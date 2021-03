Google Pixel 6 releasedatum, prijs, nieuws en geruchten

De Google Pixel 6 zal ergens in de tweede helft van 2021 worden gelanceerd, en we zullen dus nog even moeten wachten. Dat is echter geen probleem omdat de Google Pixel 5 nog steeds vrij 'nieuw' is, en ook de Pixel 5a moet zijn intrede nog doen.

In onze review kreeg de Pixel 5 vier van de vijf sterren, en het iets meer budgetvriendelijke alternatief, de Pixel 4a 5G, haalde er slechts drie en half, dus er is zeker nog ruimte voor verbetering op deze smartphones.

Nu we nog moeten wachten op meer nieuws van de Google Pixel 6 hebben we al een wenslijst samengesteld met veranderingen die we in de smartphone willen zien verschijnen. We zullen hier ook alle informatie verzamelen die we over deze smartphone krijgen, dus blijf zeker geregeld een kijkje nemen.

Update: Een bericht suggereert dat de Google Pixel 6 met een in-screen vingerafdrukscanner komt, en dat er ook een Pixel 6 XL-model verschijnt. Deze informatie komt uit vroege builds van Android 12.

In het kort

Wat is het? Googles nieuwste vlaggenschip

Googles nieuwste vlaggenschip Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk tegen het einde van 2021

Waarschijnlijk tegen het einde van 2021 Hoeveel zal het kosten? Rond de 629 euro

Google Pixel 6 releasedatum en prijs

Alles dat we momenteel weten over de prijs en beschikbaarheid van de Google Pixel 6 bestaat uit giswerk dat gebaseerd is op de Pixel 5.

We verwachten dat de smartphone tegen het einde van 2021 verschijnt, gebaseerd op eerdere lanceringen van vlaggenschepen van Google. Oktober lijkt ons een veilige gok.

Als het op de prijs aankomt, dan wordt het wat moeilijker. De Pixel 3 en Pixel 4 waren eerder premium smartphones, en de Pixel 5 ligt wat meer bij de middenklasse toestellen. We weten dus niet of Google in dat prijssegment blijft, of dat het opnieuw een premium toestel wilt aanbieden.

Wij vermoeden eerder het eerste, want het bedrijf zal waarschijnlijk meer dan één jaar willen vasthouden aan een verandering om te zien of het iets oplevert. De Pixel 5 kostte 629 euro, dus misschien komt de Pixel 6 ook tegen deze prijs.

Nieuws en geruchten

In vroege Android 12-code zijn er twee hints naar mogelijke Google Pixel 6-features.

Eentje hiervan is het bestaan van een één-hand-modus, wat suggereert dat er een Pixel 6 XL onderweg is. Een niet-XL-smartphone zou dit soort functie immers niet nodig hebben. De andere mogelijkheid is het verschijnen van een in-screen vingerafdrukscanner, wat iets is dat Google nog niet eerder in smartphones heeft verwerkt.

Dit nieuws is momenteel ook allemaal vrij vaag, maar we hebben tot dusver nog geen andere geruchten gehoord over de smartphone, dus we moeten het hier maar mee doen.

Er is al wel een patent van Google opgedoken, waarin er een mogelijk aankomende smartphone vermeld staat zonder zichtbare selfiecamera.

Het patent legt niet uit hoe het toestel daarin slaagt, maar het ziet ernaar uit dat de camera zich onder het scherm bevindt, zoals bij de ZTE Axon 20 5G. Het is en blijft slechts een patent, dus ook al verkent Google deze pistes, dat houdt nog steeds niet in dat we daarom een under-display camera krijgen op de Pixel 6. Het is alvast een mogelijkheid.

Google Pixel 6: wat we willen zien

Nu we vol ongeduld zitten te wachten op meer informatie of leaks rond de Google Pixel 6 hebben we een lijst samengesteld met enkele verbeteringen die we in het volgende vlaggenschip van Google willen zien verschijnen.

(Image credit: TechRadar)

1. Een iets meer uitdagend ontwerp

De Google Pixel 5 had niet het meest interessante ontwerp dat we reeds hebben gezien. Voor sommigen heeft het meer weg van een chocoladereep dan een smartphone.

Pixel-toestellen sprongen er op esthetisch vlak nooit uit, maar het zou leuk zijn als de Pixel 6 iets meer memorabel was. Enkele maanden voor de lancering van de Pixel 5 zagen we een intrigerende render die niet iedereen onberoerd liet, maar hoe dan ook werd er over gepraat, wat bij de uiteindelijke Pixel 5 niet het geval was.

2. Een telefotocamera

Google Pixel smartphones hebben zich weten profileren als toestellen met een geweldige camera, maar recente toestellen van het bedrijf hebben geen telefotolenzen, wat inhoudt dat al het zoom-werk digitaal gebeurt. Niets meer dan croppen dus.

Dit houdt in dat zoom-foto's doorgaans een lagere resolutie hebben en er dan ook korrelig uitzien. Je zal er dus vaak voor kiezen om niet te zoomen.

We willen dus graag terug telefotocamera's in de Pixel-reeks zien verschijnen, zodat we betere zoom-foto's kunnen nemen met deze smartphones.

(Image credit: Future)

3. Compacte vormfactor

De eerste generaties van de Google Pixel smartphone waren vrij klein, dus je kon ze makkelijk met één hand gebruiken, ze pasten goed in jouw zakken en lagen goed in de handen van mensen met kleinere handpalmen.

Dat is echter niet meer het geval bij de Pixel-toestellen van 2020, dus we willen graag een terugkeer zien naar de kleinere smartphones. De markt van compacte smartphones is eerder beperkt, en Google zou hier makkelijk op kunnen inspelen.

4. Meer rekenkracht

Een van de grote verschillen tussen oudere Pixel-vlaggenschepen en de Pixel 5 was de keuze om een middenklasse chipset te gebruiken in plaats van een meer high-end versie. Dat is op papier best verstandig, want niet iedereen heeft zoveel processorkracht nodig, en de meeste gebruikers hebben aan een gemiddelde hoeveelheid rekenkracht genoeg.

De Pixel 5 kwam echter niet met een 'gemiddelde processorkracht', en viel eerder zwak uit. In onze benchmarktests presteerde het toestel slecht, en zaken zoals gaming lukten niet altijd zo goed.

We zouden het op prijs stellen als Google de prestaties van zijn smartphones omhoog krikt, of het nu met betere chipsets is of door het gebruik van middenklasse processoren die beter zijn geoptimaliseerd.