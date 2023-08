De Asus Zenfone 10 is de definitie van een iteratieve upgrade, met een paar kleine upgrades (en een of twee downgrades), maar Asus heeft veel van de problemen en dubieuze keuzes van de Zenfone 9 niet opgelost. De prijs is te hoog voor wat je krijgt, de chipset is onnodig krachtig en de camera's en laadsnelheid zijn gewoon 'prima'. Als je per se een kleine mobiel wilt, is het het overwegen waard, maar ga anders verder.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Asus Zenfone 10: Review in een notendop

Als de Asus Zenfone 10 een kanshebber is voor de titel 'beste kleine telefoon', dan is dat alleen omdat het de enige kleine telefoon is die dit jaar is uitgebracht.

Asus lijkt steeds weer tegen hetzelfde probleem aan te lopen met zijn Zenfone-lijn mini Android-telefoons: wat moet je in een wereld waarin mobiele telefoons steeds groter worden, met een toestel dat wordt gedefinieerd door zijn kleine formaat?

Niet veel, zegt de Asus Zenfone 10, want het is een bijna-kloon van de Asus Zenfone 9 die we een jaar eerder zagen, maar met een paar getweakte specificaties en een hogere prijs. En al met al is die ongeveer hetzelfde: hij is leuk voor mensen die een kleine telefoon willen, maar door zijn identiteitsproblemen komt hij niet in onze lijst met beste Android-telefoons.

Er is zeker een markt voor kleine smartphones, maar door zowel eersteklas functies te combineren met mindere functies eindigt het bedrijf met een smartphone die zijn eigen identiteit kwijt is.

Een goed voorbeeld is de chipset. Asus heeft de nieuwste en beste Snapdragon-chips in elk deel van de Zenfone-serie gepompt, wat ze ogenschijnlijk geweldig zou maken voor games. Totdat je je realiseert dat de games zo klein zijn dat het moeilijk is om te zien wat je aan het doen bent in je game.

(Image credit: Future)

Asus heeft zich op andere vlakken gehouden aan zijn uitgesproken weinig indrukwekkende specificaties. De camera-array zou zich thuis voelen op een mid-range of budget mobiel, terwijl de laadsnelheid wordt verslagen door veel goedkope Androids.

Als je echter op zoek bent naar een kleine telefoon, heb je niet echt veel andere opties. De markt voor nieuwe mobiele telefoons van minder dan 6 inch geeft je eigenlijk twee opties: Zenfone of iPhone SE, wat betekent dat fans van Android-telefoons genoegen zullen moeten nemen met deze telefoon.

Tot nu toe is de toon van deze intro vrij negatief, en dat komt omdat het moeilijk is om deze telefoon aan te bevelen aan mensen die niet vastbesloten zijn om een kleine telefoon te kopen, maar de Zenfone heeft een aantal kwaliteiten die het overwegen waard maken.

Dankzij het kleine formaat is de Zen 10 heel gemakkelijk met één hand te gebruiken en past hij zelfs in de kleinste broekzak.

Sommige verbeteringen van de Zenfone 10 zijn welkom: de selfiecamera is een stuk beter geworden en de selfie-ervaring is merkbaar verbeterd. Bovendien zal het draadloos opladen een aantal mensen overtuigen om voor Asus te kiezen. We moeten ook de grote verscheidenheid aan heldere kleuropties markeren: Asus ziet de binaire keuze 'zwart of wit' voor veel moderne mobiele telefoons en geeft je rood, blauw en groen.

Maar zijn meer kleuren, meer megapixels en meer oplaadmanieren de hogere prijs te waard?

Waarom Asus zijn Zenfone-toestellen niet positioneren als gelukkige middenklassers is voor ons een raadsel.

Asus Zenfone 10 review: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Na de onthulling op 29 juni 2023 ligt de Asus Zenfone 10 vanaf 31 juli in de schappen in Nederland en België.

De telefoon kost 799 euro voor de versie met 8GB RAM en 128GB opslag, maar als dat niet genoeg is kun je altijd nog extra opslag krijgen (256GB) voor 849 euro. Er is nog een ultieme versie met 16GB RAM en 512GB opslag.

De Zenfone 10 is verkrijgbaar in vijf kleuren: Midnight Black, Comet White, Eclipse Red, Aurora Green en Starry Blue.

Waarde score: 3,5 / 5

Asus Zenfone 10 review: design

(Image credit: Future)

De Asus Zenfone 10 lijkt wel heel erg veel op de Zenfone 9. De enige kleine aanpassing is het ontwerp van de camera's, maar zelfs wij hadden deze kleine verandering niet opgemerkt voordat we de toelichting van het bedrijf hadden gelezen.



Het verkoopargument van de telefoon is de grootte. Met 146,5 x 68,1 x 9,4 mm is het een van de kleinste moderne smartphones op de markt, alleen de iPhone SE is kleiner. Dit wordt ook weerspiegeld in het gewicht: de telefoon is lekker licht met 172 gram.



Met deze afmetingen is de telefoon gemakkelijk met één hand te gebruiken, want behalve de uiteinden van het scherm zijn ook de knoppen aan de rechterkant goed binnen handbereik. Deze knoppen zijn de volumeknop en de aan/uit-knop, waarbij de laatste is ingebouwd in een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner die tijdens het testen betrouwbaar onze vingerafdruk oppikte.

In theorie zou het formaat ervoor moeten zorgen dat de Zenfone ongelooflijk comfortabel in de hand ligt, maar Asus volgt de trend van platte randen die de laatste jaren populair is geworden. De hoeken van de smartphone drukken daarom een beetje in je handpalm en vingers als je hem vasthoudt.



Er is een USB-C poort voor het opladen van je telefoon en een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting, waarbij de Zenfone snel een van de laatste bolwerken voor fans van bedrade audio aan het worden is.

Als je van een waterdichte telefoon houdt, zit je hier goed: de telefoon heeft een IP68-classificatie tegen water en stof en het frame is gemaakt van plastic, wat misschien niet al te hoogwaardig aanvoelt in de hand, maar het is zeker duurzamer dan glas.



Zoals gezegd zijn er behoorlijk wat kleuropties voor de Asus Zenfone 10, waardoor het een zeldzame uitzondering is op de moderne regel van saaie telefoonkleuren. Wij hebben groen getest, maar uit de foto's van Asus blijkt dat rood de echte opvallende kleur is.

Design score: 3,5 / 5

Asus Zenfone 10 review: display

(Image credit: Future)

Een kleine vormfactor betekent een klein scherm, en met 5,9 inch is dit een van de kleinste schermen die je op een smartphone zult vinden. Het scherm komt overeen met de laatste paar generaties Zenfone, zowel qua resolutie als qua grootte, met 1080 x 2400 FHD+.



Een verbetering is de refresh rate, die is opgeschroefd naar 144Hz, wat betekent dat het scherm 144 keer per seconde wordt vernieuwd voor vloeiendere bewegingen. Dit is echter alleen beschikbaar in games en niet voor dagelijks gebruik, dus niet-gamers zullen er niet optimaal gebruik van kunnen maken.



We weten echter niet zeker waarom gamers een telefoon met een scherm van 5,9 inch zouden kiezen om te gamen, omdat het scherm gewoon niet groot genoeg is om de meeste details te zien.

Display score: 3,5 / 5

Asus Zenfone 10 review: software

(Image credit: Future)

Net als de meeste Android-fabrikanten plaatst Asus graag zijn eigen gebruikersinterface over stock-Android - voor de Zenfone 10 is Android 13 voorzien van Zen UI.



In tegenstelling tot sommige Android-forks, is de Zen UI nogal een voorzichtige hervorming, en het is je vergeven als je denkt dat de Zenfone 10 op stock-Android draait, en dat komt grotendeels omdat Asus je laat kiezen tussen zijn eigen functies en de Android-alternatieven.



Zen UI geeft je een opnieuw ontworpen en verbeterde volumeregelaar, een unieke oproepweergave, nieuwe quick settings-panelen en meer.

Een grotere verbetering is Smart Key, waarmee je verschillende functies kunt activeren door dubbel te tikken of de aan/uit-toets aan de zijkant ingedrukt te houden, maar we vonden dat dit minder betrouwbaar was dan gewoon de beproefde methoden gebruiken om bijvoorbeeld meldingen te controleren of nummers over te slaan.



Het is ook belangrijk dat Asus heeft bevestigd dat de Zenfone 10 twee jaar updates van het besturingssysteem krijgt (dus tot Android 15) en daarna nog twee jaar extra voor beveiligingspatches.

Software score: 4 / 5

Asus Zenfone 10 review: camera's

(Image credit: Future)

De Asus Zenfone 10 heeft een paar veranderingen ten opzichte van zijn voorganger, maar we noemen deze liever geen 'upgrades'.



De hoofdcamera is hetzelfde en dat is een 50MP f/1.9 primaire camera die gebruik maakt van de populaire Sony IMX766 sensor. Dit is een goede mid-range sensor die het licht goed oppikt, wat zorgt voor kleurrijke foto's. We hebben deze sensor al in veel budget- en mid-range mobiele telefoons gezien.



Zoals je kunt zien in de cameramonsters hieronder, zijn de foto's redelijk rijk, met fatsoenlijk contrast en verzadiging. En het lijkt erop dat Asus de AI-beeldverwerking heeft verbeterd ten opzichte van eerdere mobiele telefoons.

Aan de achterkant zit ook een 13MP ultrabrede camera met een beeldhoek van 120 graden, wat een iets hogere resolutie en breder is dan het alternatief van vorig jaar, maar met de merkwaardige afwezigheid van autofocus. Autofocus is op deze camera niet zo belangrijk als op de hoofdcamera, maar omdat veel mensen ervoor kiezen om UW-camera's te gebruiken om macrofoto's te maken, vinden sommigen het ontbreken van deze functie misschien jammer.



Een ander probleem met deze camera is dat foto's merkbaar meer onverzadigd en vlak waren dan op de hoofdcamera. Vaarwel kleur.

Er zijn slechts twee camera's aan de achterkant. Asus neemt duidelijk een verkeerd voorbeeld aan de iPhone. Als je dus van een veelzijdige camera-ervaring houdt, zal het ontbreken van een macro- of telelens je teleurstellen.

Aan de voorkant is de camera drastisch veranderd: de 12MP selfiecamera van de afgelopen jaren is vervangen door een 32MP camera. Dit zorgt voor een duidelijke verbetering: niet alleen zijn ze meer high res, waardoor je ze beter kunt bewerken en ermee kunt spelen, maar ook de portretmodus en AI-verwerking zijn geüpgraded. Op dit gebied weet Asus in ieder geval hoe het zijn telefoons moet upgraden.

Video-opnames zijn maximaal 8K/24fps of 4K/60fps, of als je slow-mo kan je kiezen uit 4K/120fps, FHD/240fps of HD/480fps. De andere modi van de Camera-app voldoen aan alle standaardvereisten: time-lapse, portret, lichtsporen, Pro en nachtmodus.

Camera samples

Image 1 of 6 Een mooie bloem in een veld, vastgelegd met de hoofdcamera. (Image credit: Future) Een breed veld, genomen met de hoofdcamera... (Image credit: Future) ... hetzelfde veld vastgelegd met de ultrabrede camera. (Image credit: Future) (Image credit: Future) Primaire camera (Image credit: Future) Selfiecamera (Image credit: Future)

Camera score: 3,5 / 5

Asus Zenfone 10 review: Prestaties en audio

We hebben het al gehad over de chipset van de Asus Zenfone 10; het is de Snapdragon 8 Gen 2, de krachtigste processor die momenteel beschikbaar is voor Android-telefoons en die je in veel topmodellen vindt. Asus heeft de neiging om de beste chips te gebruiken die beschikbaar zijn, en de Zen 10 is daarop geen uitzondering.



Deze hoeveelheid rekenkracht is helaas totaal onnodig - met zijn kleine scherm is het echt moeilijk om de Zenfone te gebruiken voor energievretende toepassingen zoals games, fotobewerking enzovoorts. Vergeet niet dat er ook nog een 16GB RAM-versie van de telefoon te koop is!

Als je het menselijke element weghaalt, spelen games goed af. Schakel de 144Hz schermoptie en de hoogst beschikbare grafische opties in en de Asus worstelt zich nog steeds door games heen (afgezien van het langlopende oververhittingsprobleem van Qualcomm Snapdragon chipsets). Maar je zult het nauwelijks merken als je het scherm nauwelijks kunt zien.



Het wordt vermoeiend om te klagen over de bizarre chipsetkeuze van de Zenfone. Met een Snapdragon 7-serie chipset zou Asus zijn telefoon voor minder kunnen verkopen, het oververhittingsprobleem zou verdwijnen en het zou sowieso geen merkbaar effect hebben op de manier waarop mensen de telefoon gebruiken.



Op het gebied van audio heeft de Zenfone ingebouwde luidsprekers die absoluut prima zijn, maar met een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en Bluetooth-connectiviteit kun je gemakkelijk je eigen hoofdtelefoon gebruiken.

Prestaties score: 3,5 / 5

Asus Zenfone 10 review: Batterijduur

(Image credit: Future)

Op elke andere telefoon zou een batterij van 4.300mAh een minpuntje zijn: deze middelgrote batterij zou normaal gesproken een mobiel met een topchip, 5Gen een scherm met een hoge refresh rate helemaal niet lang ondersteunen. Gelukkig omzeilt het kleine scherm van de Zenfone dit probleem en gaat de batterij vrij normaal mee.



In onze tests gebruikten we de Zenfone 10 met gemak een hele dag zonder hem op te laden. Dat is wat je ook verwacht van de gemiddelde mobiele telefoon. Je kunt er geen twee dagen mee vooruit, maar realistisch gezien zal geen enkele telefoon dat doen, maar je hoeft je geen zorgen te maken dat hij na één dag al leeg is.

Opladen gebeurt via de USB-C poort met 30W. Dat is vrij traag voor Android-telefoons en het duurt minstens een uur om het toestel volledig op te laden. Er is een nieuwe functie in de vorm van draadloos opladen met een vermogen van 15W. Nogmaals, dat is niet snel, maar het is een handige extra functie.



We hebben vaak telefoons getest die zo groot zijn dat ze lastig te gebruiken zijn op draadloze oplaadstandaards, maar door het formaat van de Zenfone was hij eenvoudig te plaatsen en aan te passen aan sommige standaards waar we hem op hebben aangesloten.

Batterij score: 4 / 5

Moet ik de Asus Zenfone 10 kopen?

Swipe to scroll horizontally Asus Zenfone 10 Header Cell - Column 0 Notities Score Waarde De prijs van de Asus doet niet onder voor die van enkele toprivalen. 3,5 / 5 Design Hij ziet er niet uit, maar fans van kleine telefoons zullen zijn formaat zeker waarderen. 3,5 / 5 Display Deze smartphone heeft een behoorlijk scherm met standaard specificaties. 3,5 / 5 Software Zen UI is een vrij strakke Android-skin. 4 / 5 Camera Hoewel de camera's aan de achterkant niet om over naar huis te schrijven zijn, is er wel een goede selfiecamera. 3,5 / 5 Prestaties Op papier is de telefoon krachtig, maar hij heeft moeite met presteren. 3,5 / 5 Batterij De telefoon gaat gemiddeld lang mee, maar het opladen gaat langzaam. 4 / 5

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een kleine telefoon wilt

Als je last hebt van grote telefoons is dit de telefoon van jou.

Je bedrade oortjes wilt gebruiken

Asus is een van de weinige bedrijven die betrouwbaar gebruik maakt van een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting op mid-range of premium mobiele telefoons, dus audiofans kunnen hier gerust zijn.

Je graag selfies neemt

Met een nieuwe frontcamera met hogere resolutie en een paar nieuwe AI-trucjes en tweaks is de Zenfone een goede telefoon voor selfies.

Koop hem niet als...

Je van je schermruimte houdt

Of je nu graag onderweg Netflix kijkt, veel games speelt of gewoon graag veel van je e-mail in één keer ziet, veel mensen willen veel schermruimte.

Je een gamer bent

We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel problemen deze telefoon met kleine vormfactor met zich meebrengt, waardoor het een nachtmerrie wordt op het gebied van games.

Je de Zenfone 9 in de aanbieding vindt

Er is hier niet veel veranderd ten opzichte van de Zenfone 9, en hoewel we er niet door werden weggeblazen, is een betaalbare versie nog steeds meer dan prima.

Asus Zenfone 10 review: Overweeg ook

Hier zijn een aantal alternatieven voor de Asus Zenfone 10:

Google Pixel 6a

Nog een kleine telefoon, maar deze heeft betere camera's, een veel lagere prijs en betere software. De batterijduur is daarentegen wel minder.

iPhone 13 mini

Schrikt het hele 'Android'-gebeuren je af? Overweeg in dat geval de kleine optie van de iPhone. Deze is krachtig, heeft geweldige camera's en, het belangrijkste voor jullie Android-tegenstanders, draait op iOS.

Asus Zenfone 9

De 9, een telefoon die erg lijkt op de Zenfone 10, heeft dezelfde vorm en veel vergelijkbare specificaties. Toch is hij niet veel anders en hij kost ook minder.

Hoe we de Asus Zenfone 10 hebben getest

(Image credit: Future)

Testperiode = 2 weken

Testen inbegrepen = Dagelijks gebruik, inclusief surfen op het web, sociale media, fotografie, videobellen, gamen, streaming video, muziek afspelen

Gebruikte tools = Geekbench 5, Geekbench 6, Geekbench ML, GFXBench, native Android-statistieken

De Zenfone 10 die we hebben getest had 512GB opslag en 16GB RAM en kwam in de kleur groen, zoals je kunt zien op de foto's bij deze review.



We gebruikten de telefoon als onze dagelijkse smartphone tijdens de testperiode, waaronder vlagen van fotografie, gamen en tv-streaming, maar vooral gewoon voor alledaagse taken; om naar muziek te luisteren op weg naar het werk, doomscrollen door sociale media tijdens het werk en gamen.



Lees meer over hoe we testen.