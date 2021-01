'Android 12 komt met kleurthema's voor menu's en apps'

Nieuwe Android-versies beschikken vaak over nieuwe toegankelijkheidsfuncties. Het lijkt erop dat Android 12 geen uitzondering op de regel is. Naar verluidt wordt het mogelijk om je eigen systeemkleur te kiezen, die wordt toegepast op alle apps en menu's.

Dit meldt 9to5Google, dat wat informatie over de aankomende functionaliteit wist te bemachtigen. Volgens de geruchten is het mogelijk om een hoofdkleur en een accentkleur in te stellen. Deze moeten naast de standaard apps en menu's ook werken met compatibele apps van andere ontwikkelaars.

Volgens de informatie is het mogelijk dat merken van toestellen die op Android draaien bepaalde merkspecifieke kleurschema's kunnen toevoegen. Het lijkt niet mogelijk om jouw eigen kleurschema te maken, dus je zult afhankelijk zijn van hetgeen wat de telefoonfabrikant aanbiedt.

Waarom is deze functie handig?

Als deze functie zijn weg vindt naar Android-telefoons kun je jouw toestel opfleuren met je favoriete kleuren. Toegankelijkheid is echter ook een belangrijk verkoopargument. Mensen met enige problemen met het gezichtsvermogen, zoals rood-groene of blauwgele kleurenblindheid, kunnen zo het uiterlijk van hun telefoon aanpassen, zodat ze gemakkelijk onderscheid kunnen maken tussen tinten.

Donkere en lichte modi bieden al een oplossing voor sommige mensen, maar de mogelijkheid om de kleuren daadwerkelijk te veranderen, zou mensen in staat stellen de instellingen van hun telefoon aan te passen aan hun individuele zichtproblemen. Dit zou ook voor meer consistentie zorgen, aangezien donkere modi kunnen verschillen tussen toestellen en apps.

Het is nog even afwachten om te zien of de functie daadwerkelijk naar Android 12 komt. Android 12 zal waarschijnlijk in de komende maanden worden onthuld.