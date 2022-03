The Umbrella Academy seizoen 3 heeft een releasedatum. De populaire superheldenserie keert op 22 juni terug op Netflix.

Na een pauze van twee jaar, kondigt de Netflix-serie deze zomer terug op ons beeldscherm. Dat werd aangekondigd tijdens SXSW 2022. Het tweede seizoen van The Umbrella Academy verscheen in juli 2020, dus het is hoog tijd voor het vervolg.

Naast de officiële releasedatum heeft Netflix ons getrakteerd op een vijftien seconden durende clip waarin onze favoriete superhelden oog in oog staan met hun aartsrivalen: de Sparrow Academy.

De teaser is hieronder te zien:

☂️ June 22nd, 2022 🐦 pic.twitter.com/VjWftmuiYwMarch 13, 2022 See more

De video laat niet veel informatie los, maar suggereert wel dat de Umbrella Academy en de Sparrow Academy het tegen elkaar opnemen om de aandacht van hun vader te krijgen in seizoen 3.

Naast de releasedatum en teaser is er een samenvatting van het plot voor het derde seizoen verschenen. Hierin komt ook een nieuwe vijand naar voren.

"Nadat de dag des oordeels in 1963 is gestopt, keert de Umbrella Academy terug naar het heden. Ze zijn ervan overtuigd dat ze de apocalyps hebben voorkomen en deze godvergeten tijdlijn voor eens en altijd hebben hersteld", luidt de synopsis. "Maar na een korte viering, realiseren ze zich dat dingen niet meer helemaal (oké, totaal niet) zo zijn zoals voorheen."

"Betreed de Sparrow Academy. Slim, stijlvol en ongeveer net zo warm als een zee vol ijsbergen, de Sparrows botsen onmiddellijk met de Umbrellas in een gewelddadige confrontatie die de minste van ieders zorgen blijkt te zijn. Ze dealen met uitdagingen, verliezen en verrassingen, en moeten omgaan met een niet-geïdentificeerde destructieve entiteit die verwoesting aanricht in het universum (iets dat zij mogelijk hebben veroorzaakt)."

"Alles wat ze moeten doen is vaders nieuwe en mogelijk betere familie te helpen recht te trekken wat hun aankomst verkeerd maakte. Zullen ze een manier vinden om terug te keren naar hun levens voor de apocalyps? Of blijkt deze nieuwe wereld meer te zijn dan slechts eens hobbel in de tijdlijn?"

Wie deze 'niet-geïdentificeerde destructieve entiteit' is, is nog onbekend. Seizoen 3 van The Umbrella Academy is vanaf vrijdag 22 juni te zien op Netflix.