Netflix bevestigt komst shuffle functie

Netflix is al een ruime tijd bezig met de zogenaamde 'Shuffle Play'-functie. Na een bevestiging van Netflix over de komst van de functie, weten we dat de Shuffle-functie definitief in 2021 zal verschijnen.

Netflix' productbaas Greg Peters legt uit dat 'leden in feite kunnen aangeven dat ze het browsen helemaal willen overslaan, met één klik op de knop kiezen wij een titel die ze direct kunnen afspelen."

Een exacte lanceringsdatum wordt in het interview niet genoemd, maar Variety meldt dat de shuffle-functie in de eerste helft van 2021 zal verschijnen.

Shuffle Play

In de testfase wordt de functie steeds Shuffle Play genoemd, maar de streamingdienst heeft nog geen definitieve naam gevonden. Google heeft een soortgelijke 'I'm feeling lucky'-functie. In het interview vraagt Netflix-baas Reed Hastings hierover aan Peters "Ga je met iets beters komen?" Peters antwoord luidt: "We gaan zeker met iets beters komen, dus blijf er klaar voor zitten. Je zal het zien als het uitrolt".