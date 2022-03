Obi-Wan Kenobi-serie op Disney Plus heeft een eerste trailer

De Obi-Wan Kenobi-serie die binnenkort naar Disney Plus komt, heeft een eerste trailer gekregen. Naaste de eerste afbeeldingen geeft de teaser van Obi-Wan Kenobi ons een beter beeld van wat we kunnen verwachten van de aankomende Star Wars-serie.

De eerste trailer van Obi-Wan Kenobi is hieronder te zien. De serie is vanaf 25 mei te zien op Disney Plus.

In de Disney Plus-serie Obi-Wan Kenobi keert Ewan McGregor terug in zijn rol als de iconische Jedi Knight, zo'n zeventien jaar na zijn laatste verschijning in Star Wars Episode III: Revenge of the Sith.

De serie gaat verder na de gebeurtenissen uit de film, waarbij Obi-Wan een geïsoleerd leven leidt op Tatooine en op de jonge Luke Skywalker let. Daarnaast probeert hij niet op te vallen om geen aandacht van de Empire op te eisen.

Voor de komst van de trailer wisten we vrij weinig over het plot van de serie. Het lijkt er echter op dat Darth Sidious en Darth Vader, naast de Inquisitors proberen om Obi-Wan te achtervolgen. Het heeft er alle schijn van dat Obi-Wans reis hem waarschijnlijk naar nieuwe locaties brengt.

Ewan McGregor wordt bijgestaan door onder meer Hayden Christensen als Darth Vader, Moses Ingram als Reva (een Sith Inquisitor) en Game of Thrones-actrice Indira Varma als een officier van de Galactic Empire.

Andere namen zijn Kumail Nanjiani (Eternals), Sung Kang (F9) en Rupert Friend (The French Dispatch). Joel Edgerton en Bonnie Piesse keren bovendien terug als Owen en Beru Lars, de oom en tante van Luke.

Obi-Wan Kenobi is vanaf woensdag 25 mei exclusief te zien op Disney Plus.