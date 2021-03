Google Pixel 6: Android 12 hint naar in-screen vingerafdrukscanner

Bèta-versies van besturingssystemen zijn interessant, want ze geven ons soms een aanwijzing van de software-aanpassingen die onderweg zijn. De laatste bèta van Android 12 heeft mogelijk een verandering in de hardware getoond, want deze bevat bewijs dat Google misschien werkt aan een in-screen vingerafdrukscanner voor de Pixel 6.

Ontwikkelaar kdrag0n merkte in de code voor de tweede Android 12 ontwikkelaarspreview 'UdfpsControllerGoogle' op. 'Udfps' staat voor 'under-display fingerprint scanner', waarmee bedoeld wordt dat de biometrische inlogmethode op basis van je vingerafdruk in (of eigenlijk onder) het scherm verwerkt is.

De vermelding maakt deel uit van het com.google.android.systemui-pad. XDA Developers stelt dat dit over de ontwikkeling van deze functie voor een Pixel-smartphone gaat, en niet over een officiële ondersteuning voor in-screen scanners op Android in het algemeen.

Deze melding in de code is natuurlijk geen garantie dat Google een smartphone zal uitbrengen met een in-screen vingerafdrukscanner. Het doet alvast de kansen stijgen, en aangezien we ondersteuning hiervoor zien verschijnen in Android 12, is het mogelijk dat we de feature binnenkort ook in de Google Pixel 6 mogen verwelkomen.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten verschijnen over een in-screen scanner voor een Pixel-smartphone. In een vorige ontwikkelaarspreview van Android 12 zagen we ook al bewijs dat de update Pixel-smartphones in staat zou stellen om ontgrendeld te worden dankzij een combinatie van gezichtsherkenning en een in-screen vingerafdrukscanner.

Dit is tot nu de belangrijkste informatie die we uit de laatste ontwikkelaarspreview van Android 12 hebben kunnen halen, maar daar blijft het niet bij. Er zou ook een aanpassing zijn aan de donkere modus voor Pixel-smartphones.

De huidige donkere modus (links) en die van Android 12 (rechts) (Image credit: 9to5Google)

Momenteel hebben Pixel-smartphones een zwarte achtergrond bij apps die de donkere modus ondersteunen. Volgens 9to5Google zal dit bij Android 12 naar verluidt een grijzere tint worden, zoals je hierboven kan zien.

Het lijkt een vreemde zet, want een zwarte achtergrond zou bij OLED-schermen de batterijlevensduur kunnen verlengen. Een grijze achtergrond vraagt meer energie, maar zal op visueel vlak meer gebruikers aanspreken.

We zullen Android 12 pas in september zien verschijnen, dus verwacht meer aanpassingen en updates in de komende bèta's. We vermoeden dat de publieke bèta in mei wordt vrijgegeven, dus als je er zelf mee aan de slag wilt, hoef je niet enorm lang meer te wachten.

Via PhoneArena