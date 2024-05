Boze Netflix-gebruikers dreigen abonnementen op te zeggen na afschaffing van het Basic-plan in juni

Boze Netflix-gebruikers hebben gedreigd hun accounts af te sluiten nadat de streaminggigant bevestigde dat het Basic-plan geschrapt zal worden. In een e-mail die in sommige markten werd gestuurd, onthulde Netflix dat het op 4 juni stopt met het populaire Basic-abonnement in landen als het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Iedereen die nog steeds geabonneerd is op dit plan zal op dezelfde datum automatisch worden overgezet naar het "Standaardplan met advertenties".

Het is voorlopig onduidelijk of abonnees in andere landen op deze datum ook de overstap moeten maken. In Nederland en België kunnen nieuwe abonnees op dit moment wel nog het Basic-abonnement nemen, terwijl die optie in andere landen niet meer bestaat. We gaan er dus van uit dat het nieuwe abonnement met advertenties voorlopig niet naar hier komt.

Great, so we either have to sit through ads every so often, or pay twice as much to get the Standard/Basic experience that we already do now (albeit only for another few weeks)? Nah, I think I'll pass, Netflix. Cheers, though... pic.twitter.com/2zIo77Oz4lApril 30, 2024

Deze aankondiging komt negen maanden nadat Netflix de optie schrapte voor nieuwe abonnees om het goedkoopste reclamevrije plan aan te schaffen in sommige landen. Ook al bevestigde de streamingdienst in januari dat het Basic-abonnement halverwege 2024 zou worden afgeschaft, komt deze mail naar bestaande abonnees enigszins uit het niets.

Ook probeerde Netflix een positieve draai te geven aan het feit dat miljoenen gebruikers gedwongen zullen worden om zich te abonneren op het plan met advertenties, wat voortaan de goedkoopste optie zal zijn. Om te beginnen, bevestigde Netflix dat fans geld zouden besparen door de overstap. Netflix geeft ook aan dat alle nieuwe gebruikers van dit abonnement een upgrade krijgen van HD (720p) naar full HD (1080p) en dat je Netflix-content voortaan kunt streamen/downloaden op twee apparaten in hetzelfde huishouden. De prijs om van deze voordelen te genieten? Een bepaald aantal reclamespotjes voor elk uur dat je iets bekijkt.

Netflix getting rid of their basic plan and only giving you the option of cheaper but with adverts or £10.99 a month without is honestly daylight robberyApril 29, 2024

Maar zelfs met deze voordelen en een goedkoper prijspunt zijn fans in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en daarbuiten niet blij met het verlies van het Basic-plan. Gebruikers hebben op sociale media hun frustraties geuit over het nieuwste idee van 's werelds grootste streamingdienst. Velen hebben simpelweg aangegeven dat ze van plan zijn om hun abonnement op te zeggen, in plaats van gedwongen over te stappen naar het nieuwe plan.

Er moet meer geld in het laatje komen

(Image credit: Shutterstock)

Dus waarom laat Netflix zijn Basic-optie vallen? Om meer geld te verdienen. Volgens Reuters zal Netflix in 2024 ongeveer 1 miljard dollar aan advertentie-inkomsten verdienen, een stijging van 50% ten opzichte van wat het in 2023 verdiende aan advertenties. Netflix heeft bovendien verrassend veel succes met het nieuwe abonnement met advertenties, want Variety suggereert dat meer dan 20 miljoen kijkers in de VS dat abonnement hebben en dat zou goed zijn voor 27 procent van alle Amerikaanse gebruikers.

@Netflix you are pissing me off. Removing my basic plan and forcing me to either pay more or put up with shitty ads. There is more competition out there now so why treat long term customers like this?April 29, 2024

Als gebruikers geen advertenties willen zien terwijl ze Netflix kijken, dan moeten ze een van de duurdere Standard- of Premium-abonnementen nemen. Uiteindelijk zal Netflix meer geld verdienen hierdoor, ofwel door gebruikers die van Basic naar Standard upgraden ofwel door gebruikers advertenties te tonen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Gebruikers hebben al te maken gehad met jaarlijkse prijsverhogingen en nieuwe regels voor het delen van hun accounts, waardoor velen een eigen abonnement moesten nemen omdat ze niet meer mee konden kijken via abonnementen van vrienden of familie. Er zijn echter grenzen en Netflix dreigt nu abonnees te verliezen door de gedwongen overstap naar het nieuwe abonnement.