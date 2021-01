Samsung Galaxy S21 vs iPhone 12: welk vlaggenschip is geschikt voor jou?

De grootste concurrent van de iPhone 12 is eindelijk verschenen. De Samsung Galaxy S21 neemt het op tegen Apple's nieuwste vlaggenschip. We vergelijken de twee standaard modellen van beide fabrikanten.

De standaard iPhone 12 is niet de meest goedkope optie in de reeks (dat is de iPhone 12 Mini), maar het is het iOS-alternatief dat het dichts bij de Galaxy S21 ligt.

De iPhone 12 en de Samsung Galaxy S21 hebben een soortgelijke prijs, een vergelijkbaar scherm en gelijkaardige kracht in zich. Natuurlijk zijn er nog meer overeenkomsten, maar er zijn ook veel verschillen vanwege hun besturingssystemen. Al is het niet zo simpel als kiezen tussen iOS of Android.

Om de keuze voor jou wat gemakkelijker te maken, hebben we de twee vlaggenschepen naast elkaar gelegd en ze vergeleken op alle belangrijke vlakken, van het design en scherm tot de camera, batterijduur, specificaties en prijs. Zo kun jij een goed geïnformeerde beslissing maken over jouw aankoop.

Design

De Samsung Galaxy S21 is een premium uitziende smartphone, maar het heeft niet bepaald de meest premium bouwkwaliteit. Het is namelijk gemaakt van 'glasstic', wat een luxe manier is om te zeggen dat het gaat om plastic dat op glas lijkt.

Het ziet er nog steeds redelijk uit en we vinden dat het apparaat zeker stevig aanvoelt, al blijft het minder premium aanvoelen dan smartphones met een glazen achterkant. Aan de voorkant heeft het een schermvullend display met een klein rond gat voor de selfiecamera.

De iPhone 12 beschikt wel over een glazen achterkant, dus het voelt zo duur aan als het eruit ziet. Aan de voorkant is Apple's herkenbare grote notch te zien.

De Samsung Galaxy S21 heeft een 'glasstic' achterkant. (Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy S21 heeft een afmeting van 151,7 x 71,2 x 7,9 mm en weegt 172 gram, terwijl de iPhone 12 zo'n 146,7 x 71,5 x 7,4 mm is en 164 gram weegt. De twee toestellen lijken erg op elkaar in grootte en gewicht, maar de iPhone 12 is wel iets korter, dunner en lichter. Het gaat echter om een klein verschil.

Als we het hebben over de kleuren, kun je de Samsung Galaxy S21 krijgen in Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet of Phantom Pink. Bij sommige modellen is er een contrasterende camerakleur aanwezig. De iPhone 12 is verkrijgbaar in het zwart, wit, rood, groen of blauw. Beide toestellen hebben een IP68-rating en zijn dus water- en stofbestendig.

Scherm

De Samsung Galaxy S21 heeft een 6,2 inch 1080 x 2400 dynamisch AMOLED 2X scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De iPhone 12 beschikt weer over een 6,1 inch 1170 x 2532 Super Retina XDR OLED scherm met een verversingssnelheid van 60Hz.

Als we voorbij de marketing termen kijken, gaat het in beide gevallen om OLED-schermen, die allebei van een erg hoge kwaliteit zijn. In onze reviews zijn we van beide schermen onder de indruk.

We vinden het ietwat teleurstellend dat het Full HD+-scherm van de S21 een merkbare stap terug is ten opzichte van het QHD+-scherm op de Samsung Galaxy S20. Het is nog steeds goed vergelijkbaar met de iPhone, die 460 pixels per inch biedt, terwijl de S21 er 421 heeft.

De iPhone 12 heeft slechts een verversingssnelheid van 60Hz. (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy S21 heeft een iets groter scherm dan de iPhone 12, maar het verschil is slechts minimaal. Het grotere verschil zit hem in de verversingsratio, die twee keer zo hoog is op het toestel van Samsung. Interacties met het scherm moeten hierdoor een stuk soepeler aanvoelen.

Beide toestellen beschikken over een plat scherm. Als je op zoek bent naar een gebogen scherm, dan kun je uitwijken naar de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Camera

Er is een langwerpig blok met drie cameralenzen aanwezig op de achterkant van de Samsung Galaxy S21. De cameraopzet bestaat uit een 12MP f/1.8 hoofdcamera, een 64MP f/2.0 telelens (met 3x optische zoom) en een 12MP f/2.2 groothoeklens. De eerste twee lenzen beschikken ook over optische beeldstabilisatie (OIS).

De iPhone 12 heeft in de tussentijd een dubbele cameramodule, met een 12MP f/1.6 hoofdsensor en een 12MP f/2.4 groothoeklens. Er ontbreekt hier dus een telelens, en enkel de hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie.

Slechts een dubbele camera op de iPhone. (Image credit: TechRadar)

We vinden dat de camera's - die lijken op die van de iPhone 11 - goed presteerden. Ze kunnen lastige scènes met weinig licht een stuk beter aan dan veel rivalen.

De Samsung Galaxy S21 heeft ook een geweldige camera, net als zijn voorganger. We zijn vooral onder de indruk van de zoommogelijkheden en de verscheidenheid aan nieuwe modi om te proberen, zoals Director's View, waardoor je tegelijk met de voor- en achtercamera's kunt schieten. De extra mogelijkheden en extra lens maken de camera van Samsung wat veelzijdiger.

Aan de voorkant bevindt zich een 10MP f/2.2 camera op de Samsung en een 12MP f/2.2 op die van Apple. Deze werken allebei goed volgens onze tests.

Batterijduur

De Samsung Galaxy S21 heeft met 4.000 mAh een veel grotere batterij dan de iPhone 12 (2.815 mAh). Je zou denken dat je met de Galaxy S21 langer kunt doen dan met de iPhone 12. Maar uit onze tests blijkt dat je met beide apparaten over het algemeen een dag aan batterijduur moet krijgen, al zal het niet veel meer zijn dan dat. De 120Hz verversingssnelheid van de Galaxy S21 heeft een negatief effect op de batterijduur. Dat is de voornaamste reden waarom het niet veel extra batterijduur biedt dan de iPhone.

Beide toestellen ondersteunen snelladen en draadloos opladen. De Samsung Galaxy S21 biedt daarbovenop nog Wireless Power Share, waarmee je de S21 kunt gebruiken om andere apparaten op te laden. Het is wellicht handig om te weten dat beide telefoons zonder oplader in de doos worden geleverd.

Specificaties en functies

Beide toestellen zitten vol met kracht. In het geval van de Samsung Galaxy S21 krijg je een Exynos 2100-chipset. Dit is een van de beste chips die je in een telefoon kunt vinden. De S21 beschikt daarnaast over 8GB RAM-geheugen en de keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen.

De iPhone 12 is vrijwel even krachtig, met een A14 Bionic-chipset. Het biedt de keuze uit 64GB, 128GB of 256GB opslaggeheugen. Het heeft slechts 4GB RAM aan boord, maar dat heeft Apple's toestellen er nooit van weerhouden om te stralen.

In de praktijk zijn de smartphones even snel als je zou hopen. Geen van beide beschikt echter over een microSD-kaart. Dat is altijd al het geval in iPhones, maar over het algemeen hebben Samsung-telefoons er wel een.

Beide smartphones bieden 5G-ondersteuning, maar beschikken over enkele verschillende functies. Het grootste verschil is natuurlijk het besturingssysteem. De Galaxy S21 draait op Android 11, terwijl de iPhone 12 op iOS 14 werkt.

Er zijn ook verschillende beveiligingsopties aanwezig. De iPhone 12 legt de focus op Face ID, terwijl de Samsung Galaxy S21 een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt heeft. Beide opties werken goed, hoewel de in-screen oplossing van Samsung niet zo snel is als een fysieke vingerafdrukscanner.

De Galaxy S21 beschikt ook over DeX-modus. Dit wordt op een aantal Samsung-vlaggenschepen aangeboden en maakt het mogelijk om je scherm te verbinden met een extern scherm, zodat je het als desktop-achtige interface kan gebruiken.

MagSafe is een handig extraatje voor de iPhone (Image credit: TechRadar)

De iPhone 12 maakt weer gebruik van de voordelen van MagSafe, waardoor je magnetisch accessoires kunt bevestigen aan de achterkant van je toestel (cases, portemonnees, draadloze opladers).

Bovendien kan het toestel ook identificeren wat je precies hebt verbonden via MagSafe. Het aantal MagSafe-accessoires is momenteel nog gelimiteerd, maar de selectie wordt steeds uitgebreider.

Prijs en beschikbaarheid

Op het eerste zicht lijken de Samsung Galaxy S21 en de iPhone 12 een soortgelijke prijs te hebben. De Galaxy S21 begint bij een bedrag van 849 euro, terwijl de iPhone 12 minstens 909 euro kost. Voor dat bedrag krijg je echter 128GB opslag bij de Galaxy S21 en slechts 64GB bij de iPhone 12. Voor een 128GB iPhone 12 ben je 959 euro kwijt, wat dus ruim honderd euro meer is.

De Samsung Galaxy S21 is dus eigenlijk de goedkopere optie, die meer waar voor zijn geld lijkt te bieden. Vooral als je de extra cameralens in beschouwing neemt. De Samsung Galaxy S21 is vanaf 29 januari verkrijgbaar, terwijl de iPhone 12 al te koop is.

(Image credit: Samsung)

In het kort

De Samsung Galaxy S21 heeft meer camera's dan de iPhone 12 en meer RAM-geheugen, een grotere batterij, een iets groter scherm, een hogere verversingsratio en meer opslag in het standaard model.

De iPhone 12 heeft daarentegen weer MagSafe en een glazen achterkant, waarmee het zich kan onderscheiden van de S21. Beide toestellen beschikken echter over een hoop kracht en hebben over het algemeen erg indrukwekkende specificaties.

Natuurlijk vertellen specificaties niet altijd het volledige verhaal. De iPhone 12 heeft namelijk nog altijd een geweldige camera terwijl het slechts een dubbele camera heeft, en ook soepele prestaties voor slechts 4GB RAM.

Op papier kan de iPhone 12 misschien niet tippen aan de Samsung Galaxy S21, maar in onze review vonden we het een uitstekende telefoon. We gaven het vier sterren, hetzelfde aantal als voor de Samsung Galaxy S21. Er is dus geen duidelijke winnaar. Het is eerder aan jou om te bepalen welke het meest geschikt is voor jou.