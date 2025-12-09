HBO Max zal zelfs na de Netflix-deal blijven bestaan volgens Warner Bros. CEO David Zaslav

Volgens Warner Bros. Discovery-baas David Zaslav betekent de nieuwe deal met Netflix niet per se het einde van HBO Max als losse streamingdienst.

Veel mensen gingen ervan uit dat Netflix zijn (huidige) rivaal zou stopzetten nadat de recent aangekondigde overname van WBD wordt goedgekeurd door regelgevende instanties. Daarbij kwam ook de angst kijken dat de maandelijkse prijs voor Netflix flink omhoog zal gaan vanwege alle extra content die dan zal worden toegevoegd.

Nu blijkt volgens een opname van een meeting binnen WBD die Business Insider in handen heeft gekregen, dat Zaslav zijn personeel ervan verzekerd heeft dat "HBO Max zal blijven". Hij voegde hier ook aan toe: "Voor mensen die alleen HBO Max willen, zal dat beschikbaar zijn".

Dit was dan ook een van de grootste angsten van veel Netflix- en HBO Max-abonnees die maar één van de twee diensten gebruiken. Als ze samengevoegd worden en je ineens veel meer moet betalen voor een uitgebreid aanbod, is dat toch wel vervelend als je eigenlijk niet zoveel geeft om een groot deel van het aanbod. Het lijkt erop dat er dus in ieder geval een alternatief zal zijn als we Zaslav mogen geloven.

Toch zouden we sceptisch blijven over deze toezegging, want over ongeveer 12 tot 18 maanden (de verwachte tijdlijn voor wanneer de deal goedgekeurd zal zij n als alles soepel verloopt, wat geen garantie is gezien recente opmerkingen van president Trump) is David Zaslav niet meer de persoon die de beslissingen rondom HBO Max maakt.

Hij kan (tot op zeker hoogte) beloven wat hij wil, want hij is toch niet degene die het straks waar moet maken.

(Image credit: Shutterstock)

Het is echter ergens wel een logisch idee om de diensten (ook) los van elkaar aan te bieden. Het combineren van de diensten zou namelijk dus zeer waarschijnlijk voor een flinke prijsverhoging zorgen en bij een te hoge prijs kunnen mensen toch wel gaan afhaken.

Door de diensten los van elkaar te houden, kan Netflix simpelweg alsnog een bundel aanbieden waardoor je beide diensten misschien met een beetje korting in huis kan halen, maar verder ook bestaande klanten tevreden houden die niet ineens veel meer willen betalen voor content die ze niet interessant genoeg vinden.

Aan de andere kant kan je je ook afvragen waarom Netflix zijn platform niet nog essentiëler zou willen maken door meer exclusieve content van hoge kwaliteit aan te bieden. We zullen dus nog maar gewoon even moeten afwachten om te zien wat er precies zal gebeuren. Zo heeft Paramount inmiddels ook een poging gedaan tot een vijandige overname via een hoger bod dan dat van Netflix, maar dan direct gericht op de aandeelhouders. Er is dus nog niets echt zeker op dit moment, maar we zullen je op de hoogte houden van de belangrijke ontwikkelingen rondom deze situatie.