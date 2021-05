Asus Zenfone 8 review

De Asus Zenfone 8 is een vlaggenschip met een prijs onder die van de andere vlaggenschepen. Extra's zoals een telefotocamera of draadloos opladen heb je niet. Ook de flipcamera van de Zenfone 7 ontbreekt, maar als je die wil dan kan je altijd kiezen voor de Zenfone 8 Flip. Verder heeft de Zenfone 8 specificaties van het hoogste niveau en het is al van de OnePlus 6T geleden dat je zoveel waarde kreeg voor je budget.

Kort samengevat

Asus heeft met de Zenfone 8 het doel om vlaggenschepen naar een nieuw niveau te tillen. Niet meteen door een hogere prijs en meer mogelijkheden, maar door de telefoon extra betaalbaar te maken zonder daarvoor essentiële specs op te geven. Het doet ons meteen denken aan de strategie die OnePlus in het verleden volgde, maar ondertussen ook weer van is afgeweken. Ruimte genoeg dus voor een nieuwe speler.

Om een betaalbare smartphone te maken moet je natuurlijk wel hier en daar wat opgeven. In het geval van de Zenfone 8 is dat de flipcamera die de Zenfone 7 wel had, een handig stukje technologie dat je toelaat om je camera-eiland naar voor te flippen en zo een selfie te maken. Die functionaliteit blijft nu beperkt tot de Zenfone 8 Flip, wat maakt dat Asus deze keer twee unieke telefoons op de markt brengt.

De Zenfone 8 bevat alles wat je zou verwachten van een vlaggenschip: de nieuwe Snapdragon 888 chipset, maximaal 16GB RAM en 256GB opslag. Op het vlak van camera's ontbreekt dus de telefoto, maar je behoudt wel een standaard en ultra-wide exemplaar.

Beide camera zijn best indrukwekkend. Het gaat om een 64MP hoofdcamera en een 12MP ultra-wide. Vooraan heb je een punch-hole camera in de linkerbovenhoek. Allemaal leveren ze sterke prestaties in goed verlichte omgevingen, maar op het vlak van nachtfotografie zijn ze wat minder competitief.

Het scherm is dan weer beperkt tot 6 inch, maar dat zullen velen eerder als een voordeel dan een nadeel zien. Groter is immers niet altijd beter. Tijdens het ontwerpproces werd de bediening met één hand in het achterhoofd gehouden en dat merk je ook in de gebruiksinterface, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een éénhandsmodus die je beeld beperkt tot de onderste helft van je scherm (of een hoogte naar keuze).

Verder kom je alles tegen dat je ook bij andere Asus-telefoons al hebt gezien, zoals 120Hz verversingssnelheid en de ZenUI overlay voor tijdens het gamen. Bovenaan vinden we ook een 3.5mm hoofdtelefoonaansluiting waar veel gebruikers gretig gebruik van zullen maken. De batterij heeft een respectabele capaciteit van 4.000mAh en dat is voldoende om de dag door te komen.

Samengevat is de Zenfone 8 dus een zeer aantrekkelijke telefoon die compacter is dan wat je bij de concurrentie vindt en dat heeft zeker zijn voordelen. Wie meer wil kan steeds voor de Zenfone 8 Flip kiezen.

Prijs

De Zenfone 8 begint bij een bedrag van €599 en is beschikbaar in de configuraties 6/128GB, 8/128GB en 16/256GB. Wat de kleur betreft kan je kiezen tussen mat Obsidian Black en Horizon Silver.

De Zenfone Flip 8 begint bij €799 en is beschikbaar in 8/128Gb of 8/256GB. De kleuren zijn Galactic Black en Glacier Silver. Opmerkelijk is dat de telefoon niet in de Verenigde Staten beschikbaar zal zijn.

De prijszetting is vergelijkbaar met de vorige generatie en de Zenfone 8 bevindt zich daarom in een ideale positie om de strijd aan te gaan met de 100 euro duurdere OnePlus 9 en de 200 euro duurdere Samsung Galaxy S21. Beide smartphones hebben natuurlijk wel hun voordelen (waaronder betere camera's), maar verder zijn de specificaties heel competitief.

(Image credit: Future)

Ontwerp

Het ontwerp van de Zenfone 8 is niet speciaal te noemen, maar de telefoon weet wel indrukwekkend specificaties weg te werken in een compact jasje. Er zijn enkele telefoons vergelijkbaar aan het formaat van 148 x 68.5 x 8.9mm en dat zijn de Google Pixel 5 (144.7 x 70.4 x 8mm) en iPhone 12 Mini (131.5 x 64.2 x 7.4mm). In vergelijking met de ROG Phone 5 (172.8 x 77.3 x 10.3mm), is dat een enorm verschil.

De Zenfone 8 heeft een mat zwarte achterkant en een camerablok in de linkerbovenhoek. De randen zijn voorzien van een aluminium frame, wat voor een stijlvolle look zorgt. De achterkant wordt dunner naarmate je dichter bij de zijranden komt, wat het makkelijker maakt om de telefoon vast te nemen.

(Image credit: Future)

Verder is het ontwerp vrij standaard, met een volumeknop rechts boven en een blauwe aan/uit-knop daaronder. De vingerafdrukscanner van de Zenfone 7 in die knop is dus verdwenen en zit nu netjes onder het scherm. Bovenaan vinden we een microfoon en de hoofdtelefoonaansluiting, terwijl we onderaan het simkaartslot vinden (zonder microSD-capaciteit), een usb-c-aansluiting en een een speaker. Beide speakers zijn afgesteld door het Zweedse audiobedrijf Dirac en produceren uitstekend geluid.

Van links naar rechts: Zenfone 7 Pro, Zenfone 8, ROG Phone 5 (Image credit: Future)

Display

De Zenfone 8 heeft een 5,9-inch AMOLED display met een Full HD Plus resolutie (2400 x 1080) en een aspect ratio van 20:9. Het scherm is dus lang en smal, maar je krijgt nooit het gevoel dat je ruimte te kort hebt. Zoals we eerder schreven heeft het een 120Hz verversingssnelheid die je helpt om extra vlot te navigeren, media te bekijken of te gamen. Als je de 120Hz niet nodig hebt, kan je ook opteren voor 90 of 60Hz om wat extra batterij te besparen. De 240Hz touch sampling rate zorgt ervoor dat je inputs nog sneller geregistreerd worden. De beeldkwaliteit is prima en scherper dan bij de iPhone 12 Pro, met een goede kleurweergave en voldoende helderheid.

(Image credit: Future)

Camera's

De Zenfone 8 heeft twee camera's aan de achterzijde (hoofdcamera en groothoekcamera) en een 12MP frontcamera in een uitsparing in het voorscherm. Terwijl zijn voorganger een telelens had (net als de Zenfone 8 Flip), doet de Zenfone 8 het zonder.

De 64MP f/1.8 hoofdcamera lijkt recht uit de Zenfone 7 Pro te komen met zijn Sony IMX686-sensor en optische beeldstabilisatie. Hetzelfde geldt voor de 12MP f/2,2 ultra-wide camera met Sony IMX363-sensor.

Foto's in daglicht zien er goed uit met voldoende duidelijkheid in goed verlichte foto's en veel details bij close-ups. Soms zijn de kleuren wel een tikkeltje te verzadigd en in minder licht verlies je al snel wat duidelijkheid.

Afbeelding 1 van 4 De standaard camera van de Zenfone 8. (Image credit: Sven Van Herck) Afbeelding 2 van 4 De groothoekcamera aan het werk. (Image credit: Sven Van Herck) Afbeelding 3 van 4 De standaard camera in actie. (Image credit: Sven Van Herck) Afbeelding 4 van 4 De groothoekcamera in actie. (Image credit: Sven Van Herck)

Prestaties

De Zenfone 8 heeft de beste specificaties die je kan vinden buiten gaming smartphones zoals de ROG Phone 5 en komt een Snapdragon 888 processor, 8 of 16GB RAM en 128 tot 256GB opslag.

Ons testexemplaar had de maximale specificaties en had dan ook weinig problemen met dagdagelijks navigeren, gamen of media bekijken. In Geekbench 5 haalde de telefoon een score van 3612 in de prestatiemodus, wat overeenkomt met de 3678 die we zagen bij de vergelijkbare ROG Phone 5 en OnePlus 9 (3654).

De Zenfone 8 draait Android 11 met daarover de Asus ZenUI skin die zorgt voor toevoegingen zoals het Game Genie menu en de eerder genoemde prestatiemodus.

Batterij

Met de 4.000mAh batterij van de Zenfone 8 kom je makkelijk de hele dag door, hoewel gaming en media er wel voor zorgen dat ze wat sneller leeg raakt dan bij andere telefoons. Gelukkig is er voorzien in een batterijbesparingsmodus die bijvoorbeeld de helderheid en verversingssnelheid vermindert.

Wat het opladen betreft kan je er voor kiezen om de laadlimiet op 80 of 90 procent in te stellen zodat de levensduur van je batterij verhoogd wordt. Het resterende percentage wordt dan bijgeladen net voor je alarm afgaat.

Bijgeleverd is een 30W oplader die voor 32 procent batterij zorgt in 15 minuten, 58 procent n een half uur en 70 procent in 45 minuten. Op een uur is je batterij vol. We zijn ondertussen snelheden tot 65W gewend, maar 30W is op zich meer dan prima.

Koop hem als...

Je fan bent van compacte smartphones

Kleinere telefoons met high-end specificaties zijn zeldzaam en de Zenfone 8 is er een van.

Je veel wil voor weinig

De Zenfone 8 is niet goedkoop, maar wel een van de meest betaalbare vlaggenschepen, een marktsegment dat OnePlus ooit domineerde.

De camera je niet zoveel uit maakt

De meeste vlaggenschepen hebben een sterke camera aan boord, wat de prijs alleen maar de hoogte in jaagt. Kan je het echter stellen zonder een telefotolens, dan kan je hier wat geld besparen.

Koop hem niet als...

Je batterijduur belangrijk vindt

Met een batterij van slechts 4.000mAh maakt de Zenfone 8 niet meteen indruk, maar in de meeste gevallen is het genoeg voor een hele dag.