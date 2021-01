Harry Potter serie in beginstadium van ontwikkeling bij HBO Max

Een Harry Potter-serie bevindt zich naar verluidt in het beginstadium van ontwikkeling. The Hollywood Reporter zegt dat er over een live-action serie wordt gesproken door mogelijke schrijvers van HBO Max, een streamingdienst zoals Netflix. Ze zouden willen ontdekken op welke manier de tovenaarswereld naar de televisie kan worden gebracht.

Het gaat natuurlijk om een 'beginstadium'. Er is dus geen enkele aankondiging gedaan dat de boeken van J.K. Rowling worden omgezet naar een tv-serie of iets in die trant. HBO Max en Warner Bros ontkennen beiden dat de serie in de maak is, zo meldt THR. "Er zijn geen Harry Potter-series in ontwikkeling bij de studio of op ons streamingplatform", luidt de verklaring.

Desalniettemin zeggen bronnen van THR dat er 'meerdere gesprekken' zijn geweest tussen de leidinggevenden over een dergelijke Harry Potter-serie. Er is nog niet veel meer te melden, maar de mogelijke komst van een serie gebaseerd op het Harry Potter-universum is iets waar veel fans enthousiast van zullen worden.

De Harry Potter-films kwamen tot een einde in 2011, maar de franchise bleef bloeien. Momenteel is er een derde Fantastic Beasts-film in ontwikkeling, en een openwereldgame genaamd Hogwarts Legacy is onderweg.