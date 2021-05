Google Pixel 6: meer bewijs voor eigen chipset

Het ziet ernaar uit dat de Pixel 6 het volgende vlaggenschip wordt van Google voor 2021. We hebben weer een hint opgevangen dat de smartphone met een custom chipset komt in plaats van een Qualcomm Snapdragon-processor, zoals zijn voorgangers.

Die informatie is afkomstig van XDA Developers. Zij merkten op dat een ingenieur bij Google een comment en een link had achtergelaten op Android Open Source Project (AOSP) code. Deze verwijzen beide naar 'P21' (wat waarschijnlijk de Pixel 6 is) en 'whitechapel' (de naam die de custom processor momenteel draagt).

Het is natuurlijk geen officiële blogpost van het hoofdkantoor van Google, maar het zou ons nu wel erg verbazen als de Pixel 6 niet met een eigen CPU komt, maar met een veelgebruikte chipset.

Er doen nu al meer dan een jaar geruchten de ronde van een chip van Google met de verwijzing GS101 Whitechapel. Deze wordt naar verluidt samen met Samsung ontwikkeld. Hij zal gebruik maken van de 5 nanometer-technologie van Samsung en een octa-core ARM-processor.

Chips met alles

De laatste weken hebben we meer berichten opgevangen dat de investering van Google in CPU-technologie zijn debuut zal maken in de Pixel 6. Uiteindelijk zal Whitechapel of een gelijkaardige processor ook verschijnen in Chromebooks.

Het voordeel van het werken met een eigen chipset of SoC (system-on-a-chip) is dat Google iets meer controle krijgt over de integratie van hardware en software. Whitechapel zal geconfigureerd kunnen worden voor Android 12, Google Assistant en alles dat op de Pixel 6 verschijnt.

Dat is een van de voordelen die Apple nu al jaren heeft, en ook een van de redenen waarom iPhones minder RAM gebruiken. De hardware en software in de smartphone zijn zo op elkaar afgestemd dat ze heel nauw samenwerken. Als Qualcomm een chip zoals de Snapdragon 888 maakt, dan wordt deze voor een brede waaier aan toestellen en componenten gebouwd.

We weten nog niet hoe krachtig de GS101 Whitechapel en Pixel 6 zullen worden, maar custom processoren brengen vaak prestatie-upgrades en een betere batterijduur met zich mee. We hopen er alvast meer over te horen op Google IO 2021 op 18 mei.