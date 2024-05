Samsung drijft de spot met Apple na meldingen van defecte iPhone wekkers

Samsung heeft een lange geschiedenis in het bespotten van Apple voor elke kleine overwinning die het bedrijf kan claimen op zijn felste rivaal, en de nieuwste grap is afkomstig van het Britse Instagram-account van de Koreaanse gigant.

Na berichten dat sommige iPhone-alarmen niet goed werken door een mogelijk foutieve iOS-instelling, verspilde Samsung UK geen tijd om de betrouwbaarheid van de alarmen op de beste Samsung-telefoons op te hemelen. "Rest assured our alarms GO OFF", schrijft het bedrijf in zijn nieuwste Instagram-post, waaraan het in het bijschrift toevoegt: "Samsung users woke up on time today." Yikes.

Natuurlijk wordt Apple niet bij naam genoemd, maar je hoeft geen rocket scientist te zijn om het merk te achterhalen.

Apple heeft ons laten weten dat het op de hoogte is van een probleem waardoor sommige iPhone-wekkers niet afspelen zoals verwacht en het bedrijf werkt al aan een oplossing, maar zoals we in ons eerder genoemde rapport uitleggen, vermoeden we dat het probleem iets te maken heeft met de 'Attention Aware'-instelling, die in iOS 17 werd geïntroduceerd.

Attention Aware zorgt ervoor dat je iPhone kan detecteren of je oplet, en zal de alarmgeluiden verlagen als het dat registreert. Er wordt dus gedacht dat sommige iPhones 's nachts ten onrechte beweging waarnemen en daardoor het alarmvolume verlagen.

Het grote aantal klachten op sociale media, in combinatie met het feit dat Apple zelf het probleem heeft erkend, suggereert dat er een softwarepatch onderweg is.