ASUS onthult Zenfone 11 Ultra met drievoudige camera en groot scherm

Al jaren heeft de Zenfone-serie van ASUS een speciaal plekje in onze harten vanwege zijn extreem compacte formaat en sterke specificaties. Dit jaar gooit het bedrijf deze strategie overboord met de gloednieuwe ASUS Zenfone 11 Ultra. Met deze telefoon zal het merk de strijd aangaan met andere grote high-end smartphones zoals de OnePlus 12 en Google Pixel 8 Pro.

Hieronder vind je alvast de tabel met de belangrijkste specificaties en prijzen.

Swipe to scroll horizontally Prijs 999 / 1.099 euro Afmetingen 163,8 x 76,8 x 8,9 mm Gewicht 224 gram Display 6,78 inch AMOLED, FHD+, dynamische 1 - 120Hz refresh rate (incl. 144Hz in games), 2.500 nits piekhelderheid CPU Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB / 16 GB Opslag 256 GB / 512 GB Besturingssysteem Android 14 Camera's achter 50MP (primair, f/1,9, Gimbal Stabilizer), 13MP (ultrawide, f/2,2), 32MP (telefoto, f/2,4, 3x zoom, OIS) Selfiecamera 32MP Batterij 5.500mAh met 65W-snelladen

Groot ontwerp, grootse prestaties

(Image credit: ASUS)

De Zenfone 11 Ultra heeft een groot 6,78-inch AMOLED-display met een maximale refresh rate van 144Hz. Dat kan je weliswaar alleen in compatibele games gebruiken. Bij gewoon gebruik is er een dynamische refresh rate die automatisch kan dalen naar 1Hz en stijgen tot maximaal 120Hz. Verder zijn de schermranden zo dun dat er een screen-to-body van maar liefst 94 procent is. Ook ASUS weet dat piekhelderheid tegenwoordig belangrijk is en het display van de Zenfone 11 Ultra haalt daarom maximaal 2.500 nits.

De telefoon is daarnaast uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 3, die we kennen van andere premium telefoons zoals de OnePlus 12 en Xiaomi 14. Er zijn twee configuraties beschikbaar: de basisversie van 999 euro heeft 12 GB RAM en 256 GB opslag en de duurdere versie van 1.099 euro maakt daar 16 GB RAM en 512 GB interne opslag van.

Dit grotere formaat zorgt ervoor dat er een grotere batterij aanwezig is. De ASUS Zenfone 11 Ultra is voorzien van een 5.500mAh-batterij die 65W-snelladen ondersteunt. Er is zelfs ondersteuning voor draadloos opladen. Dat is genoeg om zowel Samsung, Google als Apple voorbij te steken, maar nog niet genoeg om OnePlus, Xiaomi en Motorola in te halen.

Drievoudige camera met uitstekende stabilisatie

(Image credit: ASUS)

Het camerasysteem van de Zenfone 11 Ultra is flink verbeterd tegenover de kleinere Zenfones van de voorbije jaren. De 50MP-hoofdcamera heeft namelijk een 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 en Super HyperSteady-videostabilisatie. Stabiliteit staat duidelijk voorop, want de Gimbal Stabilizer moet, volgens ASUS, beter werken dan de traditionele optische beeldstabilisatie die andere smartphones gebruiken. De 13MP-groothoekcamera en 32MP-selfiecamera kennen we nog van de Zenfone 10, terwijl de 32MP-telefotocamera met 3x optische zoom wel een nieuwe toevoeging is.

Er is natuurlijk AI aanwezig in de camera. Die zorgt hier voor functies als HyperClarity en AI Object Sense, die foto's helderder en gedetailleerder moeten maken. HyperClarity wordt bijvoorbeeld geactiveerd tijdens het inzoomen en verbetert de helderheid door deep-learning. Dit reconstrueert beelden en voegt details toe op basis van AI-herkenning. Onder andere Samsung gebruikt een gelijkaardige techniek om de ingezoomde foto's van de maan realistischer te maken.

Je kan de ASUS Zenfone 11 Ultra vanaf vandaag, 14 maart 2024, bestellen vanaf 999 euro (12 GB + 256 GB) in vier verschillende kleuren (Eternal Black, Desert Sand, Misty Grey en Skyline Blue).