over de volgende middenklasser van Google.

Via XDA Developers