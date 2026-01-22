Netflix wil verticale videofeed introduceren in mobiele app

Er komt opnieuw een grote Netflix-vernieuwing aan, en dit is een van de meest ingrijpende redesigns ooit voor een van de beste streamingdiensten: Netflix krijgt een verticale videofeed.

Tijdens Netflix’ Q4 2025-earnings call blikten CEO’s Greg Peters en Ted Sarandos terug op een succesvol jaar voor het platform, maar ze gaven ook alvast een voorproefje van wat gebruikers kunnen verwachten op mobiel. Ze kondigden aan dat er eind 2026 een verticale videofeed wordt uitgerold, waarbij Peters het omschreef als “een bredere upgrade van de mobiele ervaring”.

Dat Netflix al langer experimenteert met short-form video is geen nieuws, maar deze nieuwe redesign betekent een veel bredere uitrol. Tijdens de earnings call vertelde Peters dat het platform de afgelopen “ongeveer zes maanden” een verticale videofeed heeft getest, gevuld met clips uit Netflix-originals, zoals series en films.

Voorlopig is dat ook grotendeels wat de verticale videofeed inhoudt, maar volgens Peters blijft het daar niet bij. “Je kunt je voorstellen dat we meer clips gaan toevoegen op basis van nieuwe contenttypes,” liet hij weten. Hoe Netflix die verticale videofeed in de toekomst verder wil uitbreiden? Het korte antwoord: videopodcasts.

Netflix Q4 2025 Earnings Interview - YouTube Watch On

Hoewel er volop ruimte is om meer Netflix-content toe te voegen aan het verticale video-ecosysteem, worden er ook videopodcasts geïntegreerd. Dit is een format waarin Netflix de afgelopen tijd flink heeft geïnvesteerd om te kunnen concurreren met onder meer YouTube. Peters gaf daar tijdens de call meer toelichting op:

“Videopodcasts zijn toegevoegd aan de reguliere dienst, dus we brengen daar een passend onderdeel van onder in die verticale videofeed,” legde hij uit. Dit nieuwe hoofdstuk voor Netflix volgt op de grootste UI-update voor tv’s tot nu toe, die in mei 2025 werd uitgerold. Net als bij die update zal de nieuwe mobiele interface volgens Peters “een startpunt zijn om te blijven itereren, testen, evolueren en verbeteren.”

De grote vernieuwing van de tv-interface was een belangrijke stap voor het streamingplatform, maar leidde kort na de lancering tot een golf aan kritiek van gebruikers. Aan de ene kant klaagden abonnees dat de ‘onnodige veranderingen’ het juist moeilijker maakten om content te vinden die ze willen kijken, terwijl Netflix zelf het redesign verdedigde.

Wat de aankomende verticale videofeed betreft, is het moeilijk voor te stellen dat deze wél in de smaak zal vallen bij abonnees, zeker gezien de felle kritiek op de tv-upgrade.