Nieuwe Netflix-films 2022: elke Netflix Original die naar de streamingdienst komt

Netflix biedt een groot aanbod aan films, series en documentaires, waarvan een deel enkel en alleen op Netflix zelf te zien is: de Netflix Original. De streamingdienst heeft al een significante selectie van Netflix-films gedeeld die in 2022 te streamen zullen zijn.

Het bedrijf heeft onthuld dat het tussen 4 februari en 31 december elke week een nieuwe Netflix-film zal releasen. De grootste titels hebben we hieronder voor je verzameld, met een officiële samenvatting (door Netflix), inclusief de releasedata en trailers. Zo kun je alvast in je agenda zetten wanneer de popcorn weer tevoorschijn mag komen.

Texas Chainsaw Massacre

Releasedatum: 18 februari

In de aankomende Netflix-film Texas Chainsaw Massacre keert Leatherface (na vijftig jaar afwezigheid) terug om een groep idealistische jonge vrienden te terroriseren die per ongeluk zijn zorgvuldig afgeschermde wereld hebben ontwricht, in een afgelegen stadje in Texas.

The Adam Project

Releasedatum: 11 maart

In deze nieuwste speelfilm van Free Guy-regisseur Shawn Levy werkt een tijdreizende piloot (Ryan Reynolds) samen met zijn jongere zelf en zijn overleden vader om zijn verleden te verwerken en tegelijkertijd de toekomst te redden. Ook Mark Ruffalo, Jennifer Garner en Zoe Saldaña spelen een rol.

Windfall

Releasedatum: 18 maart

Lily Collins en Jesse Plemons vertolken een jong stelletje dat bij hun vakantiehuis aankomt en daar wordt beroofd door de ongelukkige inbreker (Jason Segel). Netflix omschrijft Windfall als een "Hitchcockiaanse thriller". Verwacht dus eerder een psychologisch drama dan een komisch uitgangspunt.

The Gray Man

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Wanneer de meest bekwame huurling van de CIA - wiens ware identiteit onbekend is - per ongeluk duistere geheimen van een inlichtingenbureau onthult, zet een psychopathische ex-collega een premie op zijn hoofd, waarna een wereldwijde klopjacht door internationale huurmoordenaars volgt. De film is afkomstig van de Marvel-regisseurs Joe en Anthony Russo. Onder meer Ryan Gosling, Chris Evans en Ana de Armas spelen een rol.

Knives Out 2

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

In de opvolger van Rian Johnsons populaire crimethriller, Knives Out, keert Daniel Craig terug als Detective Benoit Blanc. Dit keer reist hij naar Griekenland om een mysterie te ontrafelen in een nieuwe cast van mogelijke verdachten.

Day Shift

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Jamie Foxx speelt een hardwerkende vader die een goed leven wil bieden aan zijn dochter. Zijn alledaagse baan als zwembadschoonmaker in San Fernando Valley is echter een dekmantel voor zijn echte bron van inkomsten: het jagen en doden van vampiers als onderdeel van een internationale unie van vampierjagers.

Enola Holmes 2

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Enola Holmes (Milly Bobby Brown) neemt haar eerste officiële zaak aan om een vermist meisje te vinden, nu ze net als haar beruchte broer een detective is geworden. Om het mysterie te ontrafelen heeft ze de hulp van vrienden - en Sherlock zelf - nodig.

Guillermo del Toro's Pinocchio

Releasedatum: nog niet bekend

De veelgeprezen filmmaker Guillermo del Toro heeft het klassieke verhaal van Carlo Collodi - over de houten marionet die op magische wijze tot leven wordt gebracht om het hart van de rouwende houtsnijder Geppetto te herstellen - opnieuw uitgevonden. Deze speelse stop-motionmusical volgt de ondeugende en ongehoorzame avonturen van Pinocchio in zijn zoektocht naar een plek in de wereld.

The Mother

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Een generiek plot voor een Netflix-thriller: een dodelijke vrouwelijke huurmoordenaar (Jennifer Lopez) komt uit haar schuilplaats om haar dochter te beschermen die ze jaren eerder opgaf, toen ze op de vlucht was voor gevaarlijke mannen.

Spiderhead

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

In de nabije toekomst worstelen twee jonge veroordeelden met hun verleden. Ze zitten in een instelling die wordt gerund door een briljante visionair die met een emotieveranderende drugs experimenteert op gevangen. Deze cryptische thriller is gebaseerd op het artikel Escape From Spiderhead van George Saunders in The New Yorker. Deze Netflix Original biedt een hoofdrol aan Chris Hemsworth en Miles Teller.

Slumberland

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Een jong meisje ontdekt een geheime kaart naar de droomwereld van Slumberland. Met behulp van een excentrieke outlaw, gespeeld door Jason Momoa, doorkruist ze dromen en ontvlucht ze nachtmerries. Ze hoopt zo haar overleden vader weer te kunnen zien.

Hustle

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Na het ontdekken van een once-in-a-lifetime speler met een hobbelig verleden in het buitenland, neemt een ongelukkige basketbalscout (Adam Sandler) de taak op zich om het fenomeen naar de Verenigde Staten te brengen (zonder goedkeuring van zijn team). Tegen de verwachtingen in krijgen ze een laatste kans om te bewijzen dat ze hebben wat nodig is om het te maken in de NBA

The School for Good and Evil

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

De beste vrienden Sophie en Agatha bevinden zich in een modern sprookje, waar ze meegesleurd worden in een betoverde school waar jonge helden en schurken worden getraind om de balans tussen goed en kwaad te beschermen. Deze film is gebaseerd op de bestseller boekenreek van Soman Chainani en heeft een hoofdrol voor Charlize Theron, Kerry Washington en Laurence Fishburne.

The Good Nurse

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Een verpleegster riskeert haar eigen leven om de waarheid te ontdekken als ze vermoedt dat haar collega verantwoordelijk is voor een reeks mysterieuze sterfgevallen van patiënten (gebaseerd op het boek van Charles Graeber). Eddie Redmayne en Jessica Chastain behoren tot de cast.

Wendell & Wild

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Wendell & Wild is een film van Henry Selick en Jordan Peele, een geanimeerd verhaal over de sluwe demonenbroers Wendell (Keegan-Michael Key) en Wild (Peele), die de hulp inroepen van een stoere tiener om hen naar het land van de levenden te brengen. Het is volgens Netflix een "geanimeerde fantasie die de wet van leven en dood tart".

You People

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

Een nieuw stelletje en hun families onderzoeken de moderne liefde en gezinsdynamiek in het midden van botsende culturen, maatschappelijke verwachtingen en generatieverschillen. In deze comedy spelen onder meer Jonah Hill (ook producer), Eddie Murphy en Julia Louis-Dreyfus een hoofdrol.

The Sea Beast

(Image credit: Netflix)

Releasedatum: nog niet bekend

In een tijdperk waarin angstaanjagende beesten zich in de zeeën schuilhouden, zijn monsterjagers gevierde helden. Niemand was meer geliefd dan Jacob Holland. Maar wanneer de jonge Maisie Brumble zich verbergt op zijn legendarische schip, wordt hij opgezadeld met een onverwachte bondgenoot. Samen beginnen ze aan een epische reis naar onbekende wateren en schrijven ze geschiedenis.

Matilda

Releasedatum: nog niet bekend

Deze film is een adaptatie van de bekroonde gelijknamige musical. Matilda vertelt het verhaal van een bijzonder meisje, gewapend met een scherpe geest en een levendige fantasie. Emma Thompson, Lashana Lynch en Stephen Graham schitteren in deze vrolijke speelfilm.

Spaceman

Releasedatum: nog niet bekend

Een astronaut wordt naar de rand van de melkweg gestuurd om mysterieus oud stof te verzamelen. Hij ziet zijn aardse leven in stukken vallen en wendt zich tot de enige stem die hem weer kan helpen zijn leven weer op de rit te krijgen. Die stem behoort toe aan een wezen uit het begin der tijden, die op de loer ligt in de schaduw van zijn schip. Met rollen voor Adam Sandler, Carey Mulligan en Paul Dano.