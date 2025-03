Goed nieuws voor mensen met een Samsung-tv: Netflix ondersteunt nu HDR10+

Netflix heeft aangekondigd dat het ondersteuning toevoegt voor het geavanceerde HDR-format genaamd HDR10+. HDR10+ is in principe een rivaal van het iets bekendere/populairdere Dolby Vision-format en wordt ondersteunt door tv's van fabrikanten zoals Samsung, Panasonic, Hisense en TCL.

Je hebt overigens wel een Netflix Premium-abonnement nodig om toegang te krijgen tot HDR10+ (en HDR in het algemeen) en Netflix heeft aangegeven dat het in de eerste instantie beschikbaar zal zijn voor 50% van de "in aanmerking komende kijkuren". Het gaat voor nu dus nog maar om een deel van het aanbod op de streamingdienst, waaronder zowel nieuwe releases en bestaande content op het platform.

Wat het bedrijf precies bedoelt met "in aanmerking komende kijkuren" is een beetje onduidelijk, maar we denken dat het betekent dat het niet gaat om 50% van alle titels met HDR, maar 50% van het totale aantal uren dat te bekijken is in HDR op het platform.

Hoe dan ook, Netflix zegt dat het van plan is om tegen het einde van het jaar HDR10+-ondersteuning te bieden voor elke HDR-film en -serie.

Dat is geweldig nieuws voor eigenaars van de beste Samsung-tv's en de beste Samsung-smartphones, want de displays van Samsung bieden geen ondersteuning voor Dolby Vision HDR. Binnen de tv-wereld is Samsung ook het enige (bekende) merk dat geen ondersteuning biedt voor dat HDR-format op zijn premium tv's.

Onze tv van het jaar in 2024, de Samsung S95D, zal ook profijt hebben van Netflix' nieuwe HDR10+-ondersteuning. (Image credit: Future)

HDR10+ en Dolby Vision zijn allebei beter dan de standaard vorm van HDR (die officieel HDR10 wordt genoemd). Ze ondersteunen namelijk een breder dynamisch bereik en weten dus meer uit de fellere tv's van vandaag de dag te halen. Daarnaast kunnen deze premium formats ook per scène tone mapping toepassen. Daardoor hoeft je tv niet te bepalen hoe deze de meeste details uit enorm donkere of felle scènes moet halen, want die informatie zit gewoon inbegrepen in de videostream.

Over het algemeen moeten deze formats dus zorgen voor minder overbelichte highlights, minder verlies aan details bij donkere beelden en simpelweg een look die dichter bij de originele master-versie van de content komt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dolby Vision wordt over het algemeen als het superieure premium HDR-format gezien, en wordt dan ook breder ondersteund door zowel hardware als streamingdiensten, maar toch wordt HDR10+ ook wel steeds meer ondersteund. Dat format was dan ook al beschikbaar op streamingdiensten zoals Prime Video en Apple TV+, en nu dus ook op Netflix.

Verwacht geen HDR10+-revolutie

Ondanks het feit dat HDR10+ nu dus beschikbaar wordt gemaakt op de grootste streamingdienst in de wereld, verwachten we niet dat bedrijven zoals LG en Sony het format ineens zullen ondersteunen op hun tv's.

Wij vroegen LG tijdens een lanceringsevenement voor zijn nieuwe tv's van 2025 dan ook over mogelijke ondersteuning voor HDR10+, aangezien het format nu op meer streamingdiensten wordt ondersteund (en er ook steeds meer 4K Blu-rays het format gebruiken). LG gaf aan (nog) niet echt te geloven in dit format.

Sony heeft zijn tv's voor 2025 nog niet aangekondigd, maar we hebben al een demo van de next-gen RGB mini-LED-technologie gezien en het bedrijf leek tijdens dat evenement niet heel geïnteresseerd in het toevoegen van nieuwe formats.

LG gaf aan dat HDR10+-ondersteuning dan wel mag toenemen, maar dat het meestal een extra optie is naast Dolby Vision op de beste streamingdiensten en niet een vervanging. Het bedrijf biedt al ondersteuning voor Dolby Vision en dat vindt het voor nu dus ook duidelijk genoeg.

Die redenering is ook niet zo heel vreemd als je ziet hoe Netflix het toevoegen van HDR10+ aanpakt. Het bedrijf heeft bevestigd dat het aan productiebedrijven en studio's vraagt om Netflix van de Dolby Vision-versie te voorzien en vervolgens gebruikt Netflix de technologie die nodig is om HDR10+ toe te voegen. Dit zou betekenen dat alles met HDR10+-ondersteuning op Netflix dus ook Dolby Vision-ondersteuning zal hebben.

Toch is dit dus nog steeds geweldig nieuws voor mensen met een Samsung-tv. Zij krijgen nu een mooiere beeldkwaliteit die vooral ook voordelen met zich meebrengt voor minder felle tv's, zoals de goedkopere OLED- en QLED-modellen. Die tv's hebben niet echt een indrukwekkende helderheid en daardoor is goede tone mapping hier extra belangrijk.