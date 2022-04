Je Netflix-wachtwoord delen? Dat is bijna afgelopen

Als je het Netflix-account van iemand anders gebruikt, moet je dit bericht zeker lezen: Netflix wil geld verdienen met het delen van accounts en gaat daar binnenkort mee starten.

Naar aanleiding van de omzetresultaten van het eerste kwartaal, heeft Netflix in een brief aan de aandeelhouders voor het eerst een cijfer gegeven van het totale aantal huishoudens dat het account van een ander huishouden gebruikt (zonder Netflix daarvoor te betalen).

Het bedrijf heeft wereldwijd momenteel meer dan 221 miljoen betalende abonnees, wat ongeveer hetzelfde is ten opzichte van het laatste kwartaal. Volgens de telling van Netflix is het aantal gebruikers echter 33% hoger.

Het is geen geheim dat de populaire streamingdienst te pijlen heeft gericht op mensen die hun account delen. Eerder dit jaar maakte het een pilot bekend, waarbij 2,99 dollar gevraagd werd om het account te kunnen delen met iemand buiten het huishouden. Deze test liep in Chili, Costa Rica en Peru,

Gebaseerd op de brief aan de aandeelhouders, is het duidelijk dat Netflix die pilot wil uitrollen naar andere gebieden. In de brief vertelt Netflix: "Dus hoewel we er op dit moment niet alles kunnen verdienen, denken we dat het een grote kans is voor de korte tot middellange termijn. Terwijl we werken mogelijkheden om inkomsten te genereren bij het delen van een account, zullen groei in ARM, inkomsten en weergave belangrijkere indicatoren van ons succes worden dan lidmaatschapsgroei."

De groeiproblemen van Netflix zijn terug te leiden naar een aantal factoren, waar Netflix zelf weinig controle op heeft. Denk aan het aantal mensen dat smart-tv's koopt, meer concurrerende streamingdiensten en stijgende datakosten. Soms kan daar actie op worden ondernemen. Hoewel Netflix geen controle heeft over de kosten van breedbandgegevens, kan het wel de tarieven verhogen, waaronder een aanzienlijke stijging in januari.

Ondanks het aanzienlijke aantal mensen dat Netflix deelt (100 miljoen wereldwijd en 30 miljoen in de VS en Canada), merkt Netflix op dat het aantal delers de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven. Toch wil Netflix die potentiële inkomsten benutten.

Het is ook duidelijk dat naarmate de wereld weer tot leven komt buiten onze COVID-bubbels, Netflix een soort whiplash-groei en -afname heeft doorgemaakt. Ze zagen een snelle groei in 2020, die aanzienlijk afnam in 2021. De vertraging is alleen maar versterkt door factoren die Netflix niet kan beheersen. En zo komt de smet van die tientallen miljoenen niet-betalende accountdelers steeds hardnekkiger in beeld.

Wat betekent dit voor jou?

Als je een van de miljoenen mensen bent die het accounts van je ouders, vrienden of buren deelt, krijg je een berichtje van Netflix. De wereldwijde toeslag voor het delen van een account zal niet van de ene op de andere dag worden toegepast, maar die komt er zeker aan. Op een dag krijg je misschien een telefoontje van die verre vriend: "Hé, over mijn Netflix-account..."