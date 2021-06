'Google Pixel 6 krijgt snellere laadtijden door nieuwe stand'

De Google Pixel 5 stond als smartphone niet echt bekend voor zijn waanzinnige laadtijden. De kans bestaat dat dit bij de Google Pixel 6 anders is. Er is bewijs opgedoken dat er een nieuwe draadloze oplader onderweg is, en dit keer eentje met ventilatoren.

9to5Google merkte het bestaan van de lader op in code van de tweede Android 12 bèta. De vermelding van ventilatoren (die bedoeld zijn om de warmte van zowel de lader als het toestel weg te blazen) doet ons vermoeden dat de lader de Pixel 6 sneller vult dan de 12W van de Pixel 5.

Deze ventilatoren zijn naar verluidt ook slim. De code suggereert dat ze automatisch stiller worden als je de Google Assistant aanspreekt, een gesprek opneemt of de smartphone in 'Bedtijd'-modus plaatst. Je zal blijkbaar ook kunnen kiezen uit verschillende instellingen, waaronder auto, stil of power boost. Deze laatste zal dan waarschijnlijk jouw smartphone sneller opladen.

Luxueuze upgrade

Deze draadloze oplader krijgt naar verluidt ook de bijnaam 'Luxuryliner', waardoor hij waarschijnlijk de directe opvolger wordt van de Pixel Stand. Deze kreeg toen als codenaam 'Dreamliner'.

De lader zal dus onder het Pixel Stand-merk vallen en dezelfde functies krijgen als zijn voorganger. Enkele hiervan zijn de mogelijkheid om foto's te tonen tijdens het laden, shortcuts te geven naar smart home-besturingen of het opkomen van de zon te simuleren op je scherm als wekker.

Voorlopig moeten we het bestaan van deze nieuwe Pixel Stand nog even met een korreltje zout nemen. Het feit dat we dit in de code kunnen terugvinden, is alvast heel overtuigend. De kans dat het eraan komt en samen met de Pixel 6 verschijnt, is dus vrij groot. Hopelijk zorgt het dan ook echt voor snellere laadtijden, want op dit vlak moeten de Pixel-smartphones de concurrentie nog wat bijbenen.

Via PocketNow