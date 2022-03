Netflix-account delen gaat je mogelijk geld kosten

Heb jij ook vrienden die ver weg van huis momenteel gebruikmaken van je Netflix-account? Netflix weet daar ook van af, en test nieuwe manieren om het delen van accounts toe te staan. Het minpunt? Dit gaat je extra kosten.

De streamingdienst test momenteel een nieuwe set features die, hoewel gebruikers buiten huishoudens officieel toegelaten worden, ook hier extra voor moeten betalen.

het toevoegen van een extra lid krijgt bij standaard- en premium-abonnementen bij deze test nu de optie om een 'sub-account' toe te voegen voor maximaal twee personen die op een ander adres wonen. Bij de test, die plaatsvindt in Chili, Costa Rica en Peru, kost dit in Costa Rica 2,99 dollar per persoon.

De tweede feature stelt je in staat om jouw profiel naar een van deze extra ledenaccounts te sturen of naar een nieuw account. Hoe dan ook: de kijkgeschiedenis, lijst, en aanbevelingen blijven hetzelfde.

Geld, geld, en nog eens geld

Netflix is niet terughoudend over waarom de verandering nodig is. Zoveel mensen hebben accounts gedeeld tussen huishoudens dat het "...invloed heeft op ons vermogen om te investeren in geweldige nieuwe tv en films voor onze leden." Zo valt te lezen in een blogpost van de dienst.

Uiteraard: het draait allemaal om geld.

Er is geen garantie dat Netflix deze aanpassing globaal uit gaat rollen. het bedrijf meldt dat men "het nut van deze twee functies voor de leden in deze drie landen probeert te begrijpen voordat zij ergens anders in de wereld veranderingen aanbrengt".

De aanpassing kan voor grote gevolgen zorgen bij families die al tijden hun account delen met meerdere huishoudens. Afhankelijk van het soort abonnement zijn slechts twee of vier mensen in staat om Netflix tegelijkertijd te streamen, maar met een simpel berichtje sturen of de ander Netflix wil afsluiten smoor je een potentieel probleem in de kiem. Er zijn echter veel mensen die Netflix kijken zonder ervoor te betalen. Een studie uit de Verenigde Staten uit 2019 meldt dat 14 procent van alle gebruikers in de VS niet betaalt voor de streamingdienst.