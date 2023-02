Netflix wachtwoord delen misschien iets duurder dan verwacht

Netflix’ nieuwe beleid voor het delen van een wachtwoord met iemand buiten het huishouden is inmiddels in nog meer regio's ingevoerd. In Nieuw-Zeeland, Spanje, Portugal en Canada moeten mensen nu ook bijbetalen voor toegang tot het account voor iemand buiten het huishouden. Tegelijkertijd heeft Netflix het beleid in sommige landen ook weer stiekem verborgen.

De streaminggigant heeft aangekondigd dat het langverwachte (en onpopulaire) nieuwe beleid voor het delen van wachtwoorden nu in meer landen wordt ingevoerd, nadat het eerst alleen in de Zuid-Amerikaanse testlanden werd gehanteerd. Gebruikers in Canada, Nieuw-Zeeland, Spanje en Portugal (opens in new tab) worden gevraagd om een primaire locatie in te voeren voor hun huishouden en iedereen op het account die zich daar niet bevindt, kan mogelijk worden geblokkeerd, totdat ze extra betalen.

Netflix laat je namelijk nog steeds toe om je account te delen met mensen buiten je huishouden, alleen niet meer gratis. Aan de hand van de Zuid-Amerikaanse tests, hadden we verwacht dat de extra kosten misschien rond de 3 euro zouden zitten, maar de prijzen lijken nogal te verschillen in de nieuwe gebieden waar het beleid is ingevoerd.

In Canada kost het delen een extra 7,99 Canadese dollar per maand, in Nieuw-Zeeland kost het ook een extra 7,99 Nieuw-Zeelandse dollar, in Portugal worden de kosten 3,99 euro per maand en in Spanje 5,99 euro per maand. De europrijzen zijn voor ons natuurlijk het meest interessant.

De extra kosten in Spanje zijn best flink, dus laten we maar hopen dat de prijzen hier meer op die in Portugal gaan lijken. Dat ligt voor Nederland misschien ook iets meer voor de hand, aangezien de prijzen voor de abonnementen in Portugal ook hetzelfde zijn als die in Nederland. België is qua abonnementskosten juist weer iets dichter bij de Spaanse prijzen, maar het blijft natuurlijk afwachten tot we de officiële prijzen weten.

Hier is alles wat je bij elk beschikbaar abonnement krijgt in Canada, Nieuw-Zeeland, Spanje en Portugal (Image credit: Netflix)

Extra betalen voor het delen van je account is alleen mogelijk bij de Standaard- en Premium-abonnementen. Als je hiervoor betaalt, dan wordt er een soort sub-account toegevoegd voor een extra gebruiker op een ander adres. Dit sub-account krijgt zijn eigen profielen, aanbevelingen en logingegevens. Bij een Standaard-abonnement kan er één sub-account worden toegevoegd aan het bestaande account en bij het Premium-abonnement kan je twee sub-accounts toevoegen.

Voor nu kunnen we gelukkig nog even gratis onze accounts delen, maar deze ontwikkelingen kondigen wel het begin van het einde aan. We verwachten dat het niet heel lang meer zal duren voordat dit verwarrende beleid overal wordt toegepast. Je kan nu dus het beste nog even je favoriete Netflix-serie bingen als je op iemand anders account zit en je geen extra kosten wil gaan betalen.

Waar zijn de nieuwe regels gebleven?

Netflix kondigde recentelijk zijn nieuwe regels voor het wachtwoord delen aan op het officiële helpcentrum, veranderde ze toen en draaide uiteindelijk alles bijna meteen weer terug naar de regels uit de oorspronkelijke aankondiging. Nu lijkt het erop dat de streamingdienst heeft besloten om de regels weer van de website af te halen.

Als je momenteel de pagina voor het account delen op het helpcentrum (opens in new tab) bezoekt, dan staat er niets meer over één keer per maand de primaire locatie bezoeken om toegang te houden of over het verifiëren van je account via een code op je telefoon of in je e-mail. In plaats daarvan staat er in landen waar het beleid nog niet is ingevoerd een kort bericht:

“Een Netflix-account is bedoeld om te worden gedeeld in één huishouden (mensen die op dezelfde locatie wonen als de accounteigenaar). Personen die niet tot je huishouden behoren, moeten hun eigen account maken om Netflix te kijken.”

Dit staat er nu (10-02-2023) op het Netflix helpcentrum over het delen van je account (Image credit: Future)

In de landen waar het nieuwe beleid al is ingevoerd, staat hetzelfde bericht op die pagina, maar daar staat dan ook nog een gedeelte onder over hoe je een extra persoon kan toevoegen.

Netflix lijkt het helpcentrumartikel voor account delen hiermee overzichtelijker te willen houden, maar dit zorgt alleen maar voor meer onduidelijkheid na alle veranderingen. Niemand weet nu nog precies hoe het systeem werkt. Hoe wordt er nu geverifieerd wie er tot een bepaald huishouden behoort? Het kan ook zijn dat Netflix de precieze regels nu verbergt om te voorkomen dat mensen het beleid gaan proberen te omzeilen.