Android 12 leak geeft ons een eerste blik op de komende update

Zodra Android 12 wordt uitgerold naar smartphones, wat ergens tegen het einde van 2021 zal zijn, zullen we waarschijnlijk een kleine herwerking van de gebruiksinterface van Android 11 te zien krijgen met een boel nieuwe functies. Een nieuw leak heeft ons een eerste blik gegeven op zowel de nieuwe look van Android 12, alsook op mogelijke nieuwe features.

Volgens XDA Developers is een document van Google met daarin aanpassingen aan Android 12 en bijhorende afbeeldingen gelekt. Deze screenshots tonen een reeks menu's, gaande van de Quick Settings tot de camera-app en het thuisscherm.

In de screenshots kunnen we enkele nieuwe functies terugvinden die niet in Android 11 aanwezig zijn, waaronder eentje dat reeds eerder is gelekt. We lopen door de functies heen, zodat je een idee krijgt van wat Android 12 allemaal kan inhouden.

Android 12 gelekte features

Android 12 startpagina en widget features (Image credit: XDA Developers)

Het ziet ernaar uit dat Android 12 volgens de screenshots meer de nadruk legt op widgets (dit zijn kleine blokjes op het thuisscherm die je in staat stellen om apps te gebruiken zonder dat je daar de software voor moet openen). Android maakt hier nu al even gebruik van, en nu iOS het ook heeft geïntroduceerd, is de vraag ernaar enkel toegenomen.

De getoonde widgets zijn allemaal gericht op conversaties, en dit suggereert mogelijk dat widgets zich meer zullen focussen op sociale media en chatapp-functionaliteiten.

In de screenshots van Android 12 hebben de widgets een minimaal ontwerp en passen bij het kleurenschema van de gebruiksinterface. We hoorden in een eerder lek al dat Android 12 je in staat zou stellen om een systeemkleur te kiezen. Aangezien de meeste screenshots dezelfde beige tint gebruiken die met de achtergrond overeen komt, suggereert dit dat we hier de kleurenfunctie aan het werk zien.

Android 12 instellingen en privacy functies (Image credit: XDA Developers)

Een screenshot toont ook het Quick Settings-menu, dat je op Android-toestellen terug kan vinden door van boven naar beneden te swipen. De screenshot toont slechts vier iconen: wifi-verbinding, vliegtuigstand, batterijbesparing en donkere modus. Momenteel kan je in Android 11 zes icoontjes zien.

Het is niet moeilijk om nog eens naar beneden te scrollen en zo toegang te krijgen tot meer opties, maar deze screenshot suggereert dat Android 12 een snelle toegang geeft naar minder opties dan zijn voorganger.

In dezelfde screenshot staat er rechtsboven een kleine notificatie met daarin een icoon van een microfoon en de camera. Een ander screenshot gaat hiermee verder, en toont je dat Android 12 aangeeft of jouw camera en microfoon momenteel in gebruik zijn of zijn geweest. Dit lijkt op een veiligheidsfunctie die je toont of je al dan niet zichtbaar bent.

Een screenshot van de camera-app toont deze notificatie nog steeds, wat ons wel onnodig lijkt en daarmee schermruimte inneemt.

We hopen alvast dat al deze functies zich een weg banen naar onze toekomstige Android 12-smartphones. Het zou hiermee een van de grootste updates voor het besturingssysteem ooit kunnen worden.