Netflix meldt wanneer delen van wachtwoorden wordt beëindigd

Netflix heeft intern bevestigd dat het de intentie heeft om het delen van wachtwoorden niet langer mogelijk te maken. Volgens de New York Times gebeurt dit voor eind 2022.

De streamingdienst deed volgens eerdere berichtgeving al een test, waarbij huishoudens die Netflix keken via een ander huishouden extra moesten betalen. Nieuwe berichten bevestigen dat dit in elke regio waar Netflix beschikbaar is, wordt uitgebracht.

In een brief aan de aandeelhouders vertelde Netflix hoeveel huishoudens een wachtwoord delen met een ander account: een behoorlijke 100 miljoen. Netflix mag dan 221 miljoen gebruikers tellen, het daadwerkelijke aantal zou veel hoger moeten zijn.

Netflix draaide een proef in Chili, Costa Rica en Peru waar $2,99 (2,83 euro) extra werd gefactureerd aan accounts die de inloggegevens wilden delen aan gebruikers buiten het huishouden.

De proef moet een succes zijn geweest, gezien de berichtgeving van de New York Times. Daarin wordt vermeld dat leidinggevenden binnen Netflix hun medewerkers hebben verteld dat het delen van wachtwoorden waarschijnlijk in de laatste drie maanden van 2022 wordt doorgevoerd. Op zijn vroegst zou dit dus oktober betekenen.

Het nieuws komt naar buiten terwijl Netflix een inhaalslag probeert te maken na een dramatische periode voor het bedrijf.

Op 21 april werd namelijk bekend dat de streamingdienst 200.000 abonnees had verloren sinds het begin van 2022. Dit zorgde voor een waardedaling van 54 miljard voor de aandelen van Netflix. Vervolgens annuleerde Netflix een reeks aan shows en series en plaatste een boel projecten terug op de plank, zoals eentje met Prince Harry en Meghan Markle. Ook is Tudum, een website volledig toegewijd aan Netflix-nieuws, gesloten.

Een hele reeks aan flinke maatregelen dus, waaronder het nieuws dat het delen van wachtwoorden gaat stoppen.

Wat betekent dit voor mij?

Heel simpel: als je je Netflix-account deelt met iemand buiten jouw huishouden, betaal je extra om dit te blijven doen. Misschien deel je een account met een partner waar je momenteel niet mee samenwoont, met je ouders of je deelt de kosten met een groep vrienden. Dat gaat nu extra geld kosten.

Voor veel mensen is dit frustrerend. Als je kinderen hebt en die regelmatig bij opa en oma logeren, moet je mogelijk nu extra betalen om Netflix op een apparaat bij hen thuis te kunnen gebruiken.

Met knellende financiële mogelijkheden in de inkomenscrisis zorgt deze toeslag wellicht voor een massale verlating van het platform door abonnees. De leidinggevenden binnen Netflix verwachten waarschijnlijk dat een paar betalende abonnees de onvermijdbare tegenstand waard zijn.

Analyse: waarom kiest Netflix hiervoor?

Terwijl Netflix groeide en de aandelenkoersen stegen was er geen reden om keuzes te maken die abonnees wegjaagt. Het bedrijf heeft nu echter geld nodig.

Middenin de strijd met andere streamingdiensten als HBO Max, Disney Plus en anderen worstelt Netflix niet alleen met het groeien van het aantal abonnees. Alle concurrerende diensten, welke door omroepen worden gesteund, verzamelen nu hun eigen content voor de eigen platformen. Hierdoor wordt Netflix geforceerd om meer te investeren in het maken van eigen films en series.

Tussen talloze annuleringen en ontslagen door trekt Netflix intern de broekriem strakker aan. Het is echter niet genoeg. Zoals we hierboven al benoemen, gaat deze stap voor veel boze abonnees zorgen. Het zou nog weleens een golf aan stopzettingen kunnen ontketenen. Indien de verandering voor meer inkomen zorgt en Netflix weer kan opscheppen over het aantal abonnees, beschouwen de leidinggevenden in het bedrijf het als een gok die goed heeft uitgepakt.