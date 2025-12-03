Netflix schrapt handige Android- en iOS-functie om films en series te casten op je tv

Je zult voortaan meer moeite hebben om Netflix op het grote scherm te krijgen.

Netflix heeft een van de handigste functies in zijn Android- en iOS-apps zonder enige waarschuwing uitgeschakeld: je kunt video’s niet langer casten vanaf je telefoon naar nieuwere Google TV-apparaten zoals de Google TV Streamer en de Chromecast met Google TV.

Casten vanuit de Netflix-app naar oudere Chromecast-apparaten (zonder afstandsbediening, zoals de Google Nest Hub) kan nog wel, maar alleen als je een duurder Netflix-abonnement hebt. Een belangrijke wijziging is dat je op het advertentie-abonnement helemaal niet meer kunt casten, want de optie is daar volledig verdwenen.

Thuis, waar je Netflix gewoon op je tv of streaming-stick app kunt openen, is dat voor de meeste mensen amper een probleem. Maar als je reist dan is het een ander verhaal: in hotels bijvoorbeeld is casten vaak dé manier om Netflix te kijken zonder in te loggen op een gedeeld of onbekend toestel. Het is ook bijzonder handig wanneer je bij vrienden of familie op bezoek bent.

Het bespaart heel veel gedoe als je niet overal hoeft in te loggen. Ook in Airbnbs en vakantieverblijven is het goud waard, maar kennelijk niet waardevol genoeg voor Netflix om het in stand te houden.

Het is voor ons eigen bestwil

Volgens The Verge is er nog altijd geen uitleg gegeven waarom deze handige functie grotendeels is geschrapt, zelfs niet op de officiële supportpagina. Het doet denken aan wat Netflix deed met Apple AirPlay in 2019, toen het aangaf dat die verandering nodig was om een bepaalde “kwaliteitstandaard” te garanderen.

Een gefrustreerde Reddit-gebruiker claimt dat Netflix opnieuw het argument gebruikt dat de maatregel de gebruikerservaring zal verbeteren, vermoedelijk vanuit de gedachte dat apps die rechtstreeks op een smart-tv of streamingdongle draaien betrouwbaarder zouden zijn, omdat ze geen draadloze videostream moeten ontvangen.

Zoals wel vaker in de techwereld lijkt een beslissing die nadelig is voor gebruikers te worden verkocht als iets dat net in hun voordeel speelt. We krijgen regelmatig te horen dat wat goed is voor techbedrijven, zogezegd ook goed is voor ons.

Door het casten via Google Cast én via AirPlay te schrappen, krijgt Netflix voortaan meer inzicht in én controle over de hardware die je gebruikt. Zo weet het bedrijf beter wat voor apparaten je gebruikt en waar je bent ingelogd.