Google Pixel 6 case duidt op vreemd camerablok

Dit jaar verschijnt naar alle verwachtingen de Google Pixel 6, het nieuwe vlaggenschip van Google. De geruchtenmolen is in volle gang, en recente leaks tonen een dik camerablok dat zich over de hele breedte van de smartphone uitstrekt.

Hoewel het niet duidelijk was hoe accuraat deze leaks waren, suggereert een nieuw gerucht dat dit wel eens het correcte ontwerp kan zijn. Geleakte cases voor de aankomende smartphone tonen namelijk een gelijkaardig design met veel ruimte voor het camerablok.

Deze transparante cases voor de Google Pixel 6 zijn afkomstig van Ice Universe, een leaker die we toch wel betrouwbaar durven noemen. De beelden geven ons een idee van het ontwerp van de aankomende smartphone.

Eerdere geruchten suggereren dat de smartphone 8,9 mm dik zou zijn. Bij het camerablok zou dat zelfs 11,8 mm zijn. De renders van de case (die je hieronder kan terugvinden) hebben hetzelfde design. Ze zijn voorzien van een uitholling waar het dikkere camera-element zich zal bevinden.

Google Pixel 6 pic.twitter.com/kOczGk0PRzJune 15, 2021 See more

De kleine opening bovenaan doet je al snel vermoeden dat er zich daar een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting bevindt, maar dat is waarschijnlijk niet het geval. Eerdere leaks hebben daar tot nu toe nog geen melding van gemaakt, en het zal dus naar alle verwachtingen bedoeld zijn om ruimte te bieden aan de microfoon.

De cases verraden verder weinig van het ontwerp van de smartphone. Het ziet er wel naar uit dat de vorige gelekte beelden van de Google Pixel 6 accuraat waren.

Een eerder gelekt beeld van de Google Pixel 6 (Image credit: OnLeaks / Digit.in)

Andere geruchten suggereren dat we in 2021 ook een Google Pixel 6 Pro te zien krijgen. We hebben echter nog geen nieuwe info over deze duurdere en meer premium versie van de smartphone van Google.

Volgens de geruchten maakt de smartphone in oktober 2021 zijn opwachting. Zodra er meer informatie is rond dit nieuwe vlaggenschip van Google kan je daarvoor bij TechRadar terecht.

Via GSMArena